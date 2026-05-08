Disney+ cambiaría para siempre con esto: streaming y parques se fusionarían en una sola app

Disney estaría considerando integrar en una misma app su oferta streaming como la de parques, según Bloomberg.
Altos ejecutivos de Disney estarían considerando unificar Disney+, la app de Disneyland Resort y la de Disney Cruise Line bajo una “super app”, aunque las conversaciones aún se encuentran en una fase inicial y no hay confirmación oficial.
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La idea, impulsada por el CEO Josh D’Amaro, apuntaría a simplificar la experiencia del usuario y fortalecer la relación entre la plataforma streaming y las actividades presenciales en los parques temáticos.
Durante la reciente llamada de resultados trimestrales, D’Amaro señaló que Disney+ podría convertirse en el punto central de contacto entre Disney y sus seguidores, integrando contenidos, reservas, experiencias y servicios en un solo entorno digital.
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Este proyecto recuerda en parte a la estrategia de “super apps” como WeChat, aunque en el caso de Disney la integración se centraría exclusivamente en productos y experiencias propias.
Aun así, la fusión plantea desafíos, ya que la base de usuarios de Disney+ y la de los parques no necesariamente coincide, lo que podría generar fricciones si la app combina funcionalidades y promociones demasiado dispares.
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Cómo es actualmente la app Disney+
La aplicación Disney+ es actualmente una plataforma de streaming enfocada exclusivamente en ofrecer contenido audiovisual bajo demanda del catálogo de The Walt Disney Company.
Los usuarios pueden acceder a películas, series, documentales y cortos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star. La app permite crear hasta siete perfiles, descargar títulos para ver sin conexión y personalizar listas de favoritos.
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La interfaz está diseñada para facilitar la navegación por géneros, franquicias y colecciones temáticas, con recomendaciones personalizadas basadas en el historial de visualización.
Disney+ no incluye funciones relacionadas con reservas, compras de entradas, experiencias en parques temáticos ni integración directa con otros servicios de Disney.
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Tampoco ofrece herramientas para gestionar viajes, actividades en cruceros o eventos en vivo fuera del entorno de streaming.
Las únicas funciones adicionales actuales son los controles parentales, la posibilidad de ver contenidos en simultáneo con otros usuarios mediante GroupWatch y el acceso a estrenos exclusivos mediante suscripción.
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Qué contenido puedes encontrar en Disney+
Disney+ es la plataforma streaming oficial de The Walt Disney Company y reúne un extenso catálogo de contenidos para todas las edades y perfiles de usuario.
En su biblioteca se encuentran disponibles las películas clásicas y recientes de Disney, desde animaciones emblemáticas como El Rey León, La Sirenita y Blanca Nieves, hasta producciones contemporáneas como Encanto, Frozen 2 y Raya y el último dragón.
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Además, Disney+ incluye de forma exclusiva todo el universo Pixar, con títulos como Toy Story, Intensamente, Soul y Red.
Los suscriptores pueden acceder a la saga completa de Star Wars, tanto a las películas originales como a series derivadas, entre ellas The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi y Ahsoka.
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El catálogo de Marvel es otro de los grandes atractivos, ofreciendo desde la colección de películas del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) hasta series originales como Loki, WandaVision, Ms. Marvel y She-Hulk.
Disney+ también alberga documentales y series de National Geographic, con producciones sobre naturaleza, ciencia, historia y exploración, ideales para el público curioso y familiar.
La plataforma renueva periódicamente su catálogo con estrenos exclusivos, cortometrajes originales y especiales temáticos.
Además, permite acceder a colecciones completas de franquicias icónicas, contenidos nostálgicos de los años 90 y 2000, así como producciones originales desarrolladas exclusivamente para la plataforma.
El plan Premium de Disney+ ofrecerá en Sudamérica la transmisión de 30 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de ESPN, entre ellos las semifinales, la final y los encuentros de las selecciones nacionales.
La cobertura contará con un canal exclusivo de ESPN Mundial disponible las 24 horas y análisis especiales a cargo de relatores destacados como Mariano Closs.
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