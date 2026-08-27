San Lorenzo dio a conocer las cifras de la venta de Orlando Gill al fútbol francés

El futbolista Orlando Gill firma su contrato de incorporación al equipo francés LOSC Lille junto a un directivo del club (@losclive)

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Orlando Gill se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Lille de Francia. San Lorenzo dio a conocer este jueves los números finales de la transferencia del arquero paraguayo que, de acuerdo con lo publicado por la entidad azulgrana, rondó en los 4.000.000 de euros (aproximadamente 4.650.000 dólares). La operación incluye la cesión del 100% de los derechos deportivos y el 50% de los derechos económicos que poseía el Ciclón.

La negociación, informada por el sitio oficial del club de Boedo, contempló además la cancelación de una deuda pendiente con el propio jugador. San Lorenzo le saldó a Gill 120.000 dólares que gestiones anteriores de la dirigencia le habían dejado impagas, condición que permitió al arquero desvincularse con un libre de deuda. A ese monto se suman otros 300.000 dólares que el club recibirá en concepto de participación solidaria por la actuación del paraguayo en el Mundial 2026, cifra que, según los términos del acuerdo, quedará en las arcas del Ciclón.

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El LOSC Lille confirmó la incorporación mediante un comunicado oficial publicado el 26 de agosto. El club francés anunció que Gill —de 1,99 metro de estatura— llegó para desempeñarse como arquero suplente de Berke Özer, con un contrato de cinco años que lo vincula con la institución gala hasta 2031. “Es un jugador que posee numerosas cualidades y estamos muy satisfechos de que venga hoy a completar el plantel”, afirmó el club en el comunicado. El propio Gill fue escueto pero elocuente en su primera palabra como nuevo jugador de la entidad: “Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Le mando un saludo especial a todos los hinchas del Lille. Espero poder contar con el apoyo de todos; es una gran oportunidad para mí unirme a un club de alto nivel y tan competitivo. Me voy a entregar al máximo cuando me toque jugar”.

Orlando Gill es nuevo jugador del Lille de Francia (@losclive)

La consagración mundialista del futbolista de 26 años fue determinante para despertar el interés europeo. Gill fue uno de los arqueros más destacados del torneo: atajó dos penales ante Alemania en el triunfo de Paraguay en los 16avos de final —considerado uno de los resultados históricos de esa fase— y terminó la competencia como el guardameta con mayor cantidad de atajadas entre todos los participantes.

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El recorrido de Gill en San Lorenzo comenzó a principios de 2024, cuando llegó al club en medio de un proceso de adaptación. Con el correr de los meses ganó el puesto en Primera División, fue convocado a la selección de Paraguay de la mano de Gustavo Alfaro y se consolidó como titular en el tramo final de las Eliminatorias Sudamericanas, antes de llegar a la Copa del Mundo como una de las figuras emergentes de la región.

En Francia, Gill tendrá como compañero de equipo a Ethan Mbappé, hermano de la estrella Kylian Mbappé, y trabajará a las órdenes de Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil y actual técnico del Lille. El dato de color es que el paraguayo tuvo una discusión con el actual delantero del Real Madrid durante el cruce de octavos de final, cuando fue ignorado por el francés al querer saludarlo tras el partido. “Solo lo quise saludar para felicitarlo y parece que se agrandó, no me dio bola. No me miró, no me dijo nada, solamente se reía”, declaró Gill.

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El futbolista Orlando Gill sostiene la camiseta azul con el número 12 junto a un directivo durante su presentación en las instalaciones del LOSC Lille (@losclive)

Antes de abordar su vuelo en el aeropuerto de Ezeiza, Gill habló con ESPN y no ocultó la emoción por el paso que daba. “San Lorenzo para mí fue uno de los equipos grandes que me abrió las puertas. Siempre voy a estar agradecido con la institución por darme la oportunidad de vestir esa camiseta”, expresó el arquero, quien también reconoció que extrañará a los hinchas: “La gente, la hinchada, que siempre estaba ahí, en las buenas y en las malas, alentando. La verdad fue algo muy lindo”. Y agregó: “Estoy muy contento y feliz de dar este salto en mi carrera que luché tanto por este sueño y hoy se está cumpliendo”.

La historia de Gill tiene, además, un capítulo de resiliencia fuera de los arcos. Nacido el 11 de junio de 2000 en San Lorenzo, Paraguay, comenzó a practicar fútbol como mediocampista antes de reconvertirse en arquero. En diciembre de 2022, atravesó una de las pruebas más duras de su vida: su esposa Melissa Ávalos tuvo complicaciones graves durante el parto de su hijo Lautaro, quien nació prematuro y debió ser internado en cuidados intensivos. Para solventar los gastos médicos, el arquero vendió su ropa, sus botines, sus guantes y su camiseta de la selección Sub-20. “Vendió todo, literalmente todo”, reveló la mujer en Instagram.

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A fines de 2023 llegó cedido a San Lorenzo de Almagro, donde pasó 2024 en reserva antes de debutar en el primer equipo en el último partido de ese año. En 2025 se consolidó como titular indiscutido y el club ejecutó su compra. En total, acumuló 63 partidos oficiales con el Ciclón, con 31 vallas invictas, 48 goles recibidos y un balance de 22 victorias, 24 empates y 17 derrotas.