Nubank supera por primera vez los 1.000 millones de dólares de utilidad trimestral

Nubank es un banco digital disponible en varios países de Latinoamérica. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Nubank, el banco digital fundado por el colombiano David Vélez y con presencia en países como Brasil, Colombia y México, cerró el segundo trimestre de 2026 con una utilidad neta de 1.061 millones de dólares, siendo la primera vez que supera los 1.000 millones de dólares en un periodo de tres meses.

La cartera total de tarjetas y préstamos llegó a 39.400 millones de dólares, con un alza interanual de 37%, mientras los depósitos alcanzaron 45.300 millones de dólares, 18% más que un año antes.

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El grupo superó las previsiones de los analistas. La ganancia trimestral quedó 67% por encima de la del mismo periodo del año pasado y 17% sobre la obtenida entre enero y marzo, sumado a superar la expectativa de 949,6 millones de dólares.

Las acciones de Nubank subieron hasta 8,40% tras el cierre del mercado del 13 de agosto por la reacción de los inversionistas a los resultados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción bursátil fue inmediata. Según Bloomberg, las acciones de Nubank llegaron a subir 8,40% en las operaciones posteriores al cierre del mercado del 13 de agosto, una señal de respaldo de los inversionistas a la combinación de expansión, mayores ingresos y altos niveles de rentabilidad.

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Cómo se comportaron los ingresos y el retorno sobre el patrimonio de Nubank

El avance de la utilidad estuvo acompañado por un aumento de los ingresos. Nubank reportó 5.513 millones de dólares en ingresos contables durante el trimestre, por encima de los 5.375 millones de dólares que esperaba el consenso dicho por Bloomberg.

La cifra equivale a un crecimiento cercano al 50% anual. Ese desempeño podría mostrar que el aumento de la base de clientes y de las operaciones financieras ya se traduce en una mayor capacidad de generación de ingresos.

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Nubank reportó ingresos por 5.513 millones de dólares en el trimestre, con un crecimiento cercano al 50% anual y por encima del consenso del mercado. (Foto: REUTERS/Paulo Whitaker)

Otro dato seguido de cerca por el mercado fue el retorno sobre el patrimonio. El ROE cerró en 33%, frente al 29% del primer trimestre de 2026 y al 28% de un año atrás.

Qué avances tuvo el banco digital en los diferentes países donde está

La base de usuarios siguió creciendo. Nubank sumó cerca de cuatro millones de clientes en el trimestre y terminó junio con casi 139 millones de usuarios en todo el mundo, 13% más que un año atrás.

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Brasil siguió siendo el mayor mercado del grupo, con casi 118 millones de clientes. El frente de expansión más observado, de todos modos, es México, donde la compañía cerró el trimestre con 15,8 millones de usuarios y alcanzó los 16 millones durante julio.

Nubank terminó junio con casi 139 millones de clientes, mientras Brasil siguió como su mayor mercado y México concentró el foco de expansión con 16 millones de usuarios en julio. (Foto: REUTERS/Adriano Machado)

Vélez dijo sobre ese avance: “A principios de este mes, lanzamos nuestro banco en México, convirtiéndonos en el mayor banco digital del país con 16 millones de clientes”. La compañía sostiene que esa transformación a un banco de mayor escala en México le permitirá ofrecer productos más allá del crédito.

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Afirmó que ya alcanza al 16,5% de la población adulta mexicana y que los usuarios de ese mercado están generando ingresos a una velocidad superior a la que mostraban los clientes brasileños en una etapa comparable de expansión.

Asimismo, Colombia ganó peso dentro del despliegue regional. La empresa informó que superó los cinco millones de clientes en el país y cerró el trimestre con 3.300 millones de dólares en depósitos.

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La cartera de Nubank llegó a 39.400 millones de dólares, la mora de corto plazo bajó a 4,8% y los atrasos de más de 90 días subieron a 6,9%. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La compañía señaló que el mercado colombiano mantiene un ritmo sostenido de incorporación de usuarios, en línea con su estrategia de ampliar de forma progresiva la relación financiera con sus clientes.

Cómo fue el comportamiento de los créditos con atrasos

La calidad de la cartera fue uno de los puntos más vigilados por los inversionistas. Los créditos con atrasos de entre 15 y 90 días redujeron su morosidad a 4,8%, frente al 5% del trimestre anterior.

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Los préstamos con atrasos superiores a 90 días, en cambio, subieron a 6,9% desde el 6,5% del primer trimestre. Nubank atribuyó buena parte de ese incremento a factores estacionales.

Aun con ese aumento en la mora de mayor plazo, apareció una señal favorable para el mercado: el costo de crédito cayó 9% frente al trimestre anterior.

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