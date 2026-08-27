Lo que no se vio de la despedida de Coudet en River: los presentes y el abrazo del final

River confirmó de manera oficial la salida de Coudet en una presentación que duró menos de ocho minutos (RSFotos)

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La lluvia escoltó desde la madrugada una jornada compleja en el Estadio Monumental. La eliminación de la Copa Sudamericana y el adverso inicio del segundo semestre derivó en la salida de Eduardo Coudet de River Plate tras cinco meses en el cargo. La confirmación de la noticia se llevó a cabo con un discurso que inició Stefano Di Carlo, presidente de la institución, y concluyó el técnico saliente. Enzo Francescoli, secretario técnico y una de las cabezas en la toma de decisiones, se mostró frente a las cámaras, pero no realizó declaraciones.

La cita en el Salón Auditorio del Monumental fue breve. Los protagonistas ingresaron de forma rápida y, de igual manera, se retiraron del lugar sin contestar preguntas. El semblante que predominó en la atmósfera de los menos de ocho minutos que duró la presentación fue el mismo: seriedad absoluta. Stefano Di Carlo comenzó con su discurso para confirmar sin titubear que Coudet dio un paso al costado en una decisión de “mutuo acuerdo” y confirmó que siempre fue respaldado “de manera categórica” por la dirigencia.

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“Con esa convicción lo hemos acompañado en esta decisión que es personal. Creemos que es la manera correcta, institucional, respetuosa y agradecida de hacer esta salida es dando la cara en esta presentación. Creemos que el profesionalismo, la capacidad, la disciplina de trabajo de Chacho y ni hablar la calidad humana, merecía un cierre acá en el club, agradeciendo en nombre del club por este recorrido y esta situación incómoda que te tocó administrar en este tiempo”. Luego de confirmar que Leonardo Ponzio —acompañado de Marcelo Escudero— será el técnico interino, el presidente de River concluyó su alocución con un “gracias de corazón, Chacho”.

Coudet se mostró con la misma tónica que en sus últimas conferencias de prensa: golpeado y consternado por no lograr encontrar un rumbo en el tren de River. Con una gorra negra sobre su cabellera, el entrenador hizo hincapié en los acotados plazos que impone una institución como River y aclaró que la “explicación que tenemos para dar es que esto es fútbol”.

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*El breve balance de Coudet sobre su paso por River

“Hemos dicho desde un principio que había un proceso con la consciencia de que en River es insostenible en cuanto a resultados. Fui el primero que puso plazos y tenía en claro que en este club hay que ganar y jugar bien. No se nos dio, no quiero echarle la culpa a la desgracia y a la mala suerte. Ayer era un partido para golear tranquilamente y terminamos sin la clasificación en la Copa. Me parece que fue un punto determinante y lo he dicho desde el primer momento que los plazos son los lógicos que requiere este club”, analizó Coudet de forma concisa.

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El único protagonista que enfrentó las cámaras y no brindó declaraciones fue Enzo Francescoli. Más allá de que no suele hablar frente al micrófono, se sentó frente a los flashes en silencio y no tomó agua —apenas movió la copa y la botella unos centímetros—. El cierre de la exposición tras la palabra del Chacho Coudet estuvo marcado por un breve abrazo entre el presidente y el ahora ex entrenador y otro con el ídolo uruguayo.

Al igual que en el arranque, el egreso de los protagonistas fue inmediato y sin palabras por una puerta lateral. Al instante, los integrantes de la cúpula dirigencial que se ubicaron en la primera fila partieron detrás de Di Carlo, Coudet y Francescoli. Entre los presentes de la Comisión Directiva se encontraba Matías Patanian y Guillermo Laje.

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*La palabra de Stefano Di Carlo en la despedida de Coudet

El clima era comprensible. River corre riesgo de no participar por segundo año consecutivo de la Copa Libertadores y su única vía para sacar su boleto es ganar el Clausura o por la Tabla Anual (11°). El ciclo de Coudet terminó con un registro de 27 partidos oficiales, 14 victorias, cuatro empates y nueve derrotas, una eficacia del 56,8% que no alcanzó para sostener el proyecto en medio de la exigencia de resultados inmediatos. La derrota contra Independiente Santa Fe por los octavos de la Sudamericana fue el golpe definitivo dentro de una secuencia de tropiezos en instancias decisivas.

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La eliminación ante el equipo colombiano no fue un episodio aislado. El recorrido del entrenador quedó marcado por cuatro caídas de peso: un Superclásico contra Boca Juniors en el Monumental, la final del Torneo Apertura 2026 ante Belgrano de Córdoba por 3-2, la eliminación en dieciseisavos de la Copa Argentina frente a Aldosivi y, por último, la salida de la Sudamericana.

Mientras Ponzio asumirá de forma provisoria, en las últimas horas empezaron a circular candidatos para la sucesión definitiva. El nombre que sobresale dentro de la estructura deportiva de la institución es Hernán Crespo. La disposición del ex delantero, que está al frente de Atlas de la Liga MX, no sería un obstáculo. Otro apellido que volvió a instalarse es el de Santiago Solari, identificado con River y con antecedentes en el Real Madrid y el América de México. También aparece Pablo Aimar, uno de los símbolos modernos de la institución.

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El nombre con mayor peso histórico es el de Ramón Díaz, uno de los técnicos más ganadores de la historia de River y con una figura que conserva consenso entre los hinchas. En la lista también figura Gabriel Milito, hoy en Chivas de Guadalajara. De todos modos, no hay que descartar que, si consigue resultados que cimenten su era, la continuidad de Ponzio al menos hasta fin de año.