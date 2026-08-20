Economía
Agregar Infobae enGoogle

Uno de cada dos expertos en recursos humanos utiliza IA para seleccionar personal: cómo conviene armar un currículum

Un estudio reveló cómo los especialistas aplican la inteligencia artificial en cada etapa del proceso, qué ventajas y qué reparos genera entre quienes reclutan, y de qué manera responden a esa tendencia quienes buscan empleo

Un ordenador de escritorio con una pantalla que muestra un panel de análisis de candidatos, un teclado, un ratón, currículums vitae, un bolígrafo y un portalápices
La mayoría de los profesionales de Recursos Humanos anticipan que la IA será cada vez más importante en la selección de personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La transformación digital del mercado laboral argentino avanza sobre una de sus etapas más sensibles: la selección de personal. Lo que hasta hace pocos años era terreno casi exclusivo de la lectura manual de currículums y las entrevistas presenciales empezó a incorporar sistemas automatizados que acompañan, y en algunos casos reemplazan tareas que antes recaían por completo en los equipos de recursos humanos. Ese cambio, impulsado por la masificación de las herramientas de inteligencia artificial, ya deja números concretos sobre cómo se reconfigura el vínculo entre las empresas y quienes buscan trabajo.

Según el estudio “Reclutamiento y Postulación Digital 2026″, elaborado por Bumeran, el 46% de los especialistas en recursos humanos de la Argentina utiliza herramientas de inteligencia artificial en el proceso de selección de personal. Dentro de ese universo, el 28% la aplica para filtrar perfiles por palabras clave y requisitos, mientras que el 18% la usa para redactar las descripciones de las vacantes y optimizar los avisos de empleo. Además, el 14% todavía no incorporó estas herramientas, pero está evaluando implementarlas.

PUBLICIDAD

Del resto de los especialistas consultados, el 28% afirma que prefiere el análisis manual de los candidatos por sobre el uso de sistemas automatizados, y el 12% se manifiesta directamente en desacuerdo con el uso de inteligencia artificial en los procesos de selección. De esta manera, el mercado de recursos humanos en la Argentina aparece dividido entre quienes ya adoptaron estas tecnologías como parte de su rutina de trabajo y quienes mantienen una postura más cauta o reticente.

Cómo aplican la inteligencia artificial en el reclutamiento

Más allá de la incorporación general de estas herramientas, el estudio permite identificar en qué instancias puntuales del proceso de selección los especialistas argentinos recurren a la inteligencia artificial. El 55% la utiliza para la publicación de ofertas de empleo, el 50% para la búsqueda y selección de candidatos, el 28% para la evaluación de competencias y habilidades, el 25% para la realización de entrevistas y el 18% para el seguimiento de los postulantes a lo largo del proceso. Los porcentajes suman más de 100% debido a que un mismo profesional puede usar la IA para más de una terea.

PUBLICIDAD

Persona de espaldas mirando laptop abierta con ofertas de empleo, en escritorio con taza azul, cuadernos y lámpara, ventana al fondo.
Más de la mitad de los especialistas en Recursos Humanos usa la inteligencia artificial para publicar ofertas de empleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las principales ventajas que reconocen los especialistas al utilizar herramientas digitales de reclutamiento se destacan la capacidad de llegar a candidatos potenciales en cualquier parte del mundo y la flexibilidad para coordinar entrevistas y evaluaciones en línea, ambas mencionadas por el 40% de los consultados. A su vez, el 33% valora contar con herramientas de inteligencia artificial que permiten identificar inmediatamente los perfiles que mejor se ajustan a cada búsqueda.

Ahora bien, la incorporación de la inteligencia artificial también trae consigo desafíos puntuales para quienes reclutan personal. El 50% de los especialistas señala la falta de conexión personal como el principal obstáculo del reclutamiento digital, el 35% menciona la sobreabundancia de información -por la dificultad que implica identificar y seleccionar candidatos adecuados entre la cantidad de currículums y perfiles disponibles en línea- y otro 35% apunta al sesgo y la discriminación algorítmica. El 18% restante señala la falta de habilidades digitales entre el personal encargado de estas tareas.

De hecho, esa misma tensión aparece cuando se les consulta por los currículums redactados con inteligencia artificial. Ante un CV que resulta evidente que fue elaborado con estas herramientas, el 50% de los especialistas adopta una postura neutra, el 25% se muestra indiferente, el 20% tiene una mirada negativa y solo el 5% lo valora de manera positiva. En la misma línea, el 30% de los especialistas valora positivamente que una persona adapte su currículum para optimizar su lectura por sistemas ATS, entendiendo que esa práctica mejora la presentación de la información y facilita el proceso de selección, mientras que el 40% considera ese ajuste como algo regular y el 30% restante se muestra indiferente.

Las perspectivas sobre el impacto de la IA

Consultados sobre cómo imaginan el proceso de reclutamiento dentro de cinco años, el 50% de los especialistas en recursos humanos de la Argentina anticipa un mayor uso de inteligencia artificial, el 22% proyecta una digitalización completa del proceso, el 15% considera que se mantendrá como hasta ahora y el 13% espera que se ponga mayor énfasis en brindar una experiencia de reclutamiento personalizada.

