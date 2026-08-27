Tyson reconfirma la pelea con Mayweather tras la recuperación de su mano: “Tengo muchas ganas”

Mike Tyson confirmó que la exhibición ante Floyd Mayweather se mantiene posible, aunque la fecha definitiva del combate aún no ha sido anunciada oficialmente (Frank Franklin II/Pool via REUTERS)

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La pelea de exhibición entre Mike Tyson y Floyd Mayweather se mantiene en pie según el propio expeso pesado, quien confirmó que su mano ya está recuperada, aunque el combate aún no tiene fecha definida.

El excampeón mundial de boxeo expresó su deseo de concretar el evento, mientras su agenda fuera del cuadrilátero continúa activa con nuevos negocios y presencia en eventos públicos, de acuerdo con declaraciones recogidas por Complex.

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El estado físico de Tyson y la expectativa sobre el combate

Durante una entrevista con Bloomberg Television’s The Close, en Times Square, Mike Tyson aseguró que su mano derecha “está muy bien” y que el cruce con Floyd Mayweather “todavía sigue en pie”.

El excampeón mundial declaró que su mano se encuentra recuperada y expresó entusiasmo por enfrentar a Floyd Mayweather en un evento que sigue generando expectativa

Así lo informó Complex, que también citó su entusiasmo por el posible enfrentamiento. Tyson, de 60 años, reconoció: “Tengo muchas ganas”, durante la presentación de los nuevos Protein Sliders de la marca Sugar Factory at Home.

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El excampeón también comentó que recientemente se cruzó con Mayweather, a quien describió en buena forma física. “Vi al campeón el otro día. Se veía bien”, relató Tyson, aunque bromeó al agregar: “Bueno, no lo creo, pero se veía bien”.

El aplazamiento de la pelea: antecedentes y motivos

La pelea fue anunciada en 2025, pero lesiones y advertencias sobre la salud de los boxeadores obligaron a postergar la fecha inicialmente prevista (YouTube: Theo Von)

El primer anuncio de la pelea de exhibición entre Tyson y Mayweather se realizó en septiembre de 2025. En ese momento, el peso pesado advirtió públicamente que un combate contra él podría resultar riesgoso para la salud de su rival.

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Sin embargo, en marzo de este año, el excampeón apareció con un yeso en la mano derecha, lo que generó dudas sobre la viabilidad del evento.

En esa ocasión, Tyson minimizó la lesión y la describió como “apenas un pequeño esguince”, según Complex. Dos meses más tarde, los promotores informaron que el boxeador se recuperaba de una fractura en la mano sufrida durante un entrenamiento. Por ese motivo, la pelea se pospuso para el otoño, aunque nunca se confirmó una fecha específica.

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Dificultades administrativas y judiciales

Documentos médicos y conflictos legales entre promotores han incidido en la falta de una fecha oficial para la exhibición, mientras la incertidumbre persiste (Crédito- IMÁGENES vía Reuters Connect)

La lesión de Tyson también quedó documentada en expedientes judiciales vinculados a la disputa entre CSI Sports y el entorno de Mayweather.

Un informe médico presentado en el expediente indicaba que la fractura impedía a Tyson recibir autorización médica para pelear en mayo.

En una declaración médica posterior, se aclaró que la lesión “no impide” que Tyson enfrente a Mayweather en septiembre. A pesar de ese aval, no existe hasta ahora una fecha oficial anunciada para la exhibición, lo que mantiene la expectativa abierta. La web del exboxeador señala el combate para 2026, aunque sin día confirmado, según informó Complex.

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Empresas y proyectos: la agenda de Tyson fuera del ring

Mike Tyson amplió su presencia empresarial como embajador de Sugar Factory at Home y participó en el lanzamiento de nuevos productos alimenticios en Estados Unidos (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)

Mientras el combate permanece sin calendario, Mike Tyson refuerza su presencia en el mundo de los negocios. En abril, se sumó como embajador de la marca Sugar Factory at Home.

La compañía estadounidense lanzó sus Rainbow Sliders en supermercados y en agosto presentó los nuevos Protein Sliders, disponibles en versiones de carne y queso.

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Cada porción de estos sliders ofrece entre 18 y 20 gramos de proteína, no contiene colorantes artificiales ni aceites de semillas y puede estar lista en menos de dos minutos, según la empresa. Tyson participó en el evento de lanzamiento junto a directivos de la compañía y público especializado, en el marco de su estrategia de diversificación empresarial.

Presencia en el boxeo aficionado y nuevos compromisos

El ex boxeador mantiene su vínculo con el deporte a través del torneo Mike Tyson Invitational, enfocado en el desarrollo de talentos amateurs (REUTERS/Steve Marcus)

El excampeón no se ha alejado por completo del ambiente pugilístico. El tercer Mike Tyson Invitational está programado para el 24 de octubre, aunque la sede aún no fue revelada oficialmente.

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Este torneo busca promover el boxeo amateur y fortalecer la formación de nuevos talentos en Estados Unidos.

A pesar de la cercanía de septiembre, la pelea de exhibición con Mayweather continúa sin una fecha concreta en el calendario.

Según Complex, la referencia más reciente es la de un posible combate en 2026, con día y sede aún por definir.

Incógnitas y perspectivas para el esperado regreso

El enfrentamiento entre Tyson y Mayweather sigue rodeado de expectativas mediáticas y comerciales, en espera de confirmaciones oficiales sobre la fecha y el lugar (Cortesía de Netflix y MVP)

El futuro de la exhibición entre Tyson y Mayweather depende de la confirmación oficial de ambas partes y de la evolución física del excampeón.

Mientras tanto, el interés mediático y comercial alrededor del evento se mantiene alto, alimentado por las declaraciones de los protagonistas y la expectativa de los fanáticos.

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La agenda paralela de Tyson, que incluye compromisos comerciales y actividades deportivas, contribuye a mantener su figura pública vigente, mientras el mundo del boxeo aguarda definiciones sobre uno de los cruces más anticipados de los últimos años.