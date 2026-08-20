Waymo estrena Ojai: su nuevo robotaxi de bajo costo con Gemini, la IA de Google

Waymo, la filial de Alphabet, abrió al público su robotaxi más nuevo y barato en tres ciudades de Estados Unidos. REUTERS/Mike Blake

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Waymo, la filial de Alphabet especializada en robotaxis, ya habilitó para el público en tres ciudades de Estados Unidos su modelo más nuevo y de menor costo.

En Los Ángeles, Phoenix y San Francisco, los usuarios pueden ser asignados al nuevo robotaxi llamado Ojai cuando solicitan un viaje.

Según un vocero de la compañía citado por TechCrunch, Waymo cuenta hoy con unos 300 Ojai en su flota comercial. Cuando sume más unidades, los pasajeros podrán elegir entre este vehículo y el modelo anterior, basado en el Jaguar I-Pace.

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En Los Ángeles, Phoenix y San Francisco, algunos viajes ya pueden asignarse al robotaxi Ojai. REUTERS/Brendan McDermid

Durante años, Waymo se apoyó en el Jaguar I-Pace, un vehículo eléctrico modificado, para operar su servicio, que hoy funciona en 11 ciudades de Estados Unidos.

Por su parte, Ojai incorpora el sistema de conducción autónoma de sexta generación de la compañía, que tiene la capacidad de adaptarse a distintos tipos de vehículos.

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Waymo afirmó que planea desplegar el Ojai en Denver, Las Vegas y San Diego próximamente.

El Ojai integra el sistema de conducción autónoma de sexta generación de Waymo. REUTERS/Mike Blake

Qué características tiene el nuevo robotaxi Ojai

Además del sistema de sexta generación, el Ojai incorpora una interfaz de usuario rediseñada y Gemini, la inteligencia artificial de Google, que actúa como asistente a bordo para los pasajeros.

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“Gemini en Waymo se encuentra actualmente en fase beta, y seguiremos mejorando la funcionalidad del asistente de voz con el tiempo, añadiendo más opciones para que los viajes en Waymo sean aún más productivos y personalizados”, dijo la compañía de robotaxis.

Más allá de esa tecnología, el Ojai es una miniván fabricada por Zeekr, una marca de Geely Holding Group.

También suma una interfaz renovada y Gemini, la IA de Google. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Waymo se asoció con Zeekr en 2021 y pasó años probando un prototipo y, más adelante, una versión cercana a la producción del vehículo.

El modelo está construido sobre la plataforma SEA-M de Zeekr, una versión actualizada de su “Sustainable Experience Architecture”, que la automotriz diseñó para vehículos como robotaxis y furgones de reparto.

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El objetivo era crear un robotaxi atractivo y de acceso sencillo para los usuarios, pero barato de fabricar y mantener, y lo suficientemente durable como para soportar un uso casi constante.

El Ojai es una miniván de Zeekr, marca de Geely Holding Group. REUTERS/Paresh Dave/File Photo

Aun así, los aranceles sobre los vehículos importados añadieron costos. Con la política comercial vigente en Estados Unidos, los vehículos fabricados en China enfrentan altos aranceles de importación, lo que incrementa el gasto de Waymo por cada Ojai que ingresa al país.

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Según el medio mencionado, los vehículos base de Zeekr se envían sin tecnología china de conectividad a bordo. Una vez que llegan a Estados Unidos, se trasladan a la planta de Waymo en Arizona, donde se les instala el sistema de conducción autónoma.

La firma de investigación MoffettNathanson que rastrea las importaciones de Ojai mediante el análisis de recibos detallados de mercancías enviadas, sostuvo que Waymo va camino de llevar 5.000 vehículos Ojai a Estados Unidos para finales de 2026.

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Los Zeekr base se envían sin tecnología china de conectividad integrada. REUTERS/Mike Blake

Eso sería más del doble de la flota actual de Jaguar de la compañía, según la firma. Solo en julio ingresaron 725 unidades Ojai al país, un dato que subraya la escala y el ritmo de la expansión que busca Waymo.

Tesla se prepara para lanzar su robotaxi

Tesla se alista para activar su servicio de robotaxis con el Cybercab, un vehículo concebido para circular de manera autónoma y sin volante ni pedales.

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La empresa prevé iniciar recorridos con empleados en calles públicas de Austin (Texas) hacia fines de agosto y, si esas pruebas se desarrollan como espera, avanzar luego con la incorporación de estas unidades a su servicio comercial de taxis autónomos.

Tesla se prepara para lanzar su servicio de robotaxis con el Cybercab. REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo

El anticipo fue publicado por The Information, que advirtió que el cronograma aún podría cambiar.

Según ese medio, Tesla ya habría coordinado con los servicios de emergencia de Austin y realizado capacitaciones con equipos de rescate para detallar cómo actuar ante un siniestro y retirar un Cybercab de la vía.

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En paralelo, la cuenta oficial de Robotaxi en X difundió la posibilidad de un evento de lanzamiento, con una promoción vigente hasta el 23 de agosto. Estas señales sugieren que la compañía estaría cerrando los preparativos para presentar su robotaxi de forma pública.