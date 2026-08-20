Calor extremo en Florida: aumenta el riesgo de intoxicación por pesticidas para los trabajadores agrícolas

Investigaciones recientes pusieron el foco sobre las condiciones en que se realiza parte de la cosecha en Florida y sobre sus efectos en la salud laboral (Lance Cheung/USDA)

Guardar

El cuerpo absorbe los pesticidas de otra manera cuando la temperatura sube y el esfuerzo físico se intensifica. WUSF detalló que ese cuadro puede facilitar el ingreso de compuestos por la piel y por las vías respiratorias, con efectos más severos para quienes pasan largas jornadas en los cultivos de Florida.

La alerta se apoya en estudios recientes y en testimonios recogidos por Inside Climate News en uno de los estados con mayor actividad agrícola de Estados Unidos.

Allí, miles de trabajadores rurales cumplen tareas al aire libre bajo condiciones que exigen esfuerzo físico sostenido y contacto frecuente con sustancias tóxicas.

Florida concentra una producción intensiva que exige mano de obra en condiciones climáticas exigentes y con contacto frecuente con insumos químicos (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

Qué efecto tiene el calor sobre la exposición a químicos

Una cantidad creciente de estudios vincula las altas temperaturas con un mayor peligro frente a los pesticidas.

WUSF explicó que el calor somete al cuerpo a un esfuerzo adicional, facilita la absorción de ciertos compuestos por la piel y eleva la inhalación de partículas o vapores en tareas al aire libre.

PUBLICIDAD

Omanjana Goswami, científica del programa de alimentos y ambiente de la Union of Concerned Scientists, aseguró a WUSF que ese riesgo aumenta cuando el químico queda suspendido en el aire y el esfuerzo físico intensifica la sudoración.

La evidencia científica indica que el esfuerzo térmico modifica la respuesta del organismo y puede facilitar la entrada de compuestos tóxicos (John Froschauer/AP)

La evidencia científica también señala otro factor. Las temperaturas más altas pueden volver más volátiles algunos compuestos. Eso implica una mayor presencia de pesticidas en el aire para quienes cosechan, podan o cargan materiales en el campo.

A la vez, la ropa de protección añade una dificultad concreta. Esos equipos reducen el contacto directo con los químicos, pero agravan el esfuerzo térmico.

PUBLICIDAD

WUSF aseguró que esa tensión coloca a muchos trabajadores ante una disyuntiva diaria entre resguardarse de los pesticidas o tolerar mejor el calor.

Los compuestos aplicados en el campo pueden afectar a quienes los manipulan y también a quienes trabajan cerca de las zonas tratadas (REUTERS/Soe Zeya Tun/File Photo)

Los trabajadores rurales enfrentan riesgos inmediatos y daños de largo plazo

Los efectos más visibles suelen aparecer en el corto plazo. El calor excesivo puede provocar calambres, agotamiento, mareos y golpes de calor. Si a eso se suma el contacto con pesticidas, el cuadro se vuelve más complejo y más difícil de detectar a tiempo.

Jeannie Economos, coordinadora de salud ambiental y seguridad frente a pesticidas de la Farmworker Association of Florida, advirtió en declaraciones recogidas por Inside Climate News que la deshidratación altera múltiples funciones del cuerpo. “Afecta todos los órganos”, sostuvo la especialista.

PUBLICIDAD

También indicó que ese deterioro modifica la eliminación de toxinas y aumenta el peligro de accidentes laborales.

Economos relató además que muchos trabajadores no tienen acceso simple e inmediato al agua durante la jornada. En algunos casos, aseguró, deben caminar largas distancias hasta un refrigerador o un punto de hidratación. Esa pérdida de tiempo puede desalentar las pausas, sobre todo cuando existe presión para sostener el ritmo de trabajo.

Las tareas de cosecha y mantenimiento pueden volverse más peligrosas cuando el cuerpo pierde capacidad de respuesta en plena jornada (AP/Phelan M. Ebenhack)

Inside Climate News remarcó que organizaciones sociales y expertos sanitarios temen por las secuelas acumulativas. Entre ellas figuran abortos espontáneos, bajo peso al nacer, cáncer, depresión, diabetes y enfermedades neurodegenerativas, todas asociadas en distintos estudios con el contacto prolongado con pesticidas.

PUBLICIDAD

Las advertencias no se limitan a los efectos agudos, ya que distintas investigaciones también observan secuelas que pueden aparecer con los años (Florida Department of Health)

El debate por las protecciones laborales sigue abierto en Estados Unidos

La discusión se traslada también al terreno regulatorio. WUSF recordó que en 2024 la Occupational Safety and Health Administration propuso una norma para definir con más claridad las obligaciones de los empleadores frente al calor. La iniciativa contempla evaluaciones de riesgo y medidas de prevención en los lugares de trabajo.

Pese a eso, las protecciones siguen siendo limitadas en buena parte del país. El mismo medio señaló que, en Florida, los legisladores aprobaron en 2024 una ley que impidió a los gobiernos locales establecer resguardos propios para trabajadores al aire libre.

Esa decisión dejó sin margen a varias ciudades y condados que analizaban reglas sobre agua, sombra y descansos.

Las condiciones básicas de resguardo para quienes trabajan a cielo abierto siguen bajo disputa en medio de reclamos por normas más claras (REUTERS/Loren Elliott/File Photo)

Los especialistas citados por WUSF entienden que el cambio climático puede agravar el problema, ya que el aumento de las temperaturas favorece condiciones de trabajo más hostiles y, al mismo tiempo, puede empujar un mayor uso de pesticidas por la expansión de plagas y enfermedades en los cultivos.

PUBLICIDAD

Ahora, el foco del debate pasa por las medidas que empleadores y autoridades estarán dispuestos a adoptar para reducir esos riesgos en los campos.