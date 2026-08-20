Estados Unidos está a punto de volverse más caro

La tendencia al alza en los precios está afectando cada vez más a los consumidores en la vida diaria (Pixabay)

Guardar

Las tasas de interés que Estados Unidos debe pagar por los bonos que emite para financiar al gobierno han estado aumentando rápidamente. Esto solía ser una obsesión de nicho en los mercados financieros, pero está evolucionando rápidamente hacia un problema mucho más amplio, con implicaciones que van mucho más allá del dolor inmediato de mayores costos de endeudamiento para los hogares. Ya ha llevado al Departamento del Tesoro a intervenir de forma más contundente en este mercado global clave.

Esta no es una venta ordinaria en el mercado de bonos. Está siendo impulsada por fuerzas distintas a las del pasado reciente. Y si persiste, podría marcar el inicio de un cambio estructural en la economía, más duradero y de mayores consecuencias globales que la mayoría de los episodios previos de volatilidad en los mercados.

PUBLICIDAD

El salto en el costo del endeudamiento ha sido asombroso. Las tasas de los nuevos bonos estadounidenses a 30 años, considerados una de las apuestas más seguras del mundo, alcanzaron recientemente el 5,3 por ciento, frente al 1,7 por ciento en 2021. El gobierno estadounidense no había tenido que pagar tasas tan altas desde 2007, en vísperas de la crisis financiera global. Eso significa que una mayor proporción de los ingresos federales se destina al servicio de la deuda —casi un 20 por ciento—, dejando menos disponible para, por ejemplo, defensa o atención sanitaria.

El dolor se está extendiendo, especialmente porque los prestatarios corporativos también se enfrentan a un aumento en el diferencial de crédito, es decir, el riesgo adicional que deben pagar en comparación con la deuda gubernamental relativamente libre de riesgo. En la vida cotidiana, la gente tiene dificultades para comprar viviendas o refinanciar porque las tasas hipotecarias están muy altas. Es la misma historia para los préstamos automotrices y los saldos de tarjetas de crédito.

PUBLICIDAD

Si se pregunta a 100 operadores del mercado por qué están subiendo las tasas, sin duda señalarán a los sospechosos habituales: inflación persistente, creciente deuda y déficit fiscales del gobierno, y el impacto del aumento de los precios de la gasolina y el diésel relacionado con la guerra con Irán.

Si bien estas explicaciones tienen sentido histórico, corren el riesgo de llevar a error tanto a los responsables de la política como a los inversores sobre el “por qué” y el “y entonces qué” de la situación actual.

Hay cuatro cuestiones nuevas y significativas en juego.

La más dramática es un sorprendente aumento en el endeudamiento real y potencial de las empresas tecnológicas que buscan cumplir la promesa transformadora de la inteligencia artificial. En pocas palabras, cada vez más empresas tecnológicas quieren pedir grandes sumas de dinero prestado para ofrecer innovaciones asombrosas que puedan beneficiar a miles de millones. Ya han vendido casi 500.000 millones de dólares en bonos este año y probablemente pedirán prestados al menos otros 300.000 millones de aquí a fin de año.

PUBLICIDAD

Ciertamente deberíamos celebrar la capacidad única de los mercados de capitales estadounidenses para financiar inversiones que aumentan la productividad, desde las computadoras centrales a las empresas puntocom y los centros de datos, que prometen un mayor crecimiento y prosperidad futuros. Sin embargo, cualquier transición profunda debe gestionarse cuidadosamente, especialmente esta, ya que la demanda corporativa colosal de capital compite directamente con una emisión de deuda pública aún mayor.

Mientras crece este apetito corporativo, los compradores extranjeros tradicionales de bonos del Tesoro estadounidense se han retirado. Esto no es solo consecuencia de la vacilación geopolítica de China o de la necesidad de los estados del Golfo Pérsico de redirigir parte de su riqueza hacia la diversificación económica interna y la reparación de daños por el conflicto con Irán. También involucra a compradores constantes que podrían convertirse en vendedores debido a sus propias urgencias domésticas. Japón, por ejemplo, enfrenta una creciente presión para liquidar activos extranjeros, incluidos bonos gubernamentales y corporativos estadounidenses, para defender su golpeado yen, algo que Estados Unidos ya ha apoyado en una rara intervención conjunta.

PUBLICIDAD

La menor disposición de estos compradores tradicionales dirige más bonos en circulación hacia manos privadas menos estables, alimentando la volatilidad en torno a una tendencia ascendente de los rendimientos.

