Uno de cada dos expertos en recursos humanos utiliza IA para seleccionar personal: cómo conviene armar un currículum

La mayoría de los profesionales de Recursos Humanos anticipan que la IA será cada vez más importante en la selección de personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La transformación digital del mercado laboral argentino avanza sobre una de sus etapas más sensibles: la selección de personal. Lo que hasta hace pocos años era terreno casi exclusivo de la lectura manual de currículums y las entrevistas presenciales empezó a incorporar sistemas automatizados que acompañan, y en algunos casos reemplazan tareas que antes recaían por completo en los equipos de recursos humanos. Ese cambio, impulsado por la masificación de las herramientas de inteligencia artificial, ya deja números concretos sobre cómo se reconfigura el vínculo entre las empresas y quienes buscan trabajo.

Según el estudio “Reclutamiento y Postulación Digital 2026″, elaborado por Bumeran, el 46% de los especialistas en recursos humanos de la Argentina utiliza herramientas de inteligencia artificial en el proceso de selección de personal. Dentro de ese universo, el 28% la aplica para filtrar perfiles por palabras clave y requisitos, mientras que el 18% la usa para redactar las descripciones de las vacantes y optimizar los avisos de empleo. Además, el 14% todavía no incorporó estas herramientas, pero está evaluando implementarlas.

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Del resto de los especialistas consultados, el 28% afirma que prefiere el análisis manual de los candidatos por sobre el uso de sistemas automatizados, y el 12% se manifiesta directamente en desacuerdo con el uso de inteligencia artificial en los procesos de selección. De esta manera, el mercado de recursos humanos en la Argentina aparece dividido entre quienes ya adoptaron estas tecnologías como parte de su rutina de trabajo y quienes mantienen una postura más cauta o reticente.

Cómo aplican la inteligencia artificial en el reclutamiento

Más allá de la incorporación general de estas herramientas, el estudio permite identificar en qué instancias puntuales del proceso de selección los especialistas argentinos recurren a la inteligencia artificial. El 55% la utiliza para la publicación de ofertas de empleo, el 50% para la búsqueda y selección de candidatos, el 28% para la evaluación de competencias y habilidades, el 25% para la realización de entrevistas y el 18% para el seguimiento de los postulantes a lo largo del proceso. Los porcentajes suman más de 100% debido a que un mismo profesional puede usar la IA para más de una terea.

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Más de la mitad de los especialistas en Recursos Humanos usa la inteligencia artificial para publicar ofertas de empleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales ventajas que reconocen los especialistas al utilizar herramientas digitales de reclutamiento se destacan la capacidad de llegar a candidatos potenciales en cualquier parte del mundo y la flexibilidad para coordinar entrevistas y evaluaciones en línea, ambas mencionadas por el 40% de los consultados. A su vez, el 33% valora contar con herramientas de inteligencia artificial que permiten identificar inmediatamente los perfiles que mejor se ajustan a cada búsqueda.

Ahora bien, la incorporación de la inteligencia artificial también trae consigo desafíos puntuales para quienes reclutan personal. El 50% de los especialistas señala la falta de conexión personal como el principal obstáculo del reclutamiento digital, el 35% menciona la sobreabundancia de información -por la dificultad que implica identificar y seleccionar candidatos adecuados entre la cantidad de currículums y perfiles disponibles en línea- y otro 35% apunta al sesgo y la discriminación algorítmica. El 18% restante señala la falta de habilidades digitales entre el personal encargado de estas tareas.

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De hecho, esa misma tensión aparece cuando se les consulta por los currículums redactados con inteligencia artificial. Ante un CV que resulta evidente que fue elaborado con estas herramientas, el 50% de los especialistas adopta una postura neutra, el 25% se muestra indiferente, el 20% tiene una mirada negativa y solo el 5% lo valora de manera positiva. En la misma línea, el 30% de los especialistas valora positivamente que una persona adapte su currículum para optimizar su lectura por sistemas ATS, entendiendo que esa práctica mejora la presentación de la información y facilita el proceso de selección, mientras que el 40% considera ese ajuste como algo regular y el 30% restante se muestra indiferente.

Las perspectivas sobre el impacto de la IA

Consultados sobre cómo imaginan el proceso de reclutamiento dentro de cinco años, el 50% de los especialistas en recursos humanos de la Argentina anticipa un mayor uso de inteligencia artificial, el 22% proyecta una digitalización completa del proceso, el 15% considera que se mantendrá como hasta ahora y el 13% espera que se ponga mayor énfasis en brindar una experiencia de reclutamiento personalizada.

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“La inteligencia artificial no es el futuro de la búsqueda de empleo, sino parte de su presente. Las herramientas de inteligencia artificial permiten automatizar tareas operativas, acelerar procesos y dedicar más tiempo al análisis. Actualmente el diferencial se encuentra en aquellas personas y organizaciones que fueron capaces de incorporar estas herramientas y las utilizan de manera cotidiana”, señala Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint.

Cómo usan la inteligencia artificial quienes buscan trabajo

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial también alcanza a quienes buscan empleo. Según el estudio, el 33% de los postulantes utiliza IA durante su búsqueda laboral, mientras que el 67% todavía no incorporó estas herramientas a ese proceso.

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Entre quienes sí la utilizan, el 35% la aplica para adaptar su currículum a los filtros de búsqueda de las plataformas digitales, el 28% para la redacción del propio CV y el 11% para ordenar su experiencia profesional. En tanto, el 9% recurre a la inteligencia artificial para incorporar palabras clave a su currículum, otro 9% para adaptar y ordenar su experiencia según cada vacante, y el 8% para definir a qué búsquedas postularse y a cuáles no.

Esa misma lógica se traslada a la relación general de los trabajadores con las plataformas digitales de empleo. Casi la totalidad (97%) de los trabajadores se postula en portales como Bumeran y al proyectar el futuro del reclutamiento, la mirada de los postulantes es similar a la de los especialistas: el 51% cree que en cinco años habrá un mayor uso de inteligencia artificial en los procesos de selección de personal.

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