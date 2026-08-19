Cómo usar la papelera de WhatsApp para liberar espacio y mejorar tu celular

WhatsApp dispone de una opción específica para gestionar los archivos almacenados que han sido eliminados de los chats. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En WhatsApp, la gestión del almacenamiento se ha convertido en una tarea cada vez más relevante, tanto para liberar espacio en el dispositivo como para optimizar el funcionamiento de la aplicación. La plataforma ha implementado una ‘papelera’ dentro de su sección de administración de archivos, facilitando el manejo de fotos, videos y documentos acumulados, que suelen ocupar una parte significativa de la memoria del teléfono.

Además, la app continúa sumando funciones para mejorar la experiencia de uso en distintas plataformas y dispositivos, acompañando el crecimiento de sus usuarios en todo el mundo.

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Papelera de WhatsApp: cómo funciona y para qué sirve

WhatsApp dispone de una opción específica para gestionar los archivos almacenados que han sido eliminados de los chats, pero que aún permanecen en el teléfono. Para acceder a esta ‘papelera’, es necesario ingresar en ‘Ajustes’, luego ir a ‘Almacenamiento y datos’ y, finalmente, a ‘Administración de almacenamiento’.

En WhatsApp, la gestión del almacenamiento se ha convertido en una tarea cada vez más relevante. REUTERS/Dado Ruvic

En ese apartado, debajo de la sección destinada a revisar y eliminar elementos, aparece la posibilidad de seleccionar archivos y borrar definitivamente aquellos que ya no se desean conservar.

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La utilidad de esta herramienta radica en que actúa como un espacio de almacenamiento intermedio, donde quedan guardados archivos que parecían eliminados, aunque todavía ocupan memoria en el dispositivo.

Liberar este espacio contribuye a mejorar el rendimiento general del teléfono y también de la propia aplicación. Además, la ‘papelera’ permite recuperar archivos eliminados por error antes de que sean borrados de forma permanente, lo que puede resultar clave en determinadas situaciones.

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Más allá del uso de la ‘papelera’, existen otras formas de reducir el consumo de almacenamiento en WhatsApp. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este sistema facilita una limpieza rápida y periódica, evitando que se acumulen archivos innecesarios y ayudando a mantener el dispositivo liviano y organizado. La revisión frecuente de la ‘papelera’ permite evitar problemas relacionados con el almacenamiento lleno y asegura que la aplicación continúe funcionando sin inconvenientes.

Estrategias adicionales para ahorrar espacio en WhatsApp

Más allá del uso de la ‘papelera’, existen otras formas de reducir el consumo de almacenamiento en WhatsApp. Una de las recomendaciones principales es revisar los chats de grupos, ya que suelen ser los que más contenido multimedia generan.

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Eliminar fotos, videos, GIF, stickers y documentos innecesarios en los grupos más activos puede hacer una diferencia notable en el espacio disponible.

Otra alternativa consiste en modificar la configuración de descarga automática de archivos. Desde los ajustes de la app, es posible desactivar esta función para ciertos tipos de archivos, como videos o documentos, evitando así que se descarguen y acumulen sin que el usuario lo note.

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Como tal, WhatsApp no tiene una papelera de reciclaje oficial dentro de su aplicación para recuperar mensajes o archivos borrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El control de los respaldos automáticos es otra medida relevante. Las copias de seguridad de conversaciones pueden incluir archivos multimedia y ocupar espacio tanto en el teléfono como en servicios en la nube. Revisar la configuración y limitar el alcance de estos respaldos ayuda a prevenir el crecimiento desmedido del almacenamiento consumido.

En casos donde el problema de espacio es más general, conviene realizar una limpieza amplia del teléfono: eliminar aplicaciones que no se usan, borrar contenido duplicado en la galería y trasladar fotos y videos a servicios de almacenamiento en la nube como Google Fotos o iCloud. Vaciar la caché de las aplicaciones también resulta efectivo, ya que con el uso se acumulan datos temporales que pueden llegar a ocupar varios gigabytes.

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Novedades recientes en WhatsApp y mejoras para el usuario

En los últimos meses, WhatsApp ha incorporado una serie de funciones que buscan mejorar la organización de los chats y la comodidad de uso en distintos dispositivos. Entre esas novedades se encuentra la posibilidad de registrar una cuenta directamente desde iPad, sin depender de un teléfono vinculado, lo cual responde a la demanda de quienes utilizan la tablet como dispositivo principal para actividades cotidianas.

Liberar la sección de almacenamiento o ‘papelera’ en WhatsApp le da al usuario un gran alivio al recuperar espacio libre en el teléfono y evitar alertas de memoria llena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración con sistemas de automóviles también fue optimizada. Ahora, la aplicación es compatible con Apple CarPlay y Android Auto, permitiendo escuchar y responder mensajes, realizar llamadas, revisar el historial y acceder a favoritos desde la pantalla del vehículo, todo con manos libres.

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En lo que respecta a los chats, WhatsApp amplió las herramientas para gestionar grupos y tomar decisiones de forma colaborativa. Las encuestas ahora ofrecen opciones como fijar un horario de cierre, ocultar los nombres de quienes votan y editar la pregunta durante los primeros 15 minutos tras su publicación.

Se incorporó también la mención @all para alertar a todos los integrantes sobre mensajes urgentes, con la posibilidad de silenciar este tipo de notificaciones. Además, es posible crear un nuevo grupo a partir de uno existente sin tener que agregar contactos manualmente.

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Una función poco conocida de WhatsApp es la búsqueda de mensajes por fecha. REUTERS/Dado Ruvic

En llamadas, la plataforma habilitó la realización de audio y videollamadas directamente desde el navegador, tanto de manera individual como grupal, sin requerir la descarga de una aplicación adicional. Estas llamadas cuentan con funciones como compartir pantalla, reacciones y una pestaña específica para historial y favoritos.

Entre las mejoras técnicas, se sumaron la transferencia de llamadas entre dispositivos, la sala de espera para enlaces con aprobación, la opción QuickHD para iniciar llamadas en alta definición y la supresión de ruido para optimizar el sonido en entornos ruidosos.