Sociedad

Declararon como Patrimonio Cultural Inmaterial del país al Camino de Brochero en Córdoba

La ruta de 240 kilómetros que sigue las huellas del primer santo argentino nativo obtuvo reconocimiento institucional e incorporó un sistema de registro para los peregrinos, inspirado en el Camino de Santiago de Compostela

El Camino de Brochero en Córdoba fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial del país
El Camino de Brochero en Córdoba fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial del país
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La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley, con 207 votos afirmativos, el reconocimiento del Camino de Brochero, en la provincia de Córdoba, como parte integrante del Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Argentina. La norma, que ya tenía media sanción del Senado desde septiembre del año pasado, reconoce una ruta de 240 kilómetros que sigue las huellas del primer santo argentino nacido y fallecido en el país: San José Gabriel del Rosario Brochero.

El recorrido conecta tres puntos geográficos que resultaron centrales en la vida del conocido Cura Gaucho: Villa Santa Rosa de Río Primero, donde nació; la ciudad de Córdoba, donde cursó su formación sacerdotal; y Villa Cura Brochero, en el valle de Traslasierra, donde desplegó gran parte de su obra pastoral y social. Inspirado en experiencias de peregrinación como el Camino de Santiago de Compostela, el trayecto integra turismo religioso, patrimonio cultural e identidad cordobesa en un mismo circuito.

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Lo que la ley reconoce no se limita al aspecto físico del recorrido. La declaración abarca también el conjunto de prácticas, saberes, celebraciones, manifestaciones comunitarias y expresiones de fe que se transmiten de generación en generación en las comunidades involucradas. Dicho de otro modo, es el acervo vivo de una tradición que, año tras año, convoca a miles de peregrinos, fieles y visitantes de distintos puntos del país y del exterior.

Durante el debate parlamentario, el legislador cordobés Carlos Gutiérrez sintetizó el significado del reconocimiento con una distinción simbólica: “Hay caminos desde los cuales se parte de un punto para llegar a otro; y otros que se hacen al andar, y en ese andar se construye lo que construyó Brochero”, expresó el diputado, según informó La Voz.

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El Camino de Brochero en Córdoba fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial del país
El Camino de Brochero en Córdoba fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial del país

Entre las novedades que contempla la normativa figura la creación de un pasaporte del peregrino, tomado del sistema vigente en el Camino de Santiago de Compostela. El documento permitirá registrar el paso de los visitantes por los distintos puntos del recorrido y, al mismo tiempo, fomentará actividades vinculadas al turismo, la gastronomía, las artesanías, los servicios de traslado y los guías locales. Quienes completen el circuito que une los tres principales destinos brocherianos obtendrán una acreditación especial como Peregrino de Brochero.

Desde la Agencia Córdoba Turismo subrayaron que este reconocimiento opera como un impulso para el desarrollo del turismo religioso y cultural en la provincia, y consolida al Camino de Brochero como uno de los circuitos de peregrinación más relevantes del país. En los últimos años, el recorrido experimentó un crecimiento sostenido que trajo aparejado un impacto en las economías regionales, el patrimonio local y las comunidades que integran su trazado, de acuerdo con el Gobierno de Córdoba.

Dentro del circuito principal, uno de los tramos más concurridos es el denominado Camino del Peregrino: 28 kilómetros de montaña que atraviesan las Altas Cumbres hasta llegar a Villa Cura Brochero. Ese mismo recorrido será el escenario de la 13ª Peregrinación “El Camino de Brochero”, programada para el sábado 12 de septiembre. Bajo el lema de transitar juntos en oración, la convocatoria reunirá a peregrinos, vecinos y visitantes de distintos puntos del país para recorrer los caminos vinculados a la vida y obra del santo cordobés en el Valle de Traslasierra.

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