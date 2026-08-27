Cuba

Entre apagones diarios: así se preparan los padres, niños, maestros y distribuidores de uniformes para el inicio de clases en Cuba

El sistema educativo de Cuba está en tensión, a pocos días del inicio escolar, el país agrava cada crisis que también impacta en los niños

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Cuba inicia el nuevo ciclo escolar con un presupuesto educativo recortado, escasez de uniformes y miles de vacantes docentes sin cubrir.

Mientras el gasto estatal en educación cayó al 4.3% del PIB, el gobierno mantiene inversiones en la infraestructura hotelera, lo que profundiza las brechas entre el discurso oficial y la realidad de los estudiantes.

Las familias enfrentan apagones, inflación y falta de materiales escolares, con niños que llegan a clase tras noches sin electricidad y bajo síntomas de estrés.

El déficit de maestros obliga a recurrir a contratos temporales y estudiantes en formación, mientras muchos docentes denuncian retrasos salariales y escasez de recursos básicos para la enseñanza

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Unos niños juegan al fútbol en la calle en La Habana, Cuba, el 27 de agosto de 2026, poco antes de que el país inicie el año escolar para cerca de 1,4 millones de estudiantes, a pesar de la crisis de combustible, transporte y electricidad. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
Unos niños juegan al fútbol en la calle en La Habana, Cuba, el 27 de agosto de 2026, poco antes de que el país inicie el año escolar para cerca de 1,4 millones de estudiantes, a pesar de la crisis de combustible, transporte y electricidad. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
La maestra Nerys Navarro, de 77 años de edad, observa las instalaciones de la escuela donde trabaja, en un lapso del día donde no ha habido apagón energético hasta el momento. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
La maestra Nerys Navarro, de 77 años de edad, observa las instalaciones de la escuela donde trabaja, en un lapso del día donde no ha habido apagón energético hasta el momento. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
Navarro mantiene una incertidumbre por cómo se desarrollará el año escolar, entre la constante crisis que atraviesa su país. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
Navarro mantiene una incertidumbre por cómo se desarrollará el año escolar, entre la constante crisis que atraviesa su país. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
Unas madres buscan uniformes para sus hijos días previos al inicio del año escolar. Este año, los distribuidores de uniformes han reportado afectaciones por los apagones de energía, encareciendo los productos. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)
Unas madres buscan uniformes para sus hijos días previos al inicio del año escolar. Este año, los distribuidores de uniformes han reportado afectaciones por los apagones de energía, encareciendo los productos. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)
En grupos de madres en redes sociales, otra usuaria sumó la pregunta sobre el transporte: “¿Cómo van a ir cuando hay padres que no pueden pagar a diario un pasaje? ¿Cuando un par de tenis y una mochila cuesta un ojo de la cara?”. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
En grupos de madres en redes sociales, otra usuaria sumó la pregunta sobre el transporte: “¿Cómo van a ir cuando hay padres que no pueden pagar a diario un pasaje? ¿Cuando un par de tenis y una mochila cuesta un ojo de la cara?”. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
En 2024, el oficialismo admitió que el país tenía 156,000 maestros, pero necesitaba 24,000 más para completar las plantillas. Para el curso que comienza ahora, la brecha no se cerró. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)
En 2024, el oficialismo admitió que el país tenía 156,000 maestros, pero necesitaba 24,000 más para completar las plantillas. Para el curso que comienza ahora, la brecha no se cerró. (Infobae Centroamérica/ REUTERS/Norlys Perez)
“No hay materiales para que los docentes planifiquen sus clases: solo un lápiz. El municipio cabecera no cuenta con el combustible para la cocción de alimentos” declaró una funcionaria del Ministerio de Educación. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
“No hay materiales para que los docentes planifiquen sus clases: solo un lápiz. El municipio cabecera no cuenta con el combustible para la cocción de alimentos” declaró una funcionaria del Ministerio de Educación. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Norlys Perez)
El Observatorio de Libertad Académica (OLA) documentó este año el estado del sistema educativo cubano en un informe que describe “una fase crítica” iniciada en los últimos cinco años. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo)
El Observatorio de Libertad Académica (OLA) documentó este año el estado del sistema educativo cubano en un informe que describe “una fase crítica” iniciada en los últimos cinco años. (Infobae Centroamérica/REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo)
Talleres distribuidores de uniformes escolares de Cuba
En las maquilas de uniformes, los pocos lapsos del día donde no hay apagones, aprovechan a elaborar la mayor cantidad de uniformes posible para suplir la demanda. (Photo by YAMIL LAGE / AFP)
Talleres distribuidores de uniformes escolares de Cuba
Mientras el Estado reduce su inversión en educación, las familias absorben el costo. Conseguir uniformes, zapatos y útiles en un mercado donde los precios superan con creces el poder adquisitivo de la mayoría de los hogares (Infobae Centroamérica/ YAMIL LAGE / AFP)
Talleres distribuidores de uniformes escolares de Cuba
¿Cómo vamos a lograr que los enanos tengan calidad de sueño para acudir a clases todos los días y asimilar conocimientos? ¿Cómo vamos a comprar los útiles escolares, los zapatos, el uniforme de su talla, la merienda escolar?" son parte de las demandas que hay entre las madres. (Photo by YAMIL LAGE / AFP)

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