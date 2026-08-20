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El cierre de una fábrica de cerveza en Uruguay fue un “mazazo”: reclaman más acción al gobierno de Orsi

Fábricas Nacionales de Cerveza decidió cerrar su planta en el departamento de Lavalleja, que ya enfrentaba problemas de empleo. El Presidente dijo que la decisión estaba tomada desde 2024 e informó que se busca “la mejor salida”

Fábrica Nacionales de Cerveza
FNC decidió cerrar su fábrica en el departamento de Lavalleja (Google)
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La noticia cayó como un “mazazo” en Minas, la capital del departamento de Lavalleja, en Uruguay. La planta de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) anunció el martes que cerraría su industria en esa ciudad, ubicada a 120 kilómetros de Montevideo, para concentrar la producción en la capital del país. Unos 59 trabajadores quedaron sin trabajo.

Adriana Peña, ex intendenta de Lavalleja y diputada por el departamento, apeló a esa palabra para describir el estado de ánimo que quedó en ese lugar. Porque, explicó, la decisión no solo afecta a esa cantidad de trabajadores: también a sus familias y al resto del comercio, por el efecto derrame que se genera.

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La decisión fue tomada tras dos meses de negociaciones y fue comunicada este martes al sindicato en una reunión que se realizó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). En junio, la empresa había anunciado una revisión general del negocio, que estaba afectado por una fuerte competencia de la cerveza importada en lata.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

El presidente de la República, Yamandú Orsi, lamentó este miércoles la noticia. “En el año 24 se había tomado la decisión y por ser un año particular se pateó la pelota para adelante. La empresa viene manifestando que se están tomando decisiones a nivel regional que a nosotros nos complica por la planta de Lavalleja”, dijo el presidente en una rueda de prensa.

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Presidencia está en diálogo con el Ministerio de Economía, con la Intendencia de Lavalleja y con la empresa sobre el futuro de los trabajadores y de la industria, que sigue teniendo una “pata grande” en Montevideo. Orsi expresó su preocupación por el “patrimonio maravilloso” que tienen en Minas.

En 2024, la compañía había anunciado el cierre de esta industria ubicada a 120 kilómetros de Montevideo, aunque a los meses fue reabierta. Ahora, dos años después, se concretó nuevamente el cierre. Esa vez había argumentado el cierre provisorio en cuatro motivos: la creciente importación de latas de bajo costo, los “altos costos de producción” en el país, la menor escala de producción local y la baja productividad, y la “presión fiscal”.

En particular, el problema está en los productos que llegan desde Argentina y Brasil, lo que genera una migración a las latas importadas.

Fábrica Nacionales de Cerveza
La planta de Fábrica Nacionales de Cerveza en Minas (Google)

“Uruguay tiene mecanismos como el seguro de desempleo y tenemos que ver cuánto tiempo [se otorga]. Sé que la empresa está haciendo ofrecimientos para que los trabajadores tengan la mejor salida. Lo que el marco legal uruguayo ofrece creo que es fuerte, pero nunca es buena noticia que una empresa decida trabajar en la región y retirar una parte de la operación”, completó el presidente.

FNC emitió un comunicado en el que informa que está analizando invertir USD 14 millones en su planta de Montevideo para continuar produciendo en el país. La compañía señaló que este dinero se destinará “para concentrar la producción de cerveza en la planta de Montevideo”, lo que aportaría “una pieza clave para que la industria cervecera nacional recupere su competitividad y pueda volver a competir frente a productos elaborados en países de la región”.

Peña, la ex intendenta, cuestionó la postura que tuvo el gobierno ante esta situación.

Nos dieron un mazazo para el departamento de Lavalleja, pero además van a invertir en Montevideo. El golpe mayor es para el interior que ya no viene bien. El departamento de Lavalleja no viene bien”, dijo la diputada del opositor Partido Nacional en una rueda de prensa.

Se podría haber hecho más por parte del gobierno. Se podría ofrecer más”, agregó, en referencia a posibles exoneraciones para que la inversión se mantuviera en el interior del país.

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