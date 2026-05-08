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Disney+ cambiaría para siempre con esto: streaming y parques se fusionarían en una sola app

Una nueva supuesta app integraría el servicio streaming así como los de Disneyland Resort y Disney Cruise Line

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Disney+ podría transformarse en una “super app” que integre el streaming con servicios de parques y cruceros, según reportes no confirmados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Disney+ podría transformarse en una “super app” que integre el streaming con servicios de parques y cruceros, según reportes no confirmados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Disney estaría considerando integrar en una misma app su oferta streaming como la de parques, según Bloomberg.

Altos ejecutivos de Disney estarían considerando unificar Disney+, la app de Disneyland Resort y la de Disney Cruise Line bajo una “super app”, aunque las conversaciones aún se encuentran en una fase inicial y no hay confirmación oficial.

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La idea, impulsada por el CEO Josh D’Amaro, apuntaría a simplificar la experiencia del usuario y fortalecer la relación entre la plataforma streaming y las actividades presenciales en los parques temáticos.

Durante la reciente llamada de resultados trimestrales, D’Amaro señaló que Disney+ podría convertirse en el punto central de contacto entre Disney y sus seguidores, integrando contenidos, reservas, experiencias y servicios en un solo entorno digital.

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Altos ejecutivos de la compañía estarían evaluando fusionar Disney+, las aplicaciones de Disneyland Resort y Disney Cruise Line en una sola plataforma. REUTERS/Caroline Brehman
Altos ejecutivos de la compañía estarían evaluando fusionar Disney+, las aplicaciones de Disneyland Resort y Disney Cruise Line en una sola plataforma. REUTERS/Caroline Brehman

Este proyecto recuerda en parte a la estrategia de “super apps” como WeChat, aunque en el caso de Disney la integración se centraría exclusivamente en productos y experiencias propias.

Aun así, la fusión plantea desafíos, ya que la base de usuarios de Disney+ y la de los parques no necesariamente coincide, lo que podría generar fricciones si la app combina funcionalidades y promociones demasiado dispares.

Cómo es actualmente la app Disney+

La aplicación Disney+ es actualmente una plataforma de streaming enfocada exclusivamente en ofrecer contenido audiovisual bajo demanda del catálogo de The Walt Disney Company.

El objetivo sería unificar la experiencia digital de los usuarios y fortalecer el vínculo entre Disney+ y las experiencias presenciales. REUTERS/Brendan McDermid/Archivo
El objetivo sería unificar la experiencia digital de los usuarios y fortalecer el vínculo entre Disney+ y las experiencias presenciales. REUTERS/Brendan McDermid/Archivo

Los usuarios pueden acceder a películas, series, documentales y cortos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star. La app permite crear hasta siete perfiles, descargar títulos para ver sin conexión y personalizar listas de favoritos.

La interfaz está diseñada para facilitar la navegación por géneros, franquicias y colecciones temáticas, con recomendaciones personalizadas basadas en el historial de visualización.

Disney+ no incluye funciones relacionadas con reservas, compras de entradas, experiencias en parques temáticos ni integración directa con otros servicios de Disney.

El CEO Josh D’Amaro ha expresado su interés en que Disney+ sea el principal punto de contacto entre la marca y sus seguidores. REUTERS/Kylie Cooper
El CEO Josh D’Amaro ha expresado su interés en que Disney+ sea el principal punto de contacto entre la marca y sus seguidores. REUTERS/Kylie Cooper

Tampoco ofrece herramientas para gestionar viajes, actividades en cruceros o eventos en vivo fuera del entorno de streaming.

Las únicas funciones adicionales actuales son los controles parentales, la posibilidad de ver contenidos en simultáneo con otros usuarios mediante GroupWatch y el acceso a estrenos exclusivos mediante suscripción.

Qué contenido puedes encontrar en Disney+

Disney+ es la plataforma streaming oficial de The Walt Disney Company y reúne un extenso catálogo de contenidos para todas las edades y perfiles de usuario.

En su biblioteca se encuentran disponibles las películas clásicas y recientes de Disney, desde animaciones emblemáticas como El Rey León, La Sirenita y Blanca Nieves, hasta producciones contemporáneas como Encanto, Frozen 2 y Raya y el último dragón.

Captura de pantalla de la interfaz de ESPN y Disney+ con el trofeo de la Copa Mundial, el logo de FIFA World Cup 2026 y logos de varias ligas deportivas
Actualmente, Disney+ funciona como una plataforma streaming centrada en películas, series, documentales y contenido deportivo. (Disney)

Además, Disney+ incluye de forma exclusiva todo el universo Pixar, con títulos como Toy Story, Intensamente, Soul y Red.

Los suscriptores pueden acceder a la saga completa de Star Wars, tanto a las películas originales como a series derivadas, entre ellas The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi y Ahsoka.

El catálogo de Marvel es otro de los grandes atractivos, ofreciendo desde la colección de películas del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) hasta series originales como Loki, WandaVision, Ms. Marvel y She-Hulk.

Disney+ también alberga documentales y series de National Geographic, con producciones sobre naturaleza, ciencia, historia y exploración, ideales para el público curioso y familiar.

Pantalla de inicio de Disney+ con logo, texto promocional y varios futbolistas profesionales de equipos como PSG, Bayern y Liverpool
La aplicación no incluye servicios de reservas, compras ni integración directa con parques o cruceros. (Disney)

La plataforma renueva periódicamente su catálogo con estrenos exclusivos, cortometrajes originales y especiales temáticos.

Además, permite acceder a colecciones completas de franquicias icónicas, contenidos nostálgicos de los años 90 y 2000, así como producciones originales desarrolladas exclusivamente para la plataforma.

El plan Premium de Disney+ ofrecerá en Sudamérica la transmisión de 30 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de ESPN, entre ellos las semifinales, la final y los encuentros de las selecciones nacionales.

La cobertura contará con un canal exclusivo de ESPN Mundial disponible las 24 horas y análisis especiales a cargo de relatores destacados como Mariano Closs.

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