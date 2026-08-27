Política

Tras la reunión con Kicillof y para saltar la interna del PJ, la Liga de intendentes estuvo con Máximo Kirchner y pidió un acuerdo de unidad

El encuentro fue en Merlo. Los jefes comunales respaldaron el pedido de CFK a la ONU. Zona fría y aumento de tarifas en el temario. Pedidos de acuerdo de cara al año electoral

Reunion PJ
Los dirigentes que estuvieron reunidos en Merlo durante el mediodía del jueves
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El peronismo bonaerense avanza en las negociaciones de unidad de cara al 2027. Los dirigentes, dispuestos a pulir un acuerdo que contenga a todos los sectores, suman reuniones que tienen un peso específico dentro de las conversaciones que están abiertas y se multiplican con velocidad.

Este jueves al mediodía la Liga de Intendentes, conformada por once jefes comunales de la provincia de Buenos Aires, se reunió en Merlo con Máximo Kirchner. El encuentro tuvo como fin poner sobre la mesa una serie de temas vinculados a la gestión pero, sobre todo, inscribirlo en una continuidad de reuniones que sirven para mostrar la voluntad de buscar un consenso político y electoral.

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“La reunión tiene una lógica de unidad similar a la de la reunión en el Hotel Emperador y al encuentro que organizó el ‘Gitano’ Quintela en La Rioja. Todo va por el mismo camino”, expresaron cerca del líder de La Cámpora. Con la interna aplacada y la proximidad del año electoral, el peronismo empezó a activar una serie de conversaciones vinculadas a acercar posiciones para ser todos parte de un mismo proyecto.

De la reunión, que se realizó en Merlo, participaron el intendente anfitrión Gustavo “Tano” Menéndez y sus colegas: Mariel Fernández (Moreno), Gastón Granados (Ezeiza), Juan Pablo García (Dolores), Marisa Fassi (Cañuelas), Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Tito Sanzio (Baradero), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Federico Otermín (Lomas de Zamora). El espacio lo integran también Juan de Jesús (La Costa) y Federico Susbielles (Bahía Blanca), aunque estuvieron en el encuentro.

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Liga de Intendentes
La Liga de Intendentes busca ser un polo de unidad en Buenos Aires. Está compuesta por jefes comunales que intentan saltar la grieta entre La Cámpora y el kicillofismo

Los intendentes le manifestaron a Kirchner su solidaridad con la situación de Cristina Kirchner, que lleva más de un año detenida en el departamento ubicado San José 1111, donde cumple la condena dispuesta en la causa Vialidad. En conjunto, expresaron su respaldo a la presentación que sus abogados hicieron en ante las Naciones Unidas y la decisión de acudir a tribunales internacionales.

Durante el tiempo que duró la reunión también conversaron sobre el impacto de la política económica del gobierno de Milei en los municipios, el deteriorio de las pymes, la suba de tarifas y la eliminación de la zona fría, un tema que preocupa mucho a todos los intendentes.

En lo que respecta al debate político, coincidieron en la importancia de trabajar en el tejido de una alternativa nacional y le plantearon al líder camporista que tienen la voluntad de seguir ampliando el espacio con intendentes de otros lugares del país. Es decir, romper las barreras bonaerenses, mantener la identidad intendentista, pero sumar voces de otros rincones.

La Liga tiene como objetivo principal ser un eje que atraiga la unidad del peronismo de la provincia. Un esquema que diluya algunas de las diferencias que subsisten entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), La Cámpora y el Frente Renovador (FR), que son las tribus más grandes.

Liga de Intendentes

Buscan ser un polo de atracción del discurso de unidad. Una muestra de eso es que un mes atrás se reunieron con Axel Kicillof y hoy lo hicieron con Máximo Kirchner. Insisten con un mensaje claro. El Gobernador y Cristina Kirchner tienen que sentarse y buscar un acuerdo.

Los jefes comunales entienden que el peronismo bonaerense debe hacer equilibrio en la discusión de poder que existe en la provincia. Para eso tienen que reivindicar el rol de Cristina Kirchner y, al mismo tiempo, respaldar la gestión de Axel Kicillof en la gobernación. Hay que darle un marco lógico y menos dañino a la convivencia, pese a que todos entienden que está al rojo vivo la discusión por el liderazgo y las candidaturas.

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