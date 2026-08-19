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El Cybercab de Tesla está cada vez más cerca: será un robotaxi sin volante ni pedales

Tesla prepara las primeras pruebas del Cybercab en calles públicas de Austin a finales de agosto, antes de incorporarlo a su servicio de taxis autónomos

El Cybercab pronto iniciaría sus pruebas. REUTERS/Liesa Johannssen
El Cybercab pronto iniciaría sus pruebas. REUTERS/Liesa Johannssen
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Tesla se prepara para poner en marcha su servicio de robotaxis con el Cybercab, un vehículo diseñado para circular de forma autónoma y que prescinde de volante y pedales. La compañía planea comenzar a realizar viajes con empleados en calles públicas de Austin, Texas, a finales de agosto y, si las pruebas avanzan según lo previsto, incorporar posteriormente estos vehículos a su servicio comercial de taxis autónomos.

La información fue adelantada por The Information, que señala que el calendario todavía podría modificarse. Tesla ya habría preparado a los servicios de emergencia de Austin y realizado entrenamientos con equipos de rescate para explicarles cómo actuar ante un accidente y retirar un Cybercab de la vía.

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El despliegue llegaría después de varias pruebas realizadas durante las últimas semanas. Desde julio, Tesla ha ofrecido viajes a empleados en las vías privadas de su campus de Austin como parte de la preparación para llevar el vehículo a las calles públicas.

La cuenta oficial de Robotaxi en X también ha promocionado un supuesto evento de lanzamiento, con una promoción que permanece activa hasta el 23 de agosto. Estos indicios apuntan a que Tesla estaría ultimando los detalles para presentar públicamente su robotaxi.

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Tesla se encuentra a poco de lanzar el Cybercab.
Tesla se encuentra a poco de lanzar el Cybercab. (X)

Un vehículo sin volante ni pedales

Tesla presentó el Cybercab en octubre de 2024 durante el evento “We, Robot”, donde Elon Musk mostró el vehículo como una de las principales apuestas de la compañía para el futuro de la movilidad autónoma.

A diferencia de los automóviles convencionales, el Cybercab fue concebido desde el inicio para funcionar sin intervención de un conductor. Por ello, su diseño elimina elementos como el volante y los pedales.

El proyecto avanzó posteriormente con la fabricación del primer Cybercab en la Gigafactory de Texas, completada en febrero de este año. Desde entonces, Tesla ha incrementado las pruebas necesarias para preparar el vehículo antes de un eventual lanzamiento comercial.

El Cybercab es el robotaxi de Tesla. REUTERS/Mike Blake
El Cybercab es el robotaxi de Tesla. REUTERS/Mike Blake

Sin embargo, el camino hasta este punto no ha estado libre de problemas. Poco después de presentar el Cybercab, la productora de Blade Runner 2049 demandó a Tesla por presuntamente utilizar imágenes de la película sin autorización durante la promoción del robotaxi.

Además, Tesla enfrenta una disputa relacionada con el propio nombre Cybercab. La compañía no habría registrado inicialmente la marca y una empresa denominada Unibev presentó una solicitud que obtuvo prioridad legal sobre esa denominación.

La conducción autónoma todavía genera dudas

El principal interrogante sobre el Cybercab no está relacionado con su diseño, sino con la capacidad de su sistema para circular sin una persona que pueda intervenir directamente.

El vehículo utiliza el sistema de conducción autónoma total supervisada de Tesla, una tecnología que la compañía considera más segura que la conducción humana. Sin embargo, expertos independientes y organismos reguladores han cuestionado esta afirmación porque el sistema actual requiere supervisión constante.

Cybercab no tendrá volante ni pedales, por lo que el pasaje no podrá controlar la unidad. REUTERS/Daniel Cole/
Cybercab no tendrá volante ni pedales, por lo que el pasaje no podrá controlar la unidad. REUTERS/Daniel Cole/

El problema adquiere especial relevancia en un vehículo que no tiene volante ni pedales. Si el sistema encuentra una situación que no puede resolver, el pasajero no tendría la posibilidad de tomar el control directamente.

Tesla contempla utilizar operadores remotos que puedan intervenir en determinadas situaciones. No obstante, especialistas han planteado dudas sobre si la latencia de las comunicaciones permitiría reaccionar con suficiente rapidez ante una emergencia.

Para reforzar la conectividad, Tesla comenzó a incorporar Starlink a algunos Cybercab.

Tesla necesita datos específicos para entrenar al robotaxi

Otro desafío está relacionado con los datos necesarios para entrenar el sistema de conducción autónoma. Tesla cuenta con millones de vehículos circulando por las carreteras, que han generado grandes cantidades de información útil para desarrollar sus sistemas.

Tesla Cybercab
Cybercab será totalmente autónomo. (@elonmusk/X)

Sin embargo, Elon Musk reconoció recientemente que el Cybercab utiliza una plataforma diferente y necesita datos específicos para este tipo de vehículo. Por tanto, no basta con trasladar directamente la experiencia acumulada por los modelos convencionales.

Tesla deberá demostrar que el sistema puede desenvolverse de manera segura en situaciones reales antes de ampliar el servicio.

Austin será la primera prueba

Si no aparecen nuevos obstáculos técnicos o regulatorios, Austin podría convertirse a finales de agosto en el primer escenario público del Cybercab. La estrategia comenzaría con empleados de Tesla y serviría para evaluar el funcionamiento del vehículo antes de ampliar su uso a clientes.

El lanzamiento marcaría un paso importante en la estrategia de Elon Musk para convertir a Tesla en una compañía centrada también en la conducción autónoma. Sin embargo, el verdadero desafío comenzará cuando el Cybercab deje las pruebas controladas y tenga que enfrentarse al tráfico real sin volante, pedales ni un conductor capaz de intervenir.

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