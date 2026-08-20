ChatGPT comenzará a mostrar anuncios y solo hay una forma de eliminarlos

ChatGPT empezará a mostrar publicidad en su versión gratuita para 31 países de Europa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

ChatGPT comenzará a mostrar anuncios a partir del 24 de agosto en 31 países europeos, entre ellos España, como parte de la expansión de ChatGPT Ads, el programa publicitario de OpenAI.

La publicidad estará disponible únicamente para los usuarios de los planes gratuitos Free y Go, mientras que quienes tengan una suscripción Plus, Pro o Enterprise continuarán utilizando el servicio sin anuncios.

PUBLICIDAD

La medida llega después de aproximadamente seis meses de pruebas en Estados Unidos y otros ocho mercados. Con este despliegue, OpenAI amplía su estrategia de monetización y busca generar nuevos ingresos mientras mantiene una versión gratuita de su asistente de inteligencia artificial.

ChatGPT comenzará a mostrar anuncios en España y otros 30 países europeos a partir de la próxima semana. (ChatGPT)

Por tanto, la única forma de eliminar los anuncios es utilizar un plan de pago que no incluya publicidad. Los usuarios de Plus, Pro y Enterprise no verán estos contenidos promocionales dentro de ChatGPT.

PUBLICIDAD

Los anuncios aparecerán durante determinadas consultas

OpenAI explica que la publicidad podrá aparecer cuando los usuarios utilicen ChatGPT para actividades relacionadas con decisiones de compra o planificación. Entre los ejemplos mencionados por la compañía se encuentran comparar productos, organizar viajes o elegir programas informáticos.

Los anuncios estarán claramente identificados y separados de las respuestas generadas por la inteligencia artificial. De esta manera, OpenAI pretende evitar que los usuarios confundan una recomendación comercial con una respuesta elaborada por ChatGPT.

PUBLICIDAD

La compañía también asegura que la publicidad no influirá en las respuestas del chatbot. Según OpenAI, los anunciantes tampoco tendrán acceso al contenido de las conversaciones mantenidas entre los usuarios y la IA.

OpenAI asegura que los anuncios de ChatGPT aparecerán en determinadas consultas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La empresa sostiene además que no vende datos personales de sus usuarios, una cuestión especialmente relevante ante la llegada del sistema publicitario al mercado europeo, donde las plataformas tecnológicas están sujetas a estrictas normas de privacidad y transparencia.

PUBLICIDAD

Free y Go tendrán publicidad

La publicidad se incorporará a los planes Free y Go, las opciones de acceso gratuito y de menor coste de ChatGPT disponibles en los mercados donde se desplegará el sistema.

OpenAI justifica la decisión como una manera de mantener el acceso gratuito y económico a sus herramientas de inteligencia artificial. La compañía considera que los ingresos publicitarios pueden ayudar a financiar la infraestructura necesaria para operar ChatGPT y continuar desarrollando sus modelos.

PUBLICIDAD

En cambio, los usuarios que quieran mantener una experiencia sin anuncios podrán recurrir a los planes Plus, Pro y Enterprise. Estos niveles de suscripción permanecerán libres de publicidad.

ChatGPT mostrará anuncios a usuarios de los planes Free y Go. REUTERS/Dado Ruvic

Por el momento, OpenAI no plantea introducir anuncios en estos planes de pago como parte del lanzamiento europeo de ChatGPT Ads.

OpenAI prepara nuevas herramientas para anunciantes

La llegada de ChatGPT Ads también implica la creación de nuevas herramientas destinadas a las empresas que quieran promocionar sus productos dentro del chatbot.

Inicialmente, los anunciantes podrán gestionar sus campañas directamente con el equipo de OpenAI Ads Solutions o mediante agencias asociadas. La compañía tiene previsto habilitar posteriormente un sistema de autoservicio a través de Ads Manager.

PUBLICIDAD

Esta plataforma permitirá gestionar campañas y utilizar diferentes herramientas de segmentación y medición. Entre las funciones anunciadas se encuentran opciones de puja que van más allá de los modelos tradicionales basados en clics o impresiones.

OpenAI contará con una herramienta exclusiva para los anunciantes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

OpenAI también incorporará optimización por conversiones, segmentación geográfica y audiencias personalizadas. A esto se sumarán herramientas de medición como OpenAI Pixel y Conversions API, diseñadas para que los anunciantes puedan evaluar el rendimiento de sus campañas.

PUBLICIDAD

Un nuevo modelo de negocio para ChatGPT

La expansión de la publicidad representa un cambio relevante para OpenAI. ChatGPT comenzó como un servicio con una versión gratuita financiada principalmente mediante suscripciones y acuerdos comerciales, pero el crecimiento de sus costes operativos hace que la diversificación de ingresos sea cada vez más importante.

Con ChatGPT Ads, OpenAI busca aprovechar el momento en que millones de usuarios utilizan su chatbot para investigar productos, comparar alternativas o tomar decisiones.

La compañía insiste en que los anuncios estarán separados de las respuestas y no condicionarán el contenido generado por la IA. Sin embargo, el despliegue europeo marcará una nueva etapa para ChatGPT: quienes utilicen los planes Free y Go tendrán que convivir con la publicidad, mientras que la alternativa para eliminarla será contratar uno de los planes de pago que permanecen sin anuncios.

PUBLICIDAD