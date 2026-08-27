Cómo usar My FanCam, la opción de cine del Galaxy S26 FE para creadores de contenido

La función My FanCam utiliza inteligencia artificial para facilitar la edición de videos grabados previamente. (Infobae)

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Se han dado a conocer nuevas funciones del Galaxy S26 FE de Samsung centradas en la experiencia de imagen y edición, integración de inteligencia artificial y optimización de rendimiento, presentándose como una propuesta orientada a quienes buscan aprovechar recursos avanzados para fotografía y video.

Tres funciones se destacan en este modelo: My FanCam, Super Steady con Horizontal Lock y Nightography, cada una con aplicaciones concretas para usuarios que priorizan la captura de contenido visual en distintas condiciones y escenarios.

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Función My FanCam: edición automática de videos

La función My FanCam utiliza inteligencia artificial para facilitar la edición de videos grabados previamente. Su mecanismo permite realizar un seguimiento automático de uno o dos sujetos en una grabación, generando un recorte personalizado que sigue los movimientos de las personas seleccionadas a lo largo del video.

La función My FanCam utiliza inteligencia artificial para facilitar la edición de videos grabados previamente. (Infobae: Rafael Montoro)

Para acceder a esta herramienta, es necesario ingresar a los ajustes del dispositivo, seleccionar la sección Galaxy AI y verificar la presencia de My FanCam, lo que indica que el teléfono cuenta con la versión de software más reciente.

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El uso de My FanCam requiere conexión Wi-Fi, ya que la edición impulsada por inteligencia artificial se realiza en línea. El proceso inicia al abrir la aplicación de Galería, elegir un video y presionar el ícono de IA que da acceso a las herramientas de edición. La barra inferior muestra la opción My FanCam; al seleccionarla, el sistema identifica a las personas presentes en el video.

Mediante un toque sobre la cara o el cuerpo del sujeto a seguir, el usuario marca la prioridad y puede elegir el formato de recorte, como 1:1, 9:16, 3:4 o 2:3, en función de la plataforma donde se compartirá el contenido.

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Mediante un toque sobre la cara o el cuerpo del sujeto a seguir, el usuario marca la prioridad y puede elegir el formato de recorte. (Captura Rafael Montoro)

Una vez realizada la selección, la inteligencia artificial genera el video con encuadre automático centrado en el sujeto elegido, manteniendo tanto el archivo original como la nueva versión editada.

Esta función se ejemplificó en un video oficial donde se mostró la grabación de una banda musical en plano general; al activar la herramienta, el sistema detectó a los integrantes y permitió al usuario seleccionar al vocalista. El recorte vertical siguió los movimientos del cantante durante toda la actuación, generando un archivo listo para su publicación en redes sociales.

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Tecnología Super Steady con Horizontal Lock en grabación de video

El nuevo celular integra la función Super Steady con Horizontal Lock, destinada a mejorar la grabación de video en situaciones de movimiento acelerado o inestable. Esta herramienta contribuye a obtener imágenes niveladas y estables, ya sea durante actividades deportivas o viajes.

Tres funciones se destacan en este modelo: My FanCam, Super Steady con Horizontal Lock y Nightography. (Infobae: Rafael Montoro)

Es menester señalar que el rendimiento de Super Steady puede estar condicionado por la manera en que se edite el material y las circunstancias específicas de la captura.

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Al activar la función, el teléfono estabiliza automáticamente el video para minimizar el efecto de vibraciones o cambios rápidos de dirección. Se trata de una característica utilizada frecuentemente por quienes graban escenas en movimiento, ya que permite obtener resultados con menor distorsión y mayor claridad visual.

Nightography: capturas en condiciones de poca luz

La función Nightography ofrece la posibilidad de registrar imágenes con buena definición y brillo en entornos con escasa iluminación. Esta herramienta conserva detalles en escenas nocturnas o en situaciones donde la luz ambiente es limitada, aportando resultados superiores en comparación con modelos previos.

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Cámara principal (gran angular): 50 megapíxeles (MP) con estabilización óptica. (Infobae: Rafael Montoro)

Nightography ajusta parámetros de exposición y procesamiento de imagen para reducir el ruido y mejorar el resultado final. La eficacia de esta función depende de factores como la cantidad de sujetos, el enfoque y el movimiento presente en la escena, así como las condiciones lumínicas específicas.

Especificaciones técnicas y datos adicionales

El móvil cuenta con una batería de 4.900 mAh. El dispositivo admite carga rápida de hasta 45 W, alcanzando aproximadamente un 69 % de batería en media hora, lo que facilita la continuidad de uso sin largas interrupciones. La pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas ofrece una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, lo que se traduce en imágenes fluidas al ver videos.

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El proceso de configuración y transferencia de datos se simplifica mediante la herramienta Smart Switch mejorada. Esta función permite migrar información desde dispositivos Android o iOS, utilizando un código QR para transferir datos inalámbricamente, sin requerir aplicaciones adicionales y reduciendo el tiempo de instalación.

Entre los elementos transferibles se incluyen contraseñas, claves de acceso, historial de llamadas, configuraciones de accesibilidad y datos de eSIM.

Es pertinente señalar que el celular en cuestión está diseñado para mantener su vigencia durante varios años, garantizando siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de parches de seguridad. Esto proporciona acceso a funciones recientes y protección ante posibles vulnerabilidades en el largo plazo.

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El servicio Samsung Care+ ofrece cobertura integral para el dispositivo, incluyendo soportes y beneficios personalizados, y puede gestionarse a través del nuevo centro de configuración de Garantía y cuidado en One UI 9.