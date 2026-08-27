Exequiel Palacios fue vendido a un club de la Premier League: cuánto cobrará River y el divertido video de presentación

La particular presentación presentación de Exequiel Palacios en el Ipswich Town

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Exequiel Palacios se convirtió este jueves en nuevo jugador del Ipswich Town, el club recién ascendido a la Premier League que anunció la incorporación del volante argentino procedente del Bayer Leverkusen con un contrato hasta 2030. La operación, que el club inglés prefirió mantener sin revelar cifras oficiales, dejó una buena noticia para River Plate ya que cobrará una suma millonaria por el pase del volante.

Según publicó el periodista Fabrizio Romano, la transferencia se cerró en 22,5 millones de euros de base, con hasta cinco millones adicionales en variables por objetivos, lo que eleva el potencial total de la operación a 27,5 millones.

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Sky Germany había informado previamente una base de 25 millones más los mismos cinco millones en bonificaciones. La diferencia entre ambas versiones no altera el beneficio que obtendrá el club de la banda roja: River percibirá aproximadamente 1.287.500 euros por dos vías distintas.

La primera es el mecanismo de solidaridad FIFA, que le otorga a River Plate el 3,5% del traspaso por haber formado al jugador en sus categorías inferiores, lo que equivale a unos 787.500 euros. La segunda es una cláusula de plusvalía del 10% que el club argentino negoció al vender a Palacios al Leverkusen en 2020 por 17 millones de euros: cualquier transferencia futura que superara ese monto le garantizaba al club de Núñez una décima parte de la diferencia. Con la venta a Ipswich por 22,5 millones, esa diferencia asciende a 5,5 millones, de los cuales River percibirá 500.000 euros adicionales.

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La presentación del volante en el club inglés se hizo con un simpático video en el que se lo ve a Exequiel manejando un tractor en un campo, como simulando la actividad agropecuaria. Luego, el tucumano de Famaillá se encontró con un caballo y esa escenografía sirvió para una cesión de fotos que publicó el club conocido como Los Chicos del Tractor.

El anuncio de la presentación de Exequiel Palacios en el Ipswich Town (@IpswichTown)

Palacios llega al club inglés tras seis años y medio en el BayArena, donde disputó 186 partidos oficiales, marcó 15 goles y fue parte del plantel que conquistó el doblete de Bundesliga y DFB-Pokal en la temporada 2023/2024, la primera campaña invicta en la historia de la liga alemana.

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El director deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, reconoció que la salida respondió al deseo expreso del jugador. “Con este traspaso cumplimos el gran deseo de Exequiel Palacios de demostrar su calidad también en la Premier League tras su gran etapa en la Bundesliga”, afirmó Rolfes en declaraciones oficiales del club.

El propio mediocampista, de 27 años, valoró su paso por Alemania antes de emprender su primera experiencia en el fútbol inglés. “En el Bayer 04 he madurado futbolísticamente, aquí confiaron en mí y pude desarrollar todo lo que hoy me define en el campo”, declaró el tucumano. Ya con la camiseta del Ipswich, agregó: “Estoy encantado de haber fichado por el Ipswich Town. Este es un club con gran ambición y estoy ilusionado por jugar al fútbol en Inglaterra y competir contra algunos de los mejores clubes y jugadores del mundo”.

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La incorporación de Palacios es la 14ª del Ipswich en este mercado de verano, en el que el club ya había sumado al paraguayo Julio Enciso, quien regresó a Portman Road desde el Strasbourg francés en una operación que sería en torno a los 30 millones de euros. Enciso y Palacios se conocen del ámbito internacional: ambos compartieron el Mundial de 2026, donde Argentina llegó hasta la final, aunque cayó ante España, mientras que Paraguay alcanzó los octavos de final.

A nivel de selección, Palacios acumula 41 presencias con la selección argentina, con la que obtuvo la Copa del Mundo 2022 en Qatar, la Copa América en 2021 y 2024, y llegó a la final del último Mundial.

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EXEQUIEL PALACIOS EN EL IPSWICH TOWN

Exequiel Palacios con un tractor (@IpswichTown)

El volante acaricia un caballo en la producción por su llegada al equipo inglés (@IpswichTown)

El ex River Plate firmó contrato hasta 2030 con el IpswichTown (@IpswichTown)