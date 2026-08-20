El Salvador: Voraz incendio consume con 42 puestos en el mercado municipal de Armenia, Sonsonate

Un incendio de grandes proporciones se desató el cual requirió una rápida intervención de los cuerpos de bomberos para controlar las llamas. En las imágenes se observa la ardua labor de los equipos de emergencia.

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Un incendio de gran magnitud arrasó con al menos 42 puestos y dejó severos daños materiales en el mercado municipal de Armenia, en el municipio de Sonsonate Este, durante horas de la noche de ayer, y parte de la madrugada del 20 de agosto, según autoridades y reportes de instituciones de primera respuesta.

El fuego se desató alrededor de las ocho de la noche en la 10.ª avenida Norte de Armenia, movilizando de inmediato a equipos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES), la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema de Emergencias Médicas.

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El despliegue incluyó la intervención de tres motobombas provenientes de las secciones de Sonsonate, Santa Ana y la base central de San Salvador, además del apoyo logístico de ANDA para el suministro de agua, como confirmó el equipo en el lugar.

El último balance oficial reveló que el siniestro afectó 42 puestos, ocho locales de mayor tamaño y una vivienda próxima al mercado. Fuentes del CBES informaron que las brigadas lograron evitar la propagación de las llamas a más viviendas y destacaron la ausencia de personas lesionadas o fallecidas. “Solo se reportan daños materiales, pero ningún herido que lamentar”, puntualizó un vocero cuerpo de bomberos a medios nacionales.

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El trabajo coordinado entre los cuerpos de primera respuesta permitió controlar el fuego y realizar labores de enfriamiento, así como inspecciones para descartar puntos de reactivación.

Un bombero trabaja para controlar las llamas en uno de los locales afectados por el incendio en el mercado municipal de Armenia (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Sin embargo, las autoridades continúan en la zona a la espera de que concluyan las labores de enfriamiento total, requisito necesario antes de iniciar la investigación rigurosa para determinar la causa del incendio.

Hasta el cierre de esta edición, el Cuerpo de Bomberos mantiene varias hipótesis sobre el origen del fuego, aunque, según fuentes consultadas por medios locales, las causas concretas solo podrán establecerse tras el enfriamiento total y la inspección técnica del área afectada.

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Otro incendio reciente en el mismo mercado: antecedentes y similitudes

Apenas hace unos meses se reportó otro incendio de gran magnitud en el mismo Mercado Municipal de Armenia. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 2 de mayo de 2026.

En esa ocasión, el incendio se originó en el área de ventas provisionales, específicamente sobre la 3.ª avenida Sur, entre la calle Arturo Araujo y la 2.ª calle Poniente. De acuerdo con el censo elaborado por la alcaldía de Sonsonate Este, el fuego destruyó por completo 29 puestos comerciales y dejó otros siete con daños parciales.

Al igual que en el incidente más reciente, los puntos afectados correspondían a comerciantes de verduras cuyos locales estaban construidos con madera y láminas, factores que facilitaron la propagación acelerada de las llamas. En ambos casos, las labores de las brigadas de emergencia evitaron víctimas humanas, aunque las pérdidas materiales fueron considerables para las familias que dependían económicamente de esos espacios.

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Así quedó el mercado municipal de Armenia después del incendio ocurrido la madrugada del 2 de mayo de 2026, que arrasó con numerosos puestos y dejó cuantiosas pérdidas materiales.

El municipio de Armenia ha solicitado el respaldo de instituciones nacionales y locales para la reconstrucción de los espacios afectados. Mientras tanto, los comerciantes y locatarios esperan el avance de las investigaciones para esclarecer las causas de ambos incidentes y, eventualmente, acceder a apoyos para reactivar sus actividades.

Las autoridades han reiterado que las inspecciones técnicas continuarán en los próximos días, buscando esclarecer el origen del incendio y establecer las acciones necesarias para evitar nuevos episodios en uno de los puntos comerciales más relevantes de Sonsonate Este.