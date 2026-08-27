Bornoroni reveló la estrategia de LLA para disputar Córdoba: “Tenemos que hacer una gran alianza”

Gabriel Bornoroni afirmó que La Libertad Avanza aprobó en Diputados todos los proyectos que Javier Milei envió por esa Cámara

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La Libertad Avanza consiguió una nueva victoria legislativa en la Cámara de Diputados y el oficialismo busca convertir ese resultado en un nuevo impulso para su agenda de reformas. Gabriel Bornoroni, presidente del bloque libertario en la Cámara baja y secretario general del partido, destacó la capacidad del Gobierno para alcanzar acuerdos con otros espacios y habló sobre los próximos desafíos del oficialismo, tanto en el Congreso como en Córdoba, donde ya comenzó a delinear el armado electoral.

En diálogo con Infobae al Regreso, Bornoroni defendió la estrategia parlamentaria que permitió al Gobierno avanzar con sus proyectos y destacó el trabajo de negociación que existe detrás de cada sesión. Al mismo tiempo, cuestionó al peronismo cordobés y planteó la necesidad de construir una alianza amplia para disputar el poder provincial.

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“Nosotros venimos trabajando muy bien todos los proyectos que el presidente Milei envió, que entraron por Diputados, los hemos sacado”, sostuvo. Para el diputado, una de las claves está en la búsqueda de consensos con diferentes sectores de la Cámara, incluso entre espacios que no forman parte de la coalición oficialista.

“La firma para que haya sesión es prácticamente de diez bloques distintos”, explicó. Según detalló, el diálogo comienza antes de que los proyectos lleguen al recinto, con negociaciones destinadas a incorporar, modificar o eliminar distintos puntos de las iniciativas. “Se ponen los temas sobre la mesa, los empezamos a dialogar y vemos de qué forma podemos agregar, quitar, sacar y vamos al recinto todos juntos”, señaló.

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Bornoroni sostuvo que el oficialismo construyó acuerdos con casi diez bloques para avanzar con la agenda legislativa en la Cámara de Diputados (Infobae en Vivo)

Bornoroni marcó, sin embargo, un límite en esa estrategia. Aseguró que La Libertad Avanza mantiene conversaciones con distintos bloques, pero excluyó al kirchnerismo y a la izquierda. “Nosotros trabajamos mucho con todos los bloques, no con el kirchnerismo ni la izquierda, porque nos vota todo en contra porque sí”, afirmó.

El avance de los proyectos oficiales en Diputados es, para el jefe de la bancada libertaria, una muestra de que el Gobierno puede sostener su agenda aun sin contar con mayoría propia. Esa capacidad de negociación en el Congreso es también parte del escenario político que La Libertad Avanza pretende trasladar a Córdoba.

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Bornoroni y el desafío de LLA en Córdoba

El dirigente ubicó a su provincia como uno de los principales desafíos electorales para el espacio. La Libertad Avanza busca consolidarse allí como una alternativa al peronismo, que gobierna Córdoba desde hace 27 años.

“Los cordobeses ya están cansados de tanto peronismo”, afirmó Bornoroni. En su diagnóstico, la inseguridad y la presión impositiva se encuentran entre las principales preocupaciones de los ciudadanos y forman parte de sus cuestionamientos a la administración provincial.

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Uno de los principales blancos de sus críticas es la carga tributaria. Bornoroni apuntó contra la continuidad de Ingresos Brutos y cuestionó el impacto que tiene sobre la actividad económica. “Ingresos brutos es el peor impuesto que tiene la provincia de Córdoba, que la deja en un lugar fuera de competencia con el resto”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó a los distintos gobiernos peronistas que estuvieron al frente de la provincia. “Ningún gobernador de los que fue sucediendo, De la Sota, Schiaretti y Schiaretti, se ocuparon de bajar los impuestos”, afirmó.

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Bornoroni diferenció la relación institucional entre Javier Milei y Martín Llaryora de sus críticas políticas a la gestión de Córdoba (Télam)

Las críticas de Bornoroni a la gestión provincial no se trasladan, según explicó, a la relación institucional entre el Gobierno nacional y el gobernador Martín Llaryora. El diputado destacó el vínculo entre Llaryora y el presidente Javier Milei y diferenció esa relación de su evaluación política de la administración cordobesa.

“El presidente Milei sí le da prioridad a la provincia de Córdoba y tiene una muy buena relación institucional con el gobernador de Córdoba, lo cual nos beneficia a los cordobeses”, afirmó.

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Y aclaró: “Una cosa es la relación institucional y después cuando bajás a la provincia y ves la gestión, son carriles distintos y separados”.

Con ese escenario, Bornoroni planteó la necesidad de construir una alianza opositora amplia para competir en Córdoba. Su propuesta incluye al radicalismo, al juecismo y a otros sectores que se encuentren por fuera del peronismo.

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“Nosotros nos tenemos que hacer una gran alianza, que esté el radicalismo, que esté el juecismo, que estén todos los que piensan distinto al peronismo y que creen en una Córdoba libre”, sostuvo.

