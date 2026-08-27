Panamá

Panamá cerró julio con 269,269 funcionarios y un gasto salarial acumulado de $3,141 millones

Desde julio de 2024, la planilla estatal incorporó 10,410 funcionarios, un crecimiento de 4% durante los primeros dos años de la administración de José Raúl Mulino.

Empleados con uniformes hacen fila dentro de una oficina pública frente a un lector biométrico con un reloj digital que marca las 16:00.
La planilla del sector público panameño cerró julio de 2026 con 269,269 funcionarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La planilla del sector público panameño cerró julio de 2026 con 269,269 funcionarios y un salario bruto mensual de $460.7 millones, según el informe de la Contraloría General. En comparación con junio, la cantidad de servidores disminuyó en 728 personas, equivalente a 0.3%.

Del total registrado, 249,251 funcionarios tenían posiciones permanentes y otros 20,018 mantenían contratos eventuales.

El Gobierno Central concentró 174,016 trabajadores, mientras que las entidades descentralizadas sumaron 95,253. Estas últimas representaron más de una tercera parte del empleo estatal contabilizado.

El gasto salarial de julio disminuyó apenas $273,000 respecto de los $460.97 millones pagados en junio, una variación de 0.1%. La reducción estuvo asociada principalmente al personal eventual, mientras las remuneraciones permanentes mantuvieron el mayor peso dentro de la estructura presupuestaria.

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Una mujer de perfil derecho frente a un monitor de computadora que muestra una hoja de cálculo con el título 'Pago de planilla estatal'. Tiene la mano en un ratón.
El Estado incorporó 10,410 servidores públicos desde el comienzo de la administración de José Raúl Mulino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el resultado general fue negativo, varias instituciones incorporaron personal durante julio. La Universidad Tecnológica de Panamá encabezó los aumentos con 272 funcionarios adicionales, seguida por la Universidad de Panamá con 234 y la Universidad Especializada de las Américas con 179.

El Ministerio de Educación agregó 166 trabajadores; el Servicio de Protección Institucional, 125; y la Contraloría General, 107. También aumentaron el Ministerio de Gobierno en 72 funcionarios, el Órgano Judicial en 65, el Ministerio de Ambiente en 54 y el Tribunal Electoral en 27 personas.

La reducción mensual estuvo determinada principalmente por la Asamblea Nacional, cuya planilla bajó de 5,089 empleados en junio a 3,284 en julio.

La diferencia fue de 1,805 funcionarios, equivalente a una contracción de 35.5%, que compensó ampliamente las contrataciones realizadas por otras entidades.

También disminuyeron el Ministerio de Seguridad Pública, con 89 trabajadores menos; la Caja de Seguro Social, con 80; la Caja de Ahorros, con 56; y el Ministerio de Trabajo, con 48. Por ello, las contrataciones institucionales no evitaron la reducción del saldo total.

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Una mano retira billetes de dólar estadounidense, incluyendo uno de un dólar y otro de diez dólares, de la ranura de un cajero automático.
El Gobierno pagó $3,141.08 millones en salarios brutos durante los primeros siete meses del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a julio de 2025, cuando se registraron 264,005 funcionarios, la planilla creció en 5,264 personas o 2%. El salario bruto mensual pasó de $447.52 millones a $460.7 millones, lo que significó un aumento interanual de $13.18 millones o 2.9%.

La comparación con julio de 2024, mes en que comenzó la administración de José Raúl Mulino, muestra una expansión mayor. En aquel momento existían 258,859 funcionarios con remuneraciones mensuales de $423.56 millones, de acuerdo con el informe revisado de la Contraloría correspondiente a ese periodo.

Dos años después, el Estado contabiliza 10,410 servidores públicos adicionales, un incremento de 4%. El gasto mensual en salarios aumentó $37.14 millones, equivalente a 8.8%, por lo que las remuneraciones crecieron más del doble que la cantidad de empleados incorporados desde julio de 2024.

