Facebook lanza el Modo IA: todo comentario o imagen tuya será fuente de información

Facebook señaló que la función de Modo IA se apoya de Muse Spark. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Facebook ha anunciado nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial, entre esas el Modo IA. Al estilo de Google, también se encarga de responder consultas de temas generales que realicen los usuarios, la diferencia es que toma información que haya sido publicada en las redes sociales de Meta, esto quiere decir que un comentario de un reel de Instagram puede ser usado como fuente.

“Desde explorar tu Feed hasta buscar algo específico, el Modo IA utiliza MetaAI para ofrecerte respuestas basadas en lo que la gente comenta públicamente en nuestras apps, como en Grupos y Reels, para que obtengas perspectivas y experiencias reales en lugar de una lista genérica de resultados de búsqueda”, explicó Meta.

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Para acceder a esta nueva herramienta, basta con que ingreses a Meta AI en Facebook y realices una consulta, por ejemplo, qué planes hacer en cierta zona. Así, recibirás una respuesta en la que se adjuntan imágenes publicadas por otros usuarios con información relacionada con tu pregunta. Asimismo, Meta AI agrega preguntas de seguimiento.

Las respuestas del Modo IA usan como fuente publicaciones de todas las apps de Meta. (Facebook)

“Esta es otra forma en que MetaAI, con tecnología de Muse Spark, se integra en las experiencias que ya utilizas. Ya sea que estés buscando información o profundizando en el contenido, MetaAI está ahí, lista para ayudarte”, agregó la compañía.

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Qué otras funciones con IA llegan a Facebook

Facebook ha incorporado nuevas funciones de edición basadas en IA para que diseñar y compartir publicaciones sea más sencillo que nunca:

Sugerencias inteligentes en la galería: El sistema sugiere plantillas de collage automáticas (por ejemplo, con fotos de amigos del último mes) y transiciones fluidas para crear videos con estilo en segundos.

Control del usuario: Estas sugerencias son completamente opcionales y se pueden desactivar en cualquier momento.

Con esta función, los usuarios pueden escoger entre varias camisas deportivas y usarlas en sus fotos de perfil. (Facebook)

La plataforma también presenta nuevos ajustes preestablecidos de fotografía que permiten cambiar de ropa, peinado o accesorios de forma virtual:

Apoyo deportivo: Los aficionados a los deportes pueden lucir virtualmente la camiseta de su equipo para celebrar sus victorias. Solo se debe tocar el ícono de Edición con IA en las Historias y seleccionar ‘Póntelo’. También es posible ir directamente a la foto de perfil, tocar ‘Remodelar foto de perfil con IA’ y elegir la opción ‘Armario’.

Ya sea para buscar respuestas, crear contenido para compartir o simplemente probar algo nuevo, estas herramientas hacen que la experiencia en Facebook sea más dinámica.

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Meta presenta Facebook Plus

Meta ha anunciado oficialmente el lanzamiento de Facebook Plus, una suscripción mensual de pago diseñada para ofrecer una experiencia premium dentro de la red social. Esta iniciativa, confirmada por Naomi Gleit, jefa de producto de la compañía, busca atender a los usuarios y creadores de contenido que demandan mayor personalización, control y herramientas digitales avanzadas.

Varias funciones de edición de imágenes ahora han sido optimizadas con IA. (Facebook)

El nuevo plan de suscripción Facebook Plus tendrá un costo de 3,99 dólares al mes. Al adquirir este servicio, los suscriptores accederán a un abanico de funciones exclusivas diseñadas para potenciar su interacción, creatividad y seguridad en la plataforma.

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Entre los principales beneficios confirmados destacan las opciones avanzadas de personalización visual, mayor protección de la identidad digital para evitar suplantaciones, y herramientas especializadas para que las marcas y creadores puedan automatizar tareas cotidianas o ganar mayor visibilidad ante su audiencia.

Esta propuesta forma parte de una ambiciosa estrategia en la que Meta también ha lanzado versiones “Plus” para Instagram y WhatsApp, además de integrar capacidades de inteligencia artificial mejoradas mediante los nuevos planes Meta One.

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Facebokk Plus llegará de manera gradual a diferentes regiones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Con Facebook Plus, la compañía marca un giro definitivo hacia los modelos híbridos de monetización, una tendencia actual de la industria tecnológica que ya han adoptado exitosamente otras plataformas de la competencia.

Ante la lógica incertidumbre sobre el futuro de la red, Meta ha aclarado un punto fundamental: la versión tradicional de Facebook seguirá siendo completamente gratuita. Las funciones básicas de conexión y publicación no tendrán costo alguno para preservar la experiencia central.

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El despliegue de Facebook Plus se realizará de manera gradual, comenzando con una fase de pruebas en países seleccionados.