El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

El Salvador: Voraz incendio consume con 42 puestos en el mercado municipal de Armenia, Sonsonate

Un siniestro que inició en la noche y se extendió hasta la madrugada afectó gravemente el corazón comercial de Armenia, donde las autoridades reportaron solo daños materiales y la investigación sobre el origen del fuego continúa

Un incendio de grandes proporciones se desató el cual requirió una rápida intervención de los cuerpos de bomberos para controlar las llamas. En las imágenes se observa la ardua labor de los equipos de emergencia.
Guardar

Un incendio de gran magnitud arrasó con al menos 42 puestos y dejó severos daños materiales en el mercado municipal de Armenia, en el municipio de Sonsonate Este, durante horas de la noche de ayer, y parte de la madrugada del 20 de agosto, según autoridades y reportes de instituciones de primera respuesta.

El fuego se desató alrededor de las ocho de la noche en la 10.ª avenida Norte de Armenia, movilizando de inmediato a equipos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES), la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema de Emergencias Médicas.

PUBLICIDAD

El despliegue incluyó la intervención de tres motobombas provenientes de las secciones de Sonsonate, Santa Ana y la base central de San Salvador, además del apoyo logístico de ANDA para el suministro de agua, como confirmó el equipo en el lugar.

El último balance oficial reveló que el siniestro afectó 42 puestos, ocho locales de mayor tamaño y una vivienda próxima al mercado. Fuentes del CBES informaron que las brigadas lograron evitar la propagación de las llamas a más viviendas y destacaron la ausencia de personas lesionadas o fallecidas. “Solo se reportan daños materiales, pero ningún herido que lamentar”, puntualizó un vocero cuerpo de bomberos a medios nacionales.

PUBLICIDAD

El trabajo coordinado entre los cuerpos de primera respuesta permitió controlar el fuego y realizar labores de enfriamiento, así como inspecciones para descartar puntos de reactivación.

Un bombero trabaja para controlar las llamas en uno de los locales afectados por el incendio en el mercado municipal de Armenia (Cortesía: Secretaría de Prensa).
Un bombero trabaja para controlar las llamas en uno de los locales afectados por el incendio en el mercado municipal de Armenia (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Sin embargo, las autoridades continúan en la zona a la espera de que concluyan las labores de enfriamiento total, requisito necesario antes de iniciar la investigación rigurosa para determinar la causa del incendio.

Hasta el cierre de esta edición, el Cuerpo de Bomberos mantiene varias hipótesis sobre el origen del fuego, aunque, según fuentes consultadas por medios locales, las causas concretas solo podrán establecerse tras el enfriamiento total y la inspección técnica del área afectada.

Otro incendio reciente en el mismo mercado: antecedentes y similitudes

Apenas hace unos meses se reportó otro incendio de gran magnitud en el mismo Mercado Municipal de Armenia. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 2 de mayo de 2026.

En esa ocasión, el incendio se originó en el área de ventas provisionales, específicamente sobre la 3.ª avenida Sur, entre la calle Arturo Araujo y la 2.ª calle Poniente. De acuerdo con el censo elaborado por la alcaldía de Sonsonate Este, el fuego destruyó por completo 29 puestos comerciales y dejó otros siete con daños parciales.

Al igual que en el incidente más reciente, los puntos afectados correspondían a comerciantes de verduras cuyos locales estaban construidos con madera y láminas, factores que facilitaron la propagación acelerada de las llamas. En ambos casos, las labores de las brigadas de emergencia evitaron víctimas humanas, aunque las pérdidas materiales fueron considerables para las familias que dependían económicamente de esos espacios.

Una calle comercial en Sonsonate, El Salvador, con edificios calcinados y escombros humeantes tras un incendio devastador, mientras personas caminan entre los restos.
Así quedó el mercado municipal de Armenia después del incendio ocurrido la madrugada del 2 de mayo de 2026, que arrasó con numerosos puestos y dejó cuantiosas pérdidas materiales.

El municipio de Armenia ha solicitado el respaldo de instituciones nacionales y locales para la reconstrucción de los espacios afectados. Mientras tanto, los comerciantes y locatarios esperan el avance de las investigaciones para esclarecer las causas de ambos incidentes y, eventualmente, acceder a apoyos para reactivar sus actividades.

