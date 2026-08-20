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Cuáles son las películas que debes ver antes de Avengers: Doomsday y dónde verlas

En total son 14 producciones que van desde clásicos de X-men hasta más recientes como Los 4 Fantásticos: Primeros pasos

Avengers: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre y Marvel publicó una guía oficial para llegar al cine con el contexto narrativo al día.
Avengers: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre y Marvel publicó una guía oficial para llegar al cine con el contexto narrativo al día.
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El Universo Cinematográfico de Marvel se prepara para el estreno de Avengers: Doomsday, uno de los eventos más esperados en la pantalla grande. Con la fecha de lanzamiento fijada para el 18 de diciembre, la compañía ha publicado un listado oficial de películas y series que los fans deberían ver para llegar al cine con todos los detalles narrativos frescos.

Pero, además de la curiosidad por el orden sugerido, surge una pregunta esencial para los seguidores de la saga: dónde pueden verse, de manera legal, estos títulos en Latinoamérica, Estados Unidos y España.

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Cuáles son las películas que se deberían ver antes de Avengers: Doomsday

Marvel Studios, junto a Disney+, lanzó una lista de 14 títulos considerados obligatorios para comprender el entramado que desemboca en ‘Avengers: Doomsday’. La selección abarca desde clásicos del estudio hasta producciones recientes, incluyendo largometrajes y series. Estos son los títulos que la compañía señala como indispensables:

  • X-Men
  • X2
  • Capitán América: El primer vengador
  • Avengers (Los Vengadores)
  • Avengers: Infinity War
  • Avengers: Endgame
  • Loki (Temporadas 1 y 2)
  • Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos
  • Black Panther: Wakanda Forever
  • Doctor Strange en el multiverso de la locura
  • Deadpool y Lobezno
  • Capitán América: Brave New World
  • Thunderbolts
  • Los 4 Fantásticos: Primeros pasos
Primer avance de Avengers Doomsday
Marvel Studios y Disney+ recomendaron 14 títulos, entre películas y series, para entender la historia que desemboca en Avengers: Doomsday. (Marvel)

Esta lista incluye tanto películas como series. El caso de ‘Loki’ es especial, ya que se recomienda ver las dos temporadas completas para entender las ramificaciones multiversales y su impacto en la saga.

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Dónde ver todas las películas y series en Latinoamérica

Para quienes residen en Latinoamérica, la respuesta es Disney+, como la única plataforma que ofrece la totalidad del catálogo. Todos los títulos señalados por Marvel pueden verse en Disney+ mediante una suscripción.

No existe la opción legal de alquilar o comprar digitalmente estos títulos de manera individual en la región, ya que Disney desactivó el alquiler digital para Latinoamérica.

Opciones para verlas en Estados Unidos y España

En Estados Unidos, la situación es similar, aunque existen más alternativas para quienes no desean suscribirse a Disney+. El catálogo completo se encuentra disponible en Disney+, pero las películas pueden alquilarse o comprarse digitalmente en otros servicios como Apple TV, Amazon Prime Video, Google TV y Fandango at Home.

En Estados Unidos y España, las películas del listado de Marvel pueden alquilarse o comprarse en servicios como Apple TV, Amazon Prime Video, Google TV y otras plataformas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
En Estados Unidos y España, las películas del listado de Marvel pueden alquilarse o comprarse en servicios como Apple TV, Amazon Prime Video, Google TV y otras plataformas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Sin embargo, es importante destacar que la serie ‘Loki’ solo está disponible en Disney+. No puede alquilarse ni comprarse digitalmente en ninguna plataforma. Por tanto, quienes quieran el recorrido completo sugerido por Marvel, incluyendo series, deberán recurrir, necesariamente, a Disney+.

En España, Disney+ también es la plataforma que reúne la totalidad del listado recomendado por Marvel, tanto películas como series. Para quienes prefieren no suscribirse, las películas pueden alquilarse o comprarse en servicios como Apple TV, Prime Video Store, Google TV, Rakuten TV y Movistar Plus+.

Al igual que en otras regiones, ‘Loki’ es un contenido exclusivo de Disney+. No está disponible para alquiler ni compra digital en ninguna otra plataforma dentro de España, por lo que para completar el recorrido es imprescindible una suscripción.

Disney+ se transforma en “super app”

Disney anunció un ambicioso plan para convertir Disney+ en una “super app” que integrará streaming, videojuegos, comercio digital y funciones potenciadas por inteligencia artificial.

Disney anunció que Disney+ se convertirá en una super app con streaming, videojuegos, comercio digital, inteligencia artificial y una alianza con TikTok desde 2027. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Disney anunció que Disney+ se convertirá en una super app con streaming, videojuegos, comercio digital, inteligencia artificial y una alianza con TikTok desde 2027. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La propuesta busca ofrecer a los usuarios un entorno único donde películas, series, experiencias interactivas y compras convivan bajo una misma plataforma, con personalización avanzada y beneficios exclusivos para suscriptores.

El CEO Josh D’Amaro explicó que la inteligencia artificial será clave para mejorar procesos y fomentar la creatividad de narradores y creadores, siempre manteniendo el control artístico humano. Además, la app permitirá acceder a videojuegos vinculados a las franquicias más populares y facilitará la compra de productos oficiales, fusionando entretenimiento y comercio de manera fluida.

Disney también anunció una alianza con TikTok para incorporar contenido generado por usuarios seleccionados dentro de Disney+, ampliando la interacción y el alcance de sus marcas. El despliegue de las nuevas funciones comenzará en la primavera de 2027, anticipando una nueva era para el entretenimiento digital.

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