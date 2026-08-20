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El “rey del fracking” compró una compañía clave que opera en Vaca Muerta y planea inversiones por USD 4.000 en cinco años

Continental Resources, del magnate Harold Hamm, adquirirá el 50% de Phoenix Global Resources, la sexta productora de petróleo crudo de la cuenca neuquina. Cómo es el plan de expansión

El magnate Harold Hamm, dueño de Continental Resources
El magnate Harold Hamm, dueño de Continental Resources
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La petrolera estadounidense Continental Resources, perteneciente al magnate Harold Hamm, firmó un acuerdo preliminar para adquirir una participación del 50% en Phoenix Global Resources, compañía enfocada en el desarrollo de Vaca Muerta y controlada mayoritariamente por Mercuria Energy Group.

La operación dará lugar a una plataforma conjunta 50/50 entre Continental y Mercuria para ampliar la producción y el desarrollo de los activos de Phoenix en la formación neuquina.

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Se prevé un despliegue de capital superior a USD 4.000 millones durante los próximos cinco años. Con esas inversiones, las compañías buscan llevar la producción actual de Phoenix, de más de 28.000 barriles equivalentes de petróleo por día (kboepd), a más de 100.000 kboepd en ese período. El objetivo es posicionar a Phoenix entre los principales operadores y productores privados de Vaca Muerta.

Se prevé un despliegue de capital superior a USD 4.000 millones durante los próximos cinco años
Se prevé un despliegue de capital superior a USD 4.000 millones durante los próximos cinco años

La nueva plataforma tendrá aproximadamente 163.000 acres (65.000 hectáreas) distribuidos en seis bloques de Vaca Muerta. El portafolio incluirá los activos de Phoenix en Mata Mora Norte, Mata Mora Sur, Confluencia Norte y Confluencia Sur; la participación operada de Continental en Los Toldos II Oeste; y participaciones adicionales que se incorporarán del bloque Bajo del Toro Este, actualmente propiedad de Integra.

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La operación representa una ampliación de la presencia de Continental en la Argentina y profundiza su asociación con Mercuria. Ambas compañías ya son socias en Pecos Power Plant, una central eléctrica a gas natural de 452 megavatios que se encuentra en desarrollo en el oeste de Texas.

La plataforma combinará la experiencia de Continental en el desarrollo de recursos no convencionales a gran escala en EEUU con la capacidad operativa y el conocimiento de Phoenix sobre Vaca Muerta y la experiencia global de Mercuria en energía e inversiones. Las compañías apuntan a mejorar la planificación y ejecución del desarrollo de los activos y acelerar el crecimiento de la producción.

El portafolio combinado también tiene relevancia estratégica en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), bajo el cual se prevé la calificación de los activos.

Pablo Bizzotto, Chief Executive Officer de Phoenix, dijo: “La incorporación de Continental a Phoenix como socio operativo de la plataforma conjunta, junto con Mercuria, suma décadas de experiencia en el desarrollo y la operación de recursos no convencionales, lo que fortalecerá nuestras capacidades a medida que iniciamos esta nueva etapa de crecimiento.

La operación representa una ampliación de la presencia de Continental en la Argentina y profundiza su asociación con Mercuria. REUTERS/Andrew Cullen/File Photo
La operación representa una ampliación de la presencia de Continental en la Argentina y profundiza su asociación con Mercuria. REUTERS/Andrew Cullen/File Photo

“Al combinar la plataforma operativa consolidada y el conocimiento de Phoenix sobre Vaca Muerta con la experiencia técnica y operativa de Continental en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales a gran escala, creemos que tenemos una oportunidad excepcional. Esta alianza nos permitirá expandir el desarrollo y construir uno de los operadores independientes líderes de la cuenca”, aseguró.

Desde Continental destacaron el atractivo de Vaca Muerta y el potencial de la Argentina. Su presidente y CEO, Doug Lawler, señaló: “Las reformas impulsadas por el presidente Milei y su administración generaron nuestro interés en la Argentina y fortalecieron nuestra confianza en su futuro, lo que en definitiva ayudó a allanar el camino para esta importante alianza. Mercuria ha sido un socio excepcional, y tenemos un enorme respeto por la sólida plataforma operativa y la trayectoria que Phoenix construyó en Vaca Muerta”.

Vaca Muerta es un recurso de clase mundial, y creemos que la combinación del enorme potencial de la Argentina, las capacidades consolidadas de Phoenix y la experiencia de Continental en el desarrollo de recursos no convencionales puede contribuir a consolidar al país como un líder global en petróleo y gas natural”, agregó.

REUTERS/Alexander Villegas/File Photo
REUTERS/Alexander Villegas/File Photo

Por su parte, Brian Falik, Global Chief Investment Officer de Mercuria, sostuvo que el acuerdo constituye una extensión de la relación entre ambas compañías hacia una de las principales formaciones de shale del mundo y ratificó el compromiso de continuar invirtiendo en la Argentina.

Vale mencionar que las operaciones principales de la Phoenix se concentran en las provincias de Neuquén y Río Negro. La firma logró multiplicar por cinco su producción neta en cinco años, pasando de cero a 25.000 barriles diarios, con apenas el 15% de su acreage desarrollado. De este modo, actualmente es la sexta mayor productora de petróleo crudo de Vaca Muerta.

Por su parte, con sede en Oklahoma City, Continental Resources es la mayor productora privada de petróleo y gas natural del mundo y está impulsando el próximo capítulo del crecimiento energético global.

La compañía mantiene una posición de recursos líder, sustentada en cuatro activos principales en EEUU: es productora líder en la formación Bakken de Dakota del Norte, Dakota del Sur y Montana, así como en la cuenca Anadarko de Oklahoma, y cuenta con posiciones de recursos significativas y de alta calidad en la cuenca Powder River de Wyoming y en la cuenca Pérmica de Texas.

Quién es “rey del fracking”

Hamm, fundador y principal accionista, es conocido como el “rey del fracking”. Según Forbes, el empresario posee actualmente una fortuna estimada en torno a USD 16.000 millones.

La influencia de Hamm no se limita al ámbito empresarial. A lo largo de su trayectoria, desarrolló una estrecha relación con el Partido Republicano y tuvo una participación activa en la política estadounidense.

Hamm y el presidente de EEUU, Donald Trump. REUTERS/Leah Millis/File Photo
Hamm y el presidente de EEUU, Donald Trump. REUTERS/Leah Millis/File Photo

Fue asesor en materia energética del ex candidato presidencial Mitt Romney y uno de los principales aportantes de las campañas de Donald Trump en 2016, 2020 y 2024, de acuerdo con The New York Times.

En 2016, durante la Convención Nacional Republicana, cuestionó las políticas energéticas impulsadas por el entonces presidente Barack Obama y manifestó su rechazo al acuerdo nuclear con Irán.

Su respaldo a Trump también se tradujo en la organización de encuentros para recaudar fondos en Mar-a-Lago durante 2024, en el marco de una campaña que contemplaba una flexibilización de las regulaciones ambientales aplicadas al sector energético.

Dentro de la industria petrolera, Hamm es reconocido por haber sido uno de los impulsores del desarrollo del yacimiento Bakken, cuya explotación contribuyó a modificar el mapa energético de Estados Unidos. En 1967 fundó Continental Resources y, cuatro décadas después, en 2007, la compañía comenzó a cotizar en bolsa, en pleno avance de la explotación de shale oil.

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