Las autoridades han reiterado que las inspecciones técnicas continuarán en los próximos días, buscando esclarecer el origen del incendio y establecer las acciones necesarias para evitar nuevos episodios en uno de los puntos comerciales más relevantes de Sonsonate Este.

Temas Relacionados

El SalvadorSonsonateArmeniaMercado municipalIncendio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nicaragua refuerza su alianza con Corea del Norte al celebrar 47 años de relaciones diplomáticas

El régimen de Ortega-Murillo aprovechó el aniversario para reafirmar su sintonía con la dictadura de norcorea y destacar la importancia de la soberanía frente a la presión internacional

Nicaragua refuerza su alianza con Corea del Norte al celebrar 47 años de relaciones diplomáticas

“Honduras no está en hambruna”, la polémica frase del ministro que contrasta con 1,8 millones de personas que enfrentan inseguridad alimentaria

El funcionario Moisés Abraham Molina aseguró que “nadie está pasando hambre” pese a la severa sequía que afecta al país. Los datos del IPC muestran un escenario distinto: 18% de la población analizada enfrenta niveles de crisis alimentaria o peores.

“Honduras no está en hambruna”, la polémica frase del ministro que contrasta con 1,8 millones de personas que enfrentan inseguridad alimentaria

Capturaron en Guatemala a un exfuncionario ecuatoriano pedido en extradición a Estados Unidos por narcotráfico

La PNC detuvo a Wilson Mendoza Barberan, de 61 años, en el aeropuerto La Aurora por una orden por conspiración para distribuir cocaína

Capturaron en Guatemala a un exfuncionario ecuatoriano pedido en extradición a Estados Unidos por narcotráfico

Policía dominicana detiene a tres hombres señalados por la muerte de un dirigente comunitario

Las autoridades dominicanas atribuyen el crimen, ocurrido el 14 de agosto en Hato Nuevo de Los Alcarrizos, a un grupo de seis implicados, mientras continúan las búsquedas de otros tres sospechosos fugitivos

Policía dominicana detiene a tres hombres señalados por la muerte de un dirigente comunitario

Muere agente de la policía tras ataque armado durante un operativo de identificación en Guatemala

El hecho ocurrió en la ruta hacia la aldea La Avellana, en Taxisco; según la PNC, el agresor abrió fuego cuando el agente verificaba documentos

Muere agente de la policía tras ataque armado durante un operativo de identificación en Guatemala

TECNO

Cuáles son las películas que debes ver antes de Avengers: Doomsday y dónde verlas

Cuáles son las películas que debes ver antes de Avengers: Doomsday y dónde verlas

Aumentan los ciberataques en escuelas y universidades: ya superan los 4.600 por semana

Waymo estrena Ojai: su nuevo robotaxi de bajo costo con Gemini, la IA de Google

Nubank supera por primera vez los 1.000 millones de dólares de utilidad trimestral

No funcionan las videollamadas en WhatsApp: así puedes solucionarlo en minutos

ENTRETENIMIENTO

Conor Kennedy, exnovio de Taylor Swift, queda en la lista de buscados de Rusia por combatir en Ucrania

Conor Kennedy, exnovio de Taylor Swift, queda en la lista de buscados de Rusia por combatir en Ucrania

La caída de la ballena llega a los cines con nuevo tráiler y estreno en octubre

Moria en cifras, el detrás de escena de la serie que impulsa Netflix

Uno de los actores de Marvel revela un importante diálogo de ‘Vengadores: Doomsday’: “Es Tony Stark”

El protagonista de ‘Cómo conocí a vuestra madre’ admite que ya no tiene relación con el resto del reparto: “Ni siquiera un poco”

MUNDO

Zelensky dijo que Rusia combinó misiles y drones para atacar un hospital infantil, una escuela y otros objetivos: 14 muertos

Zelensky dijo que Rusia combinó misiles y drones para atacar un hospital infantil, una escuela y otros objetivos: 14 muertos

Criminalidad china en el sudeste asiático: redes ilícitas y el engranaje de United Front que inquieta a la región

Corea del Norte disparó unos 10 misiles de corto alcance hacia el mar de Japón

Los soldados de Ucrania justifican su labor humana en medio de la revolucionaria guerra de los drones

Las perforaciones en el Mar del Norte ponen a prueba el compromiso climático del Reino Unido