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No funcionan las videollamadas en WhatsApp: así puedes solucionarlo en minutos

En Android y iOS, la causa más común está en accesos bloqueados o en apps que usan los sensores al mismo tiempo, por lo que conviene habilitar autorizaciones y cerrar otras herramientas de video

Videollamadas en WhatsApp. (foto: Reuters)
WhatsApp no inicia videollamadas, permisos de cámara y micrófono son la primera revisión - (foto: Reuters)
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Las videollamadas de WhatsApp se han convertido en una herramienta esencial para el trabajo, las clases y la vida personal. Sin embargo, no es raro encontrarse con errores de conexión, llamadas que se cortan, imagen congelada o incluso la imposibilidad de iniciar la videollamada. Si tu videollamada de WhatsApp no funciona, hay una serie de pasos sencillos que pueden resolver el problema en minutos, tanto en móviles como en computadoras.

Saber identificar y solucionar estos fallos puede ahorrarte tiempo y frustración. La mayoría de las veces, el origen está en la configuración del dispositivo, la calidad de la conexión o los permisos de la app, y no en problemas con los servidores de WhatsApp.

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Imagen congelada o llamada cortada en WhatsApp, cómo mejorar conexión y estabilidad - WHATSAPP OFICIAL
Imagen congelada o llamada cortada en WhatsApp, cómo mejorar conexión y estabilidad - WHATSAPP OFICIAL

Problemas frecuentes con las videollamadas de WhatsApp

  • Llamadas que no se conectan o quedan en “reconexión”.
  • Cortes repentinos en medio de una videollamada.
  • Imposibilidad de llamar a ciertos contactos.
  • Problemas de audio o cámara durante la llamada.

Primeros pasos para cualquier dispositivo

Antes de seguir una guía específica para Android, iOS, Mac, Windows o la versión web, prueba estos pasos básicos:

  • Reinicia el dispositivo: apágalo, espera 30 segundos y vuelve a encenderlo.
  • Fuerza el cierre de WhatsApp y vuelve a abrir la app.
  • Verifica tu conexión: asegúrate de que la red WiFi o datos móviles sea fuerte y estable.
  • Actualiza WhatsApp a la última versión disponible.
  • Desactiva el ahorro de batería y la conexión Bluetooth.
Un hombre joven sonriente con chaqueta de mezclilla y sudadera gris sostiene un smartphone cerca de su oído para escuchar una nota de voz, con el logo de WhatsApp.
Así puedes solucionar los errores más comunes al hacer videollamadas en WhatsApp - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si la videollamada falla en Android o iOS

En móviles, la mayoría de fallos están relacionados con los permisos de la app o la compatibilidad del sistema:

  • Revisa los permisos de WhatsApp: asegúrate de que tenga acceso a la cámara, el micrófono y el almacenamiento.
  • Verifica que el sistema operativo sea compatible: algunos modelos antiguos pueden tener problemas.
  • Comprueba que ninguna otra app esté usando la cámara o el micrófono. Cierra apps de videollamadas, grabadoras o cámaras virtuales.
  • Desactiva el modo ahorro de batería, ya que puede limitar el rendimiento de la app.

Si tienes problemas de audio o video, intenta finalizar la llamada y volver a marcar, o desactivar y reactivar la cámara y el micrófono desde el menú de la llamada.

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Soluciones si la videollamada falla en WhatsApp Web

En WhatsApp Web y aplicaciones de escritorio para Windows o Mac:

  • Actualiza el navegador o la app de WhatsApp Desktop.
  • Permite el acceso a cámara y micrófono en la configuración del navegador o del sistema operativo.
  • Cierra y vuelve a abrir la pestaña de WhatsApp Web o reinicia la aplicación de escritorio.
  • Verifica que el dispositivo tenga una cámara y que otros programas no estén utilizando el micrófono o la cámara.
  • Comprueba los ajustes de sonido de la computadora para asegurarte de que el micrófono y los altavoces funcionan correctamente.
  • Reinicia el router o cambia de red WiFi si la conexión es inestable.
Logotipo de WhatsApp. Interfaz de videollamada web con seis participantes. Botones de control de audio y video. Mensaje de sala de espera
Reconexión infinita, imposibilidad de llamar a contactos y errores de audio suelen resolverse con reinicio, actualización, revisión de permisos y pruebas en otro dispositivo, un método práctico para identificar si el problema es del equipo - (WhatsApp)

En redes de oficina o cuando usas routers con configuraciones avanzadas, asegúrate de que los puertos necesarios para las videollamadas estén abiertos: UDP y TCP 3478, 3480 y 3484. Si tienes dudas, contacta al proveedor de internet o al administrador de red.

Consejos extra para llamadas estables

  • Usa auriculares para mejorar la calidad del audio y reducir el eco.
  • Mantén el dispositivo cargando si la batería es baja.
  • Si el problema persiste, prueba instalar WhatsApp en otro dispositivo para descartar errores específicos del equipo.

La mayoría de los problemas con las videollamadas de WhatsApp se resuelven revisando la conexión, actualizando la app y asegurando los permisos correctos para cámara y micrófono. Si la falla persiste tras seguir estos pasos, lo ideal es consultar el soporte oficial de WhatsApp o esperar a futuras actualizaciones, ya que a veces los errores provienen de la propia plataforma.

Unos minutos de revisión pueden devolver la normalidad a tus videollamadas y evitar interrupciones en reuniones, clases o llamadas familiares.

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