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El video que compartió la F1 con las maniobras más destacadas de Franco Colapinto tras su continuidad en Alpine: “Esperen más de esto”

Desde las redes de la Máxima señalaron la renovación del piloto argentino en la escudería francesa para 2027

Este video recopila momentos de carreras de Fórmula 1 en diferentes circuitos, incluyendo Miami. Se observan varios coches de F1 en pista, con grandes multitudes en las gradas. Una perspectiva de cámara a bordo muestra un coche Alpine rosa. Tres pilotos con trajes de carrera observan una pantalla en una sala, reaccionando al evento. El metraje incluye vistas aéreas y seguimiento de los vehículos. Presenta la cobertura de eventos de Fórmula 1.
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El mundo de la Fórmula 1 destacó la renovación de Franco Colapinto en Alpine de cara a la temporada 2027. El piloto argentino seguirá como piloto titular junto a Pierre Gasly y contó con el apoyo de Flavio Briatore, quien apostó por él después de deslumbrar al paddock tras sus primeras carreras luego de su estreno con Williams en 2024.

Una vez que se conoció la noticia de su continuidad, desde las redes oficiales de la Máxima acompañaron la novedad con varias publicaciones. Y dentro de ellas se destacó un video en el que se mostraron grandes maniobras de Colapinto durante la actual campaña en la que Franco ya sumó 19 puntos en los 12 Grandes Premios que se corrieron hasta ahora. “Esperen más de esto”, citó el texto dee la publicación, que cerró con un abrazo entre el protagonista de la historia y Lionel Messi.

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La primera imagen del video tiene que ver con el espectacular sobrepaso a Liam Lawson y el propio Gasly duranta el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps. Fue en la vuelta 31 cuando, tras cruzar la rápida curva de Eau-Rouge, el corredor bonaerense aprovechó la lucha entre su compañero de equipo y el piloto de Racing Bulls. En el tramo de la veloz recta de Kemmel, el pilarense capitalizó la succión sobre el coche del neozelandés, que es el efecto generado cuando el auto que viene adelante pierde velocidad por la entrada de aire, algo que no tiene el monoplaza que viene detrás, que en ese caso fue el de Franco.

Una vez que quedó pegado al auto de Lawson, Colapinto tuvo más velocidad que el oceánico y el francés, dobló por el sector interno y los superó al llegar a la chicana. “Increíble, increíble”, dijo el relator de la transmisión oficial de la F1.

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El otro momento que destacó la Fórmula 1 fue la increíble salvada tras la largada del GP de Australia en la que, gracias a sus reflejos, evitó chocar de atrás a Lawson. Esa jugada también provocó una lluvia de elogios dee parte de ex corredores y especialistas de la Máxima. En el mismo video, mostraron la reacción de Kimi Antonelli, George Russell y Charles Leclerc, los pilotos que llegaron al podio en la prueba en Melbourne.

Renovación Franco Colapinto
Colapinto junto a Pierre Gasly, Flavio Briatore y Steve Nielsen en el anuncio de la renovación del piloto argentino

Acto seguido, los otros instantes sobresalientes de Colapinto en lo que va del 2026 que apuntó la F1 fueron cómo avanzó posiciones tras el lanzamiento de la carrera en Miami y su defensa contra los dos pilotos de Haas (Oliver Bearman y Esteban Ocon) en una lucha por mantener su posición en pista.

En medio del anuncio de Alpine, Colapinto dejó sus sensaciones tras la renovación. “Estoy muy contento de permanecer con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy establecido aquí, y ha sido aún mejor que hayamos hecho un progreso significativo este año en comparación con el pasado. Tenemos muchos más logros por alcanzar y sé que el equipo está trabajando muy duro para encontrar rendimiento y hacer que el coche sea cada vez mejor. Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar, y estoy agradecido al equipo, a Flavio y a Steve por la confianza depositada en mí para ser uno de sus pilotos en el futuro. Tengo muchas ganas de ver cómo se desarrollan las cosas y de centrarme, ante todo, en mi trabajo en la pista”, dijo el joven de 23 años.

El otro que le dio un fuerte espaldarazo a Franco fue quién lo eligió para su llegada a la escudería francesa. “Estamos muy contentos de confirmar nuestra alineación de pilotos para 2027 con Franco permaneciendo como piloto titular junto a Pierre. Para mí, mantener la consistencia es muy importante. Ahora estamos establecidos desde el punto de vista de los pilotos y he dicho muchas veces que, si bien esto es una parte importante del rompecabezas, lo más significativo que debemos hacer bien es diseñar y construir un auto de carreras rápido, que absolutamente sigue siendo nuestra máxima prioridad. Hemos visto a Franco realmente crecer y madurar hasta convertirse en un gran piloto este año. Sus resultados en Miami y Montréal confirmaron especialmente lo que ya sabía: Franco pertenece a la Fórmula Uno y pertenece a este equipo. Espero que tanto Franco como Pierre sigan haciendo un trabajo fantástico en la pista y que todo el equipo empuje incansablemente hasta que estemos luchando, y ganando, en la parte delantera de este deporte”, dijo Flavio Briatore.

Además del video, la F1 también sumó otras publicaciones tras la renovación de Colapinto. “Franco y Alpine tienen muchos más capítulos por añadir a su historia” fue uno de los posteos. El otro fue la clásica placa de “Breaking” con el anuncio de la continuidad en la escudería con sede en Enstone para 2027.

Con la seguridad de contar con sus dos pilotos confirmados para la temporada que se viene, Alpine buscará mejorar su rendimiento la próxima semana, cuando la Fórmula 1 vuelva a la actividad con el Gran Premio de Italia en Monza (4 al 6 de septiembre).

Captura de pantalla de una publicación en la red social X con una gráfica de Franco Colapinto sonriendo con vestimenta azul de Alpine
Una publicación en la red social X de Fórmula 1 anuncia la extensión del contrato del piloto Franco Colapinto con el equipo Alpine hasta el año 2027.
Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con fotos del piloto Franco Colapinto y un automóvil de carreras en la pista
Una publicación en redes sociales de la Fórmula 1 señala la relación entre el piloto argentino Franco Colapinto y la escudería Alpine en el Gran Premio de los Países Bajos.
Captura de una publicación en redes sociales de la Fórmula 1 con una gráfica de los pilotos confirmados para la temporada 2027
Un mensaje oficial de la Fórmula 1 en redes sociales confirma al piloto argentino Franco Colapinto como compañero de Pierre Gasly en la escudería Alpine.

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