Gráfico de barras sobre el proceso de reclutamiento en 5 años. Opciones y porcentajes: 50% mayor uso de IA, 22% digitalizado, 15% como hasta ahora, 13% experiencia personalizada

“La inteligencia artificial no es el futuro de la búsqueda de empleo, sino parte de su presente. Las herramientas de inteligencia artificial permiten automatizar tareas operativas, acelerar procesos y dedicar más tiempo al análisis. Actualmente el diferencial se encuentra en aquellas personas y organizaciones que fueron capaces de incorporar estas herramientas y las utilizan de manera cotidiana”, señala Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint.

Cómo usan la inteligencia artificial quienes buscan trabajo

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial también alcanza a quienes buscan empleo. Según el estudio, el 33% de los postulantes utiliza IA durante su búsqueda laboral, mientras que el 67% todavía no incorporó estas herramientas a ese proceso.

Entre quienes sí la utilizan, el 35% la aplica para adaptar su currículum a los filtros de búsqueda de las plataformas digitales, el 28% para la redacción del propio CV y el 11% para ordenar su experiencia profesional. En tanto, el 9% recurre a la inteligencia artificial para incorporar palabras clave a su currículum, otro 9% para adaptar y ordenar su experiencia según cada vacante, y el 8% para definir a qué búsquedas postularse y a cuáles no.

Esa misma lógica se traslada a la relación general de los trabajadores con las plataformas digitales de empleo. Casi la totalidad (97%) de los trabajadores se postula en portales como Bumeran y al proyectar el futuro del reclutamiento, la mirada de los postulantes es similar a la de los especialistas: el 51% cree que en cinco años habrá un mayor uso de inteligencia artificial en los procesos de selección de personal.

Temas Relacionados

Mercado laboralInteligencia artificialIARecursos HumanosReclutadoresEmpleoOfertas laboralesCurrículumÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El “rey del fracking” compró una compañía clave que opera en Vaca Muerta y planea inversiones por USD 4.000 en cinco años

Continental Resources, del magnate Harold Hamm, adquirirá el 50% de Phoenix Global Resources, la sexta productora de petróleo crudo de la cuenca neuquina. Cómo es el plan de expansión

El “rey del fracking” compró una compañía clave que opera en Vaca Muerta y planea inversiones por USD 4.000 en cinco años

Una calculadora ayuda a evitar los créditos con tasas excesivas: cómo funciona y dónde encontrarla

El simulador permite estimar cuánto pesa una cuota sobre el presupuesto familiar y compararla con la inflación esperada antes de firmar un contrato de crédito

Una calculadora ayuda a evitar los créditos con tasas excesivas: cómo funciona y dónde encontrarla

Todos hablan de IA, pero quién está enseñando a usarla

Más del 80% de los argentinos no recibe capacitación en el trabajo y casi la mitad cree clave aprender estas tecnologías para sostener su empleabilidad y crecimiento laboral

Todos hablan de IA, pero quién está enseñando a usarla

Argentina, entre el tren y el avión

Las dos caras de la economía argentina. Unos viajan en avión y representan al 10%; otros, el resto, miran la realidad desde la velocidad de un tren de carga. ¿No será hora de buscar un presidente que venga del sector de la producción y el trabajo?

Argentina, entre el tren y el avión

La ministra venezolana de Hidrocarburos ofreció en EEUU un “abanico” de inversiones en crudo y gas

Paula Henao participó en un simposio en Houston, donde presentó más de 916 oportunidades de exploración y anunció acuerdos con Hunt Oil y SLB

La ministra venezolana de Hidrocarburos ofreció en EEUU un “abanico” de inversiones en crudo y gas

DEPORTES

Colapinto confirmó que sólo el coche de Gasly tendrá las mejoras en el GP de Países Bajos: “Esperemos que funcione”

Colapinto confirmó que sólo el coche de Gasly tendrá las mejoras en el GP de Países Bajos: “Esperemos que funcione”

El tenso cruce de Messi con un jugador rival en el empate del Inter Miami que terminó en un escandaloso final con dos expulsados

Thiago Tirante enfrentará a Arthur Fils en busca de las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati: hora y cómo ver en vivo

Rosario Central buscará la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores frente al Corinthians: hora, TV y formaciones

Max Verstappen terminó con los rumores sobre su salida de la Fórmula 1 y renovó contrato con Red Bull hasta 2030

TELESHOW

Angelita Torres confesó su amor por Marcos Giles en vivo: “Me enamoré de todo de él”

Angelita Torres confesó su amor por Marcos Giles en vivo: “Me enamoré de todo de él”

Luck Ra desmintió las versiones de La Joaqui sobre la separación: “No se crean lo del viaje romántico”

El inesperado reproche de Brian Sarmiento a Andrea del Boca durante su casamiento con Danielik en Gran Hermano

Germán Tripel: la depresión después de Mambrú, el rescate familiar y un curioso Prode para sus relaciones íntimas en lugares exóticos

El Turco García dejó en el altar a Mariela Prieto en Gran Hermano y las redes fueron lapidarias: “No tenés cara”

INFOBAE AMÉRICA

Calor extremo en Florida: aumenta el riesgo de intoxicación por pesticidas para los trabajadores agrícolas

Calor extremo en Florida: aumenta el riesgo de intoxicación por pesticidas para los trabajadores agrícolas

El cierre de una fábrica de cerveza en Uruguay fue un “mazazo”: reclaman más acción al gobierno de Orsi

El Salvador: Voraz incendio consume con 42 puestos en el mercado municipal de Armenia, Sonsonate

Alianza, primer equipo salvadoreño clasificado a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026

La apuesta de la presidencia para que Ferrocarriles de Guatemala comande el proyecto del Metroriel