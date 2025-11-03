Galaxy S26: estos serían los nuevos tamaños de los celulares Samsung y su posible fecha de anuncio

La expectativa por la serie Galaxy S26 crece, impulsada por múltiples rumores sobre sus posibles características. REUTERS/Kim Hong-Ji

La expectativa por la nueva línea Samsung Galaxy S26 siga en aumento, acompañada de numerosos rumores sobre las posibles características de sus modelos.

Según filtraciones compartidas por el usuario Ice Universe en la red social X (antes Twitter), habrían surgido nuevas imágenes que mostrarían las diferencias de tamaño entre los celulares Samsung Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra.

Estas imágenes, que corresponderían a protectores de pantalla de vidrio templado, sugerirían que los tres dispositivos contarían con pantallas planas, esquinas redondeadas, marcos uniformemente delgados y cámaras perforadas ubicadas en el centro.

El Galaxy S26 sería el más pequeño, el S26+ ocuparía el punto medio y el S26 Ultra sería el más grande de la gama. (X: UniverseIce)

De confirmarse estos datos, el Galaxy S26 sería el modelo más compacto, seguido por el Galaxy S26+, mientras que el Galaxy S26 Ultra destacaría como el dispositivo de mayor tamaño dentro de la serie.

Además, los protectores filtrados indicarían que los marcos alrededor de las pantallas serían especialmente delgados en todos los modelos y que, probablemente, el grosor de los bordes sería idéntico en los tres teléfonos.

Aunque aún no hay información oficial, estas filtraciones apuntarían a un diseño más uniforme y estilizado para la próxima gama de dispositivos Samsung Galaxy S26.

Cuándo se presentaría la línea Samsung Galaxy S26

Según rumores recogidos por el medio Android Headlines, la línea Samsung Galaxy S26 se presentaría el 25 de febrero de 2026, con un lanzamiento mundial que, al parecer, tendría lugar en San Francisco, Estados Unidos.

La serie Galaxy S26 se anunciaría el 25 de febrero de 2026, posiblemente en San Francisco. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

Se especula que Samsung habría decidido posponer la fecha original, posiblemente debido a cambios de última hora y ajustes relacionados con el rendimiento del chip Exynos 2600.

La compañía tecnológica surcoreana aún no ha confirmado oficialmente esta información, por lo que, hasta el momento, todo se basa en filtraciones y especulaciones. Dada la distancia respecto a la fecha señalada, todavía es demasiado pronto para obtener detalles definitivos.

Cómo es la línea Samsung Galaxy S25

La línea Samsung Galaxy S25 está conformada por los modelos:

Samsung Galaxy S25 (versión estándar).

Samsung Galaxy S25 Plus (versión “grande”).

Samsung Galaxy S25 Ultra (tope de gama).

Existe además la versión Samsung Galaxy S25 FE y Edge.

La serie Samsung Galaxy S25 incorpora el procesador Snapdragon 8 Gen 4 Elite (“Elite for Galaxy”), fabricado en 3 nanómetros, lo que representa una mejora significativa de rendimiento respecto a la generación anterior.

Aún falta tiempo para la fecha, por lo que no hay información definitiva. REUTERS/Kim Hong-Ji

Todos los modelos cuentan con pantalla LTPO AMOLED 2Xy una tasa de refresco adaptable de hasta 120 Hz; por ejemplo, el modelo estándar dispone de una pantalla de 6,2 pulgadas con resolución de 2.340 x 1.080 píxeles.

En el apartado fotográfico, la versión básica integra una triple cámara trasera, compuesta por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular y un telefoto con zoom óptico 3x, junto a notables avances en software e inteligencia artificial para el procesamiento de imágenes.

En cuanto a las funciones inteligentes, la serie suma herramientas de IA (“Galaxy AI”) que optimizan la edición de fotografías, la personalización y la experiencia de usuario.

La disponibilidad de la serie se anunció el 22 de enero de 2025, con lanzamiento oficial el 7 de febrero del mismo año.

El modelo base tiene triple cámara de 50 MP con gran angular y telefoto 3x, además de mejoras en software e IA para el procesamiento. REUTERS/Kim Hong-Ji

Apple estaría preparando su primer iPad plegable con Samsung

Según Bloomberg, Apple estaría trabajando en el desarrollo de su primer iPad plegable. La empresa, bajo la dirección de Tim Cook, habría comenzado a colaborar con Samsung Display Co. para fabricar un panel de aproximadamente 18 pulgadas destinado a este modelo.

El propósito principal sería lograr una pantalla en la que el pliegue sea prácticamente invisible, una innovación que la compañía también buscaría aplicar en un futuro iPhone plegable.

Con este avance, Apple pretende relanzar su línea de iPad, presentada por Steve Jobs hace quince años.

En los últimos tiempos, la popularidad del iPad ha disminuido frente a la creciente preferencia por computadoras Mac. Aunque se esperan cifras positivas en ventas durante este año, los ingresos de la gama aún se mantienen por debajo del récord obtenido en 2021.