Entre enero y junio de 2026, el Gobierno pagó $2,680.39 millones en salarios brutos, para un promedio mensual de $446.73 millones. Al incluir julio, el acumulado ascendió a $3,141.08 millones, mientras el promedio de los primeros siete meses se ubicó en aproximadamente $448.73 millones.

La planilla comenzó enero con 253,038 funcionarios y alcanzó 269,269 en julio, una diferencia de 16,231 trabajadores o 6.4%. En el mismo periodo, el pago mensual pasó de $424.01 millones a $460.7 millones, con un incremento de $36.69 millones o 8.7%.

El Ministerio de Educación sumó 9,387 trabajadores durante los primeros siete meses de 2026. EFE/Carlos Lemos
El Ministerio de Educación sumó 9,387 trabajadores durante los primeros siete meses de 2026. EFE/Carlos Lemos

El Ministerio de Educación lideró las contrataciones de 2026 al pasar de 58,476 a 67,863 funcionarios. La institución incorporó 9,387 trabajadores entre enero y julio, mientras su desembolso mensual aumentó de $105.43 millones a $117.04 millones, es decir, $11.6 millones adicionales cada mes.

La Universidad Tecnológica de Panamá registró el segundo mayor crecimiento, con 1,514 funcionarios adicionales, al aumentar de 2,953 a 4,467. Su pago mensual avanzó $1.6 millones, desde $6.62 millones en enero hasta $8.21 millones al cierre de julio.

El Ministerio de Seguridad Pública añadió 1,035 trabajadores y elevó su gasto mensual en $1.77 millones, mientras el Ministerio de Salud incorporó 962 personas y aumentó sus remuneraciones en $2.96 millones. Ambas instituciones concentraron una parte importante de la expansión gubernamental.

El Ministerio de Gobierno pasó de 3,231 a 4,185 funcionarios, un incremento de 954 personas, aunque durante el periodo presentó fuertes fluctuaciones. Su gasto salarial mensual creció $800,000 entre enero y julio, al pasar de $3.24 millones a poco más de $4 millones.

El Ministerio de Seguridad Pública agregó 1,035 funcionarios desde enero de 2026. Cortesía
El Ministerio de Seguridad Pública agregó 1,035 funcionarios desde enero de 2026. Cortesía

El Ministerio de Ambiente sumó 338 empleados y aumentó su nómina mensual en $358,000. El Órgano Judicial incorporó 293 funcionarios y elevó sus remuneraciones en $617,000, mientras el Instituto Panameño de Deportes agregó 259 personas y destinó $281,000 adicionales al pago mensual.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario incorporó 224 trabajadores, con un aumento salarial mensual de $191,000. El Instituto Panameño de Habilitación Especial completó las diez mayores expansiones al sumar 177 funcionarios y $392,000 en remuneraciones, entre enero y julio.

Estas diez instituciones agregaron en conjunto 15,143 funcionarios durante los primeros siete meses del año. La cifra equivale a más del 93% del incremento neto de toda la planilla, aunque otras entidades redujeron personal y compensaron parcialmente el crecimiento registrado por estos organismos.

El informe abarca 96 entidades, divididas entre Gobierno Central, instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros. Sin embargo, excluye a la Autoridad del Canal de Panamá, los municipios —salvo los representantes de corregimiento—, los patronatos y determinados trabajadores vinculados con proyectos de inversión.

La Contraloría excluye del informe las horas extras, el décimo tercer mes, las jubilaciones y los gastos de representación. Instagram
La Contraloría excluye del informe las horas extras, el décimo tercer mes, las jubilaciones y los gastos de representación. Instagram

Los montos tampoco incluyen horas extras, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones ni pagos correspondientes a vigencias expiradas. Por tanto, los $460.7 millones no representan el costo laboral completo del Estado, sino el salario bruto mensual cubierto por los componentes incluidos en la metodología oficial.

La evolución confirma que la planilla pública continuó expandiéndose durante los primeros dos años de la actual administración. Aunque julio presentó una reducción mensual, el Estado mantiene más funcionarios y un gasto salarial considerablemente superior al de 2024, con Educación como principal responsable de las contrataciones recientes.

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