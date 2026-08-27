Política

Bullrich adelantó que el Senado retomará el debate por la reforma electoral: "Suspender o eliminar las PASO es parecido"

La titular de la bancada libertaria en la Cámara Alta se refirió a la próxima lucha legislativa que tendrá el Gobierno y habló de buscar “convencer” a los aliados para que respalden el proyecto antes de las elecciones del año que viene

Bullrich adelantó que el Senado retomará el debate por la reforma electoral: "Suspender o eliminar las PASO es parecido"
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La senadora Patricia Bullrich confirmó el jueves que el oficialismo buscará reabrir en las próximas semanas el debate de la reforma electoral en el Senado. La discusión incluye la posible eliminación o suspensión de las PASO, mientras el Gobierno negocia apoyos con el PRO, la UCR y partidos provinciales.

Hasta ahora, el tema que tiene como eje principal la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el financiamiento de los partidos políticos, que solo se trató en una jornada, pero que el oficialismo decidió no seguir con el debate en comisión frente a la imposibilidad de conseguir un consenso que le asegure los votos.

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En declaraciones al canal A24, Bullrich trazó el mapa de la negociación que el oficialismo tiene por delante. La senadora fue directa al señalar que tanto eliminar como suspender las PASO apuntan al mismo objetivo: “Suspenderlas o eliminarlas es más o menos lo mismo, porque lo que se está discutiendo es sobre cuál es el sistema electoral del año que viene”, afirmó.

Patricia Bullrich desciende por las escaleras de un edificio de muros rosados custodiado por dos guardias con uniforme tradicional
Patricia Bullrich confirmó que el oficialismo buscará reabrir en el Senado el debate de la reforma electoral en las próximas semanas. (Maximiliano Luna)

Uno de los argumentos centrales que esgrime La Libertad Avanza (LLA) para impulsar el cambio es el costo que las primarias le imponen al calendario de gobierno. Según Bullrich, mantener las PASO implica perder casi un año de gestión: “Lo que no queremos es que se acorte cuatro meses el Gobierno, el año que viene está casi perdido”, señaló.

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Pero la senadora aclaró que la posición del oficialismo no equivale a suprimir cualquier mecanismo interno de selección de candidatos. “Los partidos tienen que tener una forma de resolver cómo se eligen los candidatos, porque no se puede elegir todos centralizadamente o a dedo”, planteó.

Según informó Infobae, el Gobierno analiza tres escenarios concretos: la eliminación total de las PASO, la suspensión de las primarias por un ciclo —como ocurrió en las legislativas de 2025—, y la posibilidad de habilitar una primaria sin carácter obligatorio. Fuentes de la mesa política citadas por ese medio advirtieron que “no hay proyecto si no hay acuerdos políticos confiables y estables”, y que ningún espacio está dispuesto a resignar una herramienta electoral sin garantías.

En ese escenario, el foco del oficialismo está puesto en los bloques que pueden aportar votos para construir la mayoría en la Cámara Alta. Bullrich fue explícita al respecto: “Convencer a la Unión Cívica Radical, que tiene diez senadores; convencer al PRO; convencer a los partidos provinciales que nos acompañan”, enumeró en A24.

Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina - Patricia Bullrich
La reforma electoral incluye la posible eliminación o suspensión de las PASO y el financiamiento de los partidos políticos. (Gabriel Cano/Comunicación Senado)

En paralelo, de acuerdo a lo que pudo saber este medio, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, reactivó el diálogo con los gobernadores, en un esfuerzo por ampliar los entendimientos más allá del Congreso.

La reforma que impulsa el oficialismo excede la discusión sobre las PASO. Bullrich adelantó que el debate abarcará también el financiamiento público de los partidos, los espacios cedidos en televisión y la existencia de lo que ella denominó “partidos truchos”. “Hay un montón de partidos que son truchos”, apuntó, y agregó que el objetivo es “bajar la plata pública en la política”. Además, otro foco será reducir la cantidad de publicidad electoral que, según argumentó una fuente a este medio, ya nadie mira: “En año electoral, la gente apaga la televisión porque está saturada”.

Desde sectores del propio oficialismo conviven lecturas divergentes sobre las chances reales de la reforma. Una fuente con acceso al despacho presidencial fue categórica: “La reforma electoral probablemente no suceda y finalmente se terminen suspendiendo las PASO el año próximo”. Otras voces dentro de la administración mantienen una postura más optimista, aunque reconocen que los primeros acuerdos electorales recién comenzarán a tomar forma en octubre. El proyecto ingresó por el Senado, pero todavía no cuenta con los votos necesarios para su tratamiento en el recinto.

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