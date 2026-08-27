“Milei alcanzó un récord histórico”: el Gobierno celebró la aprobación de otros 67 pliegos judicialesen el Senado

La Oficina del Presidente afirmó que Javier Milei alcanzó un récord histórico de designaciones judiciales desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994 (RSFotos)

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La Oficina del Presidente celebró este jueves un récord histórico en materia de designaciones judiciales tras la aprobación por parte del Senado de la Nación de 67 pliegos judiciales enviados por el Gobierno Nacional, con el acompañamiento de todos los bloques políticos de la Cámara Alta. Así se precisió a través de un comunicado oficial en el que se remarcó que la administración del presidente Javier Milei se convirtió así en la gestión que mayor cantidad de jueces logró aprobar en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994.

“La Oficina del Presidente celebra la aprobación por parte del Senado de la Nación de 67 pliegos judiciales enviados por el Gobierno Nacional, con el acompañamiento de todos los bloques políticos de la Cámara Alta”, comenzó el comunicado compartido a través de las redes sociales.

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“Con esta aprobación, el Gobierno del Presidente Javier Milei alcanzó un récord histórico en materia de designaciones judiciales, convirtiéndose en la administración que más jueces logró aprobar en un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994”, destacaron en el mismo mensaje en base al registro que logró el Gobierno.

El comunicado que compartió la Oficina del Presidente

La sesión se realizó este jueves a partir de las 11 y fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien retomó la conducción del recinto luego de tres semanas de inactividad de la Cámara Alta. La jornada, de baja intensidad política, incluyó además el ingreso de 24 nuevos pliegos judiciales girados a comisión y la aprobación de cinco convenios internacionales.

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El comunicado de la Oficina del Presidente subrayó de manera particular la labor de Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, a quien atribuyó la construcción de los consensos con todos los espacios políticos que hicieron posible la aprobación.

También destacó la gestión del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, por el trabajo realizado para avanzar en la cobertura de las vacantes judiciales. Mahiques asumió la titularidad de la cartera en marzo de 2026, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, y desde entonces motorizó el envío de candidatos a la Cámara Alta con el objetivo de reducir el alto porcentaje de vacantes en juzgados, defensorías y fiscalías del fuero federal y nacional.

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“La Oficina del Presidente destaca especialmente la labor de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuya construcción de consensos con todos los espacios políticos permitió alcanzar el acompañamiento necesario para la aprobación de los pliegos; y del Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, por el trabajo llevado adelante para avanzar en la cobertura de las vacantes judiciales”, escribieron.

La estrategia del ministerio se tradujo en una aceleración de los acuerdos parlamentarios a lo largo del año legislativo. Al paquete inicial de nombramientos aprobado entre junio y julio se sumó la tanda de 67 pliegos adicionales del 27 de agosto, lo que elevó el total de designaciones judiciales bajo la gestión libertaria a 177 pliegos convalidados por el Senado. Las 67 designaciones abarcan cargos en distintos distritos del país y representaban una promesa de LLA que las bancadas dialoguistas aguardaban para acompañar al oficialismo.

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Juan Bautista Mahiques impulsó el envío de candidatos al Senado para cubrir vacantes judiciales en juzgados, defensorías y fiscalías federales y nacionales (RSFotos)

Pese al clima de acuerdo general, la sesión no estuvo exenta de tensiones. Los pliegos se votaron en conjunto, pero los cierres por bloques dieron lugar a encendidas intervenciones. El senador del Partido Justicialista (PJ), José Mayans, aprovechó su turno para apuntar contra el gobierno nacional, el presidente Milei y el equipo económico. “Estamos con una Justicia altamente ineficiente”, afirmó el formoseño, quien también señaló que el Poder Judicial es “el poder más desprestigiado” y que “el 90% no cree en el Poder Judicial, es una crisis fenomenal”. En ese marco, hizo referencia al rol de la justicia en la investigación del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner.

Al cierre de su intervención, Mayans aclaró que el bloque peronista acompañaría las designaciones, aunque con una excepción: “Nos vamos a oponer expresamente a Pablo Bertuzzi por lo que es de público conocimiento”. El pliego del magistrado Pablo Bertuzzi —junto al de Pablo Yadarola, ambos apuntados desde el kirchnerismo— fue uno de los más observados de la jornada, dado que ambos fueron votados para la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, un tribunal llamado a intervenir en expedientes que involucran o pueden afectar políticamente a los hermanos Javier y Karina Milei, entre ellos los casos ANDIS y la criptomoneda Libra. El pliego de Bertuzzi obtuvo 44 votos afirmativos y 23 negativos. El resto de los pliegos se aprobó por unanimidad, con 66 votos.

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La senadora libertaria Nadia Marquez intentó interrumpir a Mayans durante su discurso, pero el jefe del bloque peronista no le cedió la palabra.