El diputado vinculó esa estrategia con las posibilidades electorales de la oposición y advirtió sobre el riesgo de una competencia fragmentada. “Si vamos divididos, posiblemente no tengamos el resultado más conveniente para ganar”, afirmó.

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Bornoroni evitó, de todos modos, involucrarse en las internas de otros espacios. Al ser consultado por Rodrigo de Loredo, lo definió como “un gran referente del radicalismo en la provincia de Córdoba”, aunque aclaró que no pretende intervenir en la disputa interna del radicalismo. “Hoy están en una interna, yo no quisiera meterme, porque si no me meto en otro partido”, explicó.

Bornoroni defendió el rumbo económico de Milei y dijo que la recuperación debe sostenerse con equilibrio fiscal, baja de la inflación e inversiones (Infobae en Vivo)

El dirigente también relató una situación que, según aseguró, generó confusión entre votantes durante una elección en Córdoba. Según su versión, un partido libertario de la provincia fue autorizado por la Justicia Electoral a utilizar los colores de La Libertad Avanza y una tipografía similar.

“Muchísima gente nos llamaba que se había equivocado, cómo hacían para dar vuelta el voto. Ya era tarde”, contó.

La economía, las reglas y el vínculo con Milei

Bornoroni también defendió el rumbo económico del Gobierno y volvió a ubicar el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación como los pilares sobre los que debe sostenerse la recuperación.

“El presidente Milei está haciendo un gran trabajo, y hay que empezar a construir una casa por los cimientos: bajando la inflación con equilibrio fiscal”, afirmó.

Para el diputado, la estabilidad económica debe generar las condiciones necesarias para que aumenten las inversiones y se creen nuevos puestos de trabajo. “Mientras más empresas inviertan en Argentina, más puestos de trabajo se generan, y los impuestos no tienen que ser un estorbo para las inversiones”, sostuvo.

La discusión sobre las reglas también apareció al ser consultado sobre el papel del Estado frente a situaciones en las que cambian las condiciones económicas. Bornoroni defendió la educación financiera y consideró importante que quienes toman un crédito conozcan las condiciones que deberán afrontar, pero cuestionó que esas reglas puedan modificarse después.

“Las condiciones son importantes y me gusta esto, que cuando decimos que vamos a ir por este lado, vamos y cumplimos. Y somos todos cumplidores de las condiciones que nosotros mismos ponemos”, planteó.

La Libertad Avanza excluyó al kirchnerismo y a la izquierda de su estrategia de negociación parlamentaria, según explicó Bornoroni

La misma lógica, según explicó, se aplica al funcionamiento del bloque oficialista y a su relación con el Poder Ejecutivo. Bornoroni detalló que diputados y senadores participan de reuniones con Milei en las que el Presidente plantea los objetivos de cada iniciativa y luego los legisladores definen la estrategia parlamentaria.

“En las charlas que tenemos con el presidente están los diputados y los senadores. El presidente explica el objetivo, vienen las preguntas y después cada uno lleva su estrategia”, señaló.

El jefe del bloque también fue consultado por las diferencias de estilo dentro de La Libertad Avanza, particularmente por algunas declaraciones de Bertie Venegas Lynch que generaron cuestionamientos. Bornoroni defendió al diputado y buscó relativizar las críticas. “Bertie es un amigo mío al cual quiero y respeto mucho”, sostuvo.

Bornoroni también habló sobre su propia llegada a la política. Explicó que decidió involucrarse después de observar durante años a dirigentes que, según su experiencia, recorrían distintas instituciones haciendo promesas que luego no cumplían.

“Yo me metí en la política porque veía políticos que pasaban por las distintas instituciones y te hacían promesas que después no cumplían”, recordó. Su objetivo, afirmó, está vinculado con cumplir las propuestas con las que Milei llegó a la Presidencia. “Yo me estoy dedicando a cumplir lo que el presidente Milei dijo en campaña”, sostuvo.

El diputado también se refirió al clima de tensión que se vivió durante la última sesión de la Cámara baja y reconoció su incomodidad frente a los enfrentamientos personales que se producen dentro del recinto.

Bornoroni diferenció la relación institucional entre Javier Milei y Martín Llaryora de sus críticas políticas a la gestión de Córdoba

“Lo que pasó ayer, todos esos gritos, me cuesta un poco, porque tenés gente que se te viene a la banca a gritar y a decir un montón de barbaridades cuando la Argentina está mirando para que cambie, para que tengamos leyes que estén a la altura”, señaló.

Finalmente, Bornoroni relativizó las diferencias de estilo entre Milei y los demás dirigentes de La Libertad Avanza. Consideró que cada integrante del espacio tiene su propia manera de responder a las críticas y defendió la autenticidad como parte de la identidad del oficialismo.

“El presidente es como es, y cada uno es como es. Y si dicen la verdad, está bueno”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que el nivel de exposición también modifica la intensidad de los cuestionamientos que recibe cada dirigente. “Ahora, cuando vos estás en algún nivel y vas subiendo de niveles, te atacan un poco más. Algunos se defienden de una forma, otros de otra forma. Pero yo digo que es por ahí el camino”, concluyó.

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