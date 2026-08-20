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Aumentan los ciberataques en escuelas y universidades: ya superan los 4.600 por semana

Entre enero y julio de 2026 el sector duplicó la media intersectorial global, y el último mes medido registró un aumento de 14% frente al año anterior

Salón de clase con un profesor de pie frente a alumnos sentados en pupitres, algunos con mochilas. Una estudiante levanta la mano.
La educación lidera los ciberataques, expertos reportaron 4.696 intentos semanales por entidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El sector educativo se ha convertido en el principal objetivo de los ciberdelincuentes a nivel global.

De acuerdo con datos de Check Point Research, escuelas, universidades y centros de investigación sufren ahora un promedio de 4.696 ciberataques semanales por organización, una cifra que supera ampliamente a la de cualquier otro sector y que ha crecido un 8% respecto al año pasado.

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La educación digitalizada y la adopción masiva de plataformas en la nube han ampliado la superficie de ataque y expuesto a millones de estudiantes y docentes a nuevas amenazas.

Entre enero y julio de 2026, los ataques dirigidos a instituciones educativas duplicaron la media intersectorial mundial (2.150 ataques semanales), situando al sector muy por encima incluso del ámbito gubernamental. El ritmo se intensificó en julio: solo ese mes, se reportaron 4.848 ataques semanales, un 14% más que el año anterior.

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El informe señala que la presión crece en todas las regiones, con Europa y América Latina como las que más rápido aumentan, mientras instituciones educativas se convierten en blanco por su dependencia de servicios en la nube y procesos digitalizados - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo
El informe señala que la presión crece en todas las regiones, con Europa y América Latina como las que más rápido aumentan, mientras instituciones educativas se convierten en blanco por su dependencia de servicios en la nube y procesos digitalizados - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Escuelas y universidades en el ojo del huracán digital

El crecimiento de la actividad maliciosa no se limita a una región. Asia-Pacífico lidera en volumen, con 7.452 ataques semanales por organización. Europa y Latinoamérica presentan los incrementos más rápidos: 18% y 42% respectivamente. En América Latina, los ciberataques a centros educativos alcanzaron los 4.299 por semana, según los últimos informes.

Los atacantes aprovechan la digitalización de los procesos académicos, la proliferación de plataformas colaborativas y la dependencia de la nube. Una brecha de seguridad en este entorno puede afectar a toda la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, personal docente, padres, organizaciones asociadas y proveedores.

Auge de dominios y campañas maliciosas con temática educativa

El análisis de Check Point Research revela una estrategia cada vez más sofisticada de los ciberdelincuentes: el registro masivo de dominios con términos como “escuela”, “universidad” o “estudiante”. Solo en julio de 2026 se identificaron 18.954 nuevos dominios educativos, de los cuales uno de cada 226 era malicioso.

Salón de clases vacío, pupitres de madera, sillas de madera, pizarrón verde, mapa mundial, globo terráqueo, escritorio, libros, ventanas grandes, reloj.
Dominios falsos imitan portales escolares, casi 19.000 registros educativos en julio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos de estos sitios simulan ser portales oficiales o gubernamentales, como education-gov[.]com, students-portal[.]com y checkmyschool[.]org, y buscan explotar la confianza del público académico.

La actividad maliciosa incluye el registro coordinado de dominios vinculados a préstamos estudiantiles y cursos intensivos, lo que indica campañas automatizadas para captar datos personales y financieros.

Phishing y suplantación de identidad: el arma predilecta

El phishing destaca como la técnica más utilizada para explotar la alta actividad digital en el entorno educativo. En el arranque de cada ciclo lectivo (cuando se incrementa el intercambio de documentos, inscripciones y transacciones) proliferan los correos fraudulentos y las webs clonadas.

Los atacantes se hacen pasar por instituciones reconocidas, prometen becas o descuentos, y buscan robar credenciales de acceso y datos sensibles.

Los expertos recomiendan a los usuarios revisar periódicamente las extensiones instaladas en Google Chrome.
Correos y portales que simulan Microsoft 365, OneDrive u organismos educativos se multiplican en periodos de alta actividad, con archivos PDF maliciosos y sitios comprometidos que distribuyen malware para acceder a datos sensibles (Reuters)

Algunas campañas recientes han usado dominios como studentdiscount[.]online para suplantar cadenas comerciales y ofrecer falsas recompensas, o han distribuido archivos PDF maliciosos que conducen a páginas de inicio de sesión falsas de Microsoft 365 y OneDrive.

Se han detectado incluso sitios legítimos comprometidos, como el portal de la Escuela Cambrian de Bangladesh, utilizados para distribuir malware y robar información.

Cómo pueden protegerse las instituciones educativas

Ante este panorama, los expertos recomiendan:

  • Capacitar a personal y estudiantes en la detección de correos y sitios fraudulentos.
  • Verificar siempre las direcciones web antes de ingresar datos personales.
  • Habilitar la autenticación multifactor (MFA) en plataformas clave.
  • Mantener sistemas, aplicaciones y dispositivos siempre actualizados.
  • Monitorizar la aparición de nuevos dominios sospechosos.
  • Controlar el acceso a la información sensible y revisar periódicamente los permisos.

El incremento de ciberataques en escuelas y universidades exige una respuesta coordinada y la integración de la ciberseguridad como eje fundamental de la gestión académica. Como advierte Ángel Salazar, Gerente de Ingeniería de Canales en América Latina para Check Point Software, los ciberdelincuentes han sofisticado sus campañas y ahora explotan no solo las vulnerabilidades técnicas, también los hábitos y procesos habituales del entorno educativo.

En este contexto, la vigilancia permanente, la capacitación digital y la protección proactiva resultan esenciales para resguardar la integridad digital, minimizar riesgos y proteger la continuidad de la actividad educativa en todos los niveles.

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