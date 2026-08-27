Ahorra dinero con Google dejando que su IA Gemini reserve vuelos y hoteles a muy bajo precio

Existen métodos para eliminar el Modo IA de Google.

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Google anunció nuevas funciones para su Modo IA que amplían las posibilidades de planificar un viaje desde el buscador. La herramienta permitirá rastrear los precios de los vuelos, recibir alertas cuando las tarifas cambien, comparar opciones de hoteles y avanzar en la reserva mediante una conversación con inteligencia artificial. Además, los usuarios podrán consultar el costo de vuelos y alojamientos utilizando puntos o millas.

Las novedades refuerzan la apuesta de Google por convertir el Modo IA en algo más que una herramienta para encontrar información. La experiencia de búsqueda conversacional comienza a asumir tareas relacionadas con la organización de un viaje y, en algunos casos, acompaña al usuario hasta el momento de realizar una reserva.

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Una de las principales incorporaciones es el seguimiento de precios de vuelos. Los usuarios podrán indicar al Modo IA desde dónde quieren viajar, cuál es su destino y las fechas previstas. A partir de esa información, Google mostrará diferentes alternativas disponibles y precios actualizados procedentes de más de 300 aerolíneas y sitios web relacionados con los viajes.

El Modo IA de Google ahora te permitirá rastraer el precio de los vuelos. (Google)

Si el usuario encuentra una opción que le interesa pero prefiere esperar antes de comprar el boleto, podrá pedir a la inteligencia artificial que haga un seguimiento de los precios. Por ejemplo, bastará con solicitar que rastree el costo de un vuelo para recibir un correo electrónico cuando se produzcan cambios en las tarifas correspondientes al destino y las fechas seleccionadas.

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Esta función de seguimiento de precios ya está disponible en más de 180 países. Con ella, Google busca facilitar una de las tareas más habituales al momento de organizar un viaje: vigilar las variaciones de precio sin tener que realizar la misma búsqueda una y otra vez.

El Modo IA de Google te notificará cuando los vuelos bajen de precio. (Google)

Google también facilita la búsqueda y reserva de hoteles

El Modo IA también incorpora funciones para encontrar alojamiento. Los usuarios podrán explicar mediante una conversación las características de su viaje y sus preferencias de hotel, como la ubicación o el tipo de establecimiento que buscan. La herramienta mostrará una selección de opciones junto con información relevante y reseñas para ayudar en la decisión.

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Una vez elegido un hotel, el usuario podrá pedir al Modo IA que lo ayude a continuar con el proceso de reserva. Para ello aparecerá la opción “Continuar en Google”, junto a los servicios de los socios que participan en la nueva función.

Desde ese punto será posible elegir la habitación y revisar detalles como las condiciones de cancelación antes de completar el pago con Google Pay. Sin embargo, Google ha aclarado que la gestión definitiva de la reserva y el servicio de atención al cliente continuarán a cargo del hotel o de la plataforma de viajes correspondiente.

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El Modo IA de Google te permitirá reservar hoteles. (Google)

La función de reserva de hoteles mediante el Modo IA ha comenzado a implementarse en Estados Unidos y en inglés. Google prevé ampliar su disponibilidad durante las próximas semanas mediante acuerdos con importantes cadenas hoteleras y plataformas especializadas en viajes.

Entre los socios se encuentran Booking.com, Hotels.com, IHG Hotels & Resorts, Priceline, Trip.com, entre otros. La integración con estas compañías permitirá que la inteligencia artificial funcione como una interfaz inicial para buscar y seleccionar opciones, mientras que los socios mantendrán la gestión de las reservas.

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El Modo IA de Google te ayuda a pagar la reserva de tu hotel. (Google)

Consultar vuelos y hoteles usando puntos o millas

Otra de las novedades está dirigida a los viajeros que participan en programas de fidelización. El Modo IA ahora puede mostrar el costo de vuelos y hoteles utilizando puntos o millas, permitiendo comparar alternativas sin limitarse únicamente a los precios expresados en dinero.

Los usuarios podrán realizar consultas en lenguaje natural indicando, por ejemplo, el programa de millas que utilizan, las ciudades de salida y llegada y las fechas del viaje. La herramienta mostrará cuántas millas serían necesarias para acceder a vuelos que coincidan con esas condiciones.

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Esta actualización ya está disponible a nivel mundial y representa un paso adicional en la intención de Google de concentrar más información de planificación dentro de una misma búsqueda.