La Reserva Federal de Estados Unidos (REUTERS/Ken Cedeno/Archivo)

En el pasado, los mayores rendimientos de los bonos solían ser producto de una inflación descontrolada, pero varios indicadores del mercado sugieren que este no es el problema en este momento. Tampoco lo es la preocupación por la credibilidad de la Reserva Federal. (A pesar de muchos errores de política pasados de la Reserva Federal, los mercados aún confían, en general, en el compromiso del banco central de devolver la inflación al objetivo del 2 por ciento en el futuro). Lo que ha subido es el rendimiento real, o la compensación adicional ajustada por inflación que los inversores exigen por asumir el riesgo de comprar deuda en un mundo más volátil. El panorama es inquietante en este momento.

PUBLICIDAD

Estados Unidos está exportando estos problemas a algunos de sus aliados más cercanos. Los mayores rendimientos estadounidenses han incrementado indudablemente los costos de endeudamiento en todo el mundo, elevando los rendimientos incluso de los bonos gubernamentales alemanes ultraseguros a niveles no vistos desde al menos 2011. Al menos otros tres países del poderoso Grupo de los 7 están aún más preocupados debido a sus propias fragilidades financieras: Japón, Francia y Reino Unido. Las presiones en estos mercados de deuda soberana podrían tener repercusiones negativas para los mercados estadounidenses.

Si se tiene todo esto en cuenta, nos encontramos con un aumento de los rendimientos sin precedentes. Es un nuevo orden, impulsado por la combinación de enormes necesidades de endeudamiento tecnológico y gubernamental, en contraste con una disminución en el número de compradores dispuestos de bonos. A esto hay que añadir el shock energético y, por último, la inflación generalizada y las cuestiones relacionadas con la Reserva Federal.

PUBLICIDAD

Este reordenamiento es especialmente relevante, ya que sugiere que los altos costos de endeudamiento serán mucho menos sensibles a las dinámicas macroeconómicas tradicionales que han estabilizado los mercados en el pasado de manera oportuna. Históricamente, dos fuerzas distintas han podido romper la fiebre de los crecientes costos de endeudamiento: que la Reserva Federal retire, metafóricamente, el “ponche” de liquidez subiendo las tasas de interés, y el elevado costo de la financiación que orgánicamente convence a los prestatarios de retroceder.

Ninguna funcionará eficazmente hoy. Los aumentos de tasas de la Fed no disciplinarán el excesivo gasto deficitario del gobierno. De hecho, solo aumentaría la carga de pago de intereses para el gobierno. Tampoco las tasas más altas disuadirán a las empresas tecnológicas que tienen una fe inquebrantable en los retornos futuros exponenciales de sus inversiones en inteligencia artificial, y cuyo miedo a quedarse fuera es palpable. En consecuencia, otros segmentos más vulnerables de la economía tendrán que ajustarse.

PUBLICIDAD

Sectores tradicionalmente sensibles a las tasas de interés, en particular la vivienda y los automóviles, están en la mira, al igual que el alto apalancamiento en algunas partes de los mercados financieros y en los saldos rotatorios de tarjetas de crédito. La consiguiente presión recaerá con más fuerza sobre los hogares de bajos ingresos. Dejará de lado a aún más posibles compradores de vivienda por primera vez e incrementará el costo diario del transporte. Ambas dinámicas alimentan directamente una crisis de asequibilidad que ya es una de las principales preocupaciones de los votantes antes de las próximas elecciones de medio término.

Las inversiones en inteligencia artificial se convirtieron en una de las claves del futuro económico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos económicos y políticos podrían tentar a la administración Trump a una nueva fase de intervenciones en el mercado para controlar a los llamados “vigilantes de los bonos”. El gobierno ha anunciado que aumentará la recompra de bonos a más largo plazo como una forma de reducir esos rendimientos. Aunque esto da tiempo a ese segmento del mercado, exige que el gobierno emita más bonos a corto plazo, con el riesgo de que se produzcan consecuencias no deseadas para el funcionamiento de los mercados de liquidez. Irónicamente, los observadores de la Fed podrían notar con sarcasmo que esto podría ocurrir justo cuando el banco central, escarmentado, intenta deshacer los daños colaterales y las consecuencias no intencionadas de su propia prolongada intervención en el mercado, iniciada durante la crisis financiera global.

PUBLICIDAD

Con suerte, la inversión en inteligencia artificial generará una mayor productividad que impulse un crecimiento significativo de los ingresos, y en algún momento la administración y el Congreso podrían llegar a un acuerdo para reformar un proceso presupuestario que deriva en un déficit demasiado alto y una deuda excesiva, que el miércoles superó el hito de los 40 billones de dólares (40.000.000.000.000 dólares). Hasta entonces, los mercados de bonos ofrecerán tanto enormes oportunidades como considerables riesgos para nuestro bienestar.