HONOR Magic8 Pro, análisis a fondo: desde una experiencia profesional de fotos hasta videojuegos como Call of Duty

La batería de 7100mAh, que incorpora un 15% de silicio, está preparada para afrontar cualquier exigencia. (Composición Infobae: HONOR)

¿Existe un celular para tomar fotografías a la Luna? La pregunta parece tener una respuesta obvia: cualquier smartphone con cámara puede intentar capturar la luna, aunque, claro está, los resultados no se asemejarán a las imágenes tomadas por los astronautas del Artemis II. Sin embargo, un nuevo dispositivo ha irrumpido en el mercado de gama alta con una propuesta que destaca: el HONOR Magic8 Pro. Este móvil no solo convence por su diseño y precio, sino que ha llamado la atención de los entusiastas de la fotografía nocturna.

Equipado con una cámara telefoto ultra nocturna de 200MP (f/2.6, sensor de 1/1.4”, OIS), el HONOR Magic8 Pro permite capturar imágenes sorprendentes de la Luna. En mis pruebas, logré fotografiar los cráteres lunares —aunque en la imagen final se perciban como manchas— gracias a la combinación de hardware y software.

El teléfono detecta cuando apuntas al cielo nocturno y, al hacer zoom al máximo, activa algoritmos de inteligencia artificial para estabilizar la toma, limpiar el ruido y procesar texturas, logrando así una imagen nítida y atractiva.

Utilicé la cámara telefoto (tipo periscopio) de 200 megapíxeles para capturar a la Luna. La otra imagen se tomó con la cámara principal (1x). (Composición Infobae: Rafael Montoro)

Otra cámara destacada del equipo es la principal ultra nocturna de 50MP, que produce fotografías llenas de vida y con colores vivos. Aunque algunos podrían considerar que el resultado está ligeramente saturado, lo cierto es que el “look” final evita la necesidad de filtros o edición adicional.

El software del HONOR Magic8 Pro procesa la imagen automáticamente tras presionar el obturador, entregando un estilo fotográfico “listo para redes sociales”, donde los colores lucen espectaculares desde el primer momento.

El modo noche merece una mención especial. Al tomar fotos en ambientes poco iluminados, las imágenes resultan claras y libres de las manchas negras y el “ruido” típico de otros dispositivos. El teléfono aprovecha cualquier fuente de luz para mostrar una escena nítida y agradable. Además, este modo logra “domesticar” las luces intensas, evitando que arruinen la toma y permitiendo que se vean tal y como las percibe el ojo humano.

Ambas fotos se tomaron con la cámara principal (1x). (Composición Infobae: Rafael Montoro)

No obstante, el HONOR Magic8 Pro no es solo un “búho” para la fotografía nocturna; de día también se desempeña como un auténtico todoterreno. Gracias a su apertura de f/1.6 en la lente principal, el sensor capta muchísima luz, y la inteligencia artificial realiza un HDR potente para iluminar zonas oscuras.

En ocasiones, bajo luz solar intensa, este proceso puede resultar en una leve sobreexposición, pero en general las fotografías diurnas destacan por su contraste perfecto y la vivacidad de los colores, sin necesidad de retoques posteriores.

Pensando en futuras generaciones, sería ideal que el HONOR Magic9 Pro incorporase un módulo fotográfico de cuatro lentes. Un teleobjetivo con mayor alcance óptico permitiría reducir la dependencia del zoom digital y ofrecería una nitidez superior en rangos extremos. Si bien el sensor actual de 200MP y el zoom óptico de 3.7x logran un excelente escalado, una distancia focal más larga dedicada exclusivamente al zoom mejoraría aún más la experiencia fotográfica.

El Botón de IA sirve como un "atajo físico universal". Honor lo integró para que todas las funciones de inteligencia artificial, edición fotográfica y controles de cámara estén literalmente al alcance de la yema de tu dedo. (HONOR)

El ecosistema de inteligencia artificial de Honor

Honor ha rediseñado su software fotográfico creando un hub centralizado de IA, donde todas las herramientas de edición computacional se encuentran organizadas y accesibles desde un solo lugar.

Esto mejora la experiencia del usuario, evitando la frustración de buscar funciones avanzadas en submenús dispersos. Sin embargo, aún presenta una limitación: la falta de interacción conversacional directa, ya que el usuario no puede realizar consultas al sistema mediante prompts.

Traducción de llamadas y experiencia de audio

La función de traducción de llamadas del HONOR Magic8 Pro sorprende por su eficacia en el uso cotidiano. Destaca tanto por la precisión del vocabulario como por su baja latencia, eliminando las molestas pausas habituales en otros sistemas. Mantener una conversación fluida con interlocutores que hablan otros idiomas, como mandarín o alemán, es posible sin perder el ritmo de la charla.

En cuanto al audio, el equipo ofrece una experiencia sobresaliente gracias a su sistema de doble altavoz estéreo con disposición lateral asimétrica. Esta elección de diseño ergonómico evita que las manos obstruyan el sonido al sujetar el teléfono en horizontal, algo fundamental para jugar o ver películas.

En pruebas de máximo volumen, Spotify ofrece graves limpios y definidos, mientras que el reproductor nativo permite alcanzar volúmenes aún mayores, aunque sacrificando algo de riqueza en las frecuencias bajas.

La renderización en tiempo real mediante IA permite obtener gráficos más fluidos, una mayor tasa de fotogramas y un consumo de energía reducido incluso en juegos de alta exigencia. (HONOR)

Rendimiento en videojuegos en HONOR Magic 8 Pro

El HONOR Magic8 Pro también brilla en el apartado de videojuegos. Es capaz de ejecutar títulos exigentes como Genshin Impact, Call of Duty: Warzone Mobile o Zenless Zone Zero con absoluta fluidez y una tasa de fotogramas estable, incluso con los gráficos al máximo. Esto es posible gracias a un avanzado sistema de refrigeración que mantiene el rendimiento óptimo y evita el “thermal throttling” durante sesiones largas.

En sesiones de Genshin Impact, el HONOR Magic8 Pro ofrece una experiencia fluida a 60 fps constantes, mostrando mundos abiertos repletos de detalles. Asimismo, logra mantener la temperatura bajo control incluso en partidas prolongadas.

En juegos competitivos como Call of Duty: Warzone Mobile, la alta frecuencia de muestreo táctil se traduce en movimientos precisos y disparos sin latencia, garantizando una experiencia inmejorable para los gamers más exigentes.