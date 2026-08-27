Nicki Nicole habló de las críticas a su físico: “Cada uno con su cuerpo y con su cara hace lo que quiere”

Nicki Nicole harta de las críticas en redes sociales

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La reciente participación de Nicki Nicole como jurado en Popstars no solo marcó un nuevo hito en su carrera, sino que también reavivó el debate sobre los comentarios que recibe por su apariencia en redes sociales. La cantante argentina decidió abordar el tema de frente, mostrando su fastidio por la insistencia de los usuarios en opinar sobre su imagen.

Las críticas constantes a su aspecto físico parecen haberse convertido en una rutina para Nicki, quien reconoció sentirse agotada por la presión mediática. “Me causa gracia pero ya estoy harta, me critican todo”, expresó con franqueza durante una entrevista en el programa Desayuno Americano. La artista contó que el escrutinio llega a detalles mínimos, como su maquillaje, y que cualquier cambio desata especulaciones.

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La cantante afirmó que las redes sociales le dieron oportunidades y conflictos, y que la exposición pública exige estrategias de autocuidado y cuidado de la salud mental

En los últimos días, Nicki Nicole ya había respondido a quienes la acusaban de haberse colocado bótox, utilizando un video irónico para dejar en claro su postura. Durante el diálogo televisivo, profundizó: “Me maquillo diferente, ‘ay no sé qué se hizo’, es como medio cansador”.

La cantante remarcó que el fenómeno de las críticas por la apariencia es especialmente fuerte hacia las mujeres. “Molesta mucho y es sobre todo con la mujer. Me parece muy cansino porque cada uno con su cuerpo y con su cara hace lo que quiere”, subrayó, evidenciando el sesgo de género en estos comentarios.

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Nicki Nicole denuncia críticas por su imagen en redes: “Me causa gracia pero ya estoy harta, me critican todo”

En ese sentido, sostuvo que la decisión sobre cómo lucir debe ser personal y no un tema de debate ajeno. “Si yo mañana quiero estar impoluta y no mover ni un músculo, me parece fabuloso. Es una decisión propia”, afirmó.

En los últimos meses, Nicki Nicole ha enfrentado reiteradas críticas en redes sociales por supuestos cambios en su rostro y estilo, lo que la llevó a pronunciarse públicamente sobre el tema. La artista manifestó su cansancio ante los comentarios constantes sobre su aspecto, defendiendo su derecho a decidir sobre su cuerpo y su imagen. La situación refleja la presión que muchas figuras públicas experimentan, especialmente las mujeres, frente al escrutinio sobre su apariencia.

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La artista admitió que, aunque en ocasiones puede tomarlo con humor, la insistencia termina por afectarla. La frecuencia y el tono de los comentarios terminan por desgastar, incluso a quienes parecen tener una coraza frente a la exposición mediática

Nicki Nicole sostuvo que las críticas por la apariencia golpean sobre todo a las mujeres y expuso el sesgo de género en las redes sociales

Más allá de las polémicas, Nicki Nicole continúa sumando proyectos artísticos. Días atrás, sorprendió a sus seguidores en Luzu TV al mostrar un adelanto de una canción inédita y compartir su interés en colaborar con Ángela Torres. La canción, según explicó, nació como una parodia a los rumores que circulan sobre su vida sentimental. “La letra que hice fue una parodia porque a mí me inventaron mil novios. Una vez me inventaron un noviazgo con Jacob Elordi”, relató con ironía, evidenciando cómo los rumores pueden desvirtuar la percepción pública sobre los artistas.

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El tema de los rumores y la exposición mediática también llevó a Nicki a reflexionar sobre su relación con la prensa. La cantante reconoció que, en sus inicios, le costaba lidiar con la opinión pública y la dinámica de los medios. “Antes era más chica y no entendía cómo era el juego, entonces me daba ansiedad. Pero hoy en día me siento bastante tranquila”, explicó, mostrando una evolución en su manera de afrontar el escrutinio.

La participación de Nicki Nicole como jurado en Popstars reavivó el debate sobre los comentarios que recibe por su apariencia en redes sociales

Entre risas, compartió que ver la serie sobre Moria Casán le permitió comprender mejor el funcionamiento del universo mediático. “Vi la serie de Moria y entendí muchas más cosas”, comentó, aludiendo a la capacidad de adaptación que exige la fama en Argentina.

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El impacto de las redes sociales en la carrera de Nicki Nicole es indiscutible. La artista, que cosechó millones de seguidores en plataformas digitales, reconoció que esta exposición puede ser una fuente de oportunidades, pero también de conflictos. El flujo constante de opiniones, tanto positivas como negativas, obliga a desarrollar estrategias de autocuidado para preservar la salud mental.

En su mensaje, Nicki Nicole hizo hincapié en la importancia de respetar las elecciones individuales respecto al cuerpo y la imagen. “Cada uno con su cuerpo y con su cara hace lo que quiere”, reiteró, invitando a reflexionar sobre el derecho a la autonomía y el respeto mutuo.

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