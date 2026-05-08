Disney+ cambiaría para siempre con esto: streaming y parques se fusionarían en una sola app

Disney+ podría transformarse en una “super app” que integre el streaming con servicios de parques y cruceros, según reportes no confirmados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Disney estaría considerando integrar en una misma app su oferta streaming como la de parques, según Bloomberg.

Altos ejecutivos de Disney estarían considerando unificar Disney+, la app de Disneyland Resort y la de Disney Cruise Line bajo una “super app”, aunque las conversaciones aún se encuentran en una fase inicial y no hay confirmación oficial.

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La idea, impulsada por el CEO Josh D’Amaro, apuntaría a simplificar la experiencia del usuario y fortalecer la relación entre la plataforma streaming y las actividades presenciales en los parques temáticos.

Durante la reciente llamada de resultados trimestrales, D’Amaro señaló que Disney+ podría convertirse en el punto central de contacto entre Disney y sus seguidores, integrando contenidos, reservas, experiencias y servicios en un solo entorno digital.

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Altos ejecutivos de la compañía estarían evaluando fusionar Disney+, las aplicaciones de Disneyland Resort y Disney Cruise Line en una sola plataforma. REUTERS/Caroline Brehman

Este proyecto recuerda en parte a la estrategia de “super apps” como WeChat, aunque en el caso de Disney la integración se centraría exclusivamente en productos y experiencias propias.

Aun así, la fusión plantea desafíos, ya que la base de usuarios de Disney+ y la de los parques no necesariamente coincide, lo que podría generar fricciones si la app combina funcionalidades y promociones demasiado dispares.

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Cómo es actualmente la app Disney+

La aplicación Disney+ es actualmente una plataforma de streaming enfocada exclusivamente en ofrecer contenido audiovisual bajo demanda del catálogo de The Walt Disney Company.

El objetivo sería unificar la experiencia digital de los usuarios y fortalecer el vínculo entre Disney+ y las experiencias presenciales. REUTERS/Brendan McDermid/Archivo

Los usuarios pueden acceder a películas, series, documentales y cortos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star. La app permite crear hasta siete perfiles, descargar títulos para ver sin conexión y personalizar listas de favoritos.

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La interfaz está diseñada para facilitar la navegación por géneros, franquicias y colecciones temáticas, con recomendaciones personalizadas basadas en el historial de visualización.

Disney+ no incluye funciones relacionadas con reservas, compras de entradas, experiencias en parques temáticos ni integración directa con otros servicios de Disney.

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El CEO Josh D’Amaro ha expresado su interés en que Disney+ sea el principal punto de contacto entre la marca y sus seguidores. REUTERS/Kylie Cooper

Tampoco ofrece herramientas para gestionar viajes, actividades en cruceros o eventos en vivo fuera del entorno de streaming.

Las únicas funciones adicionales actuales son los controles parentales, la posibilidad de ver contenidos en simultáneo con otros usuarios mediante GroupWatch y el acceso a estrenos exclusivos mediante suscripción.

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Qué contenido puedes encontrar en Disney+

Disney+ es la plataforma streaming oficial de The Walt Disney Company y reúne un extenso catálogo de contenidos para todas las edades y perfiles de usuario.

En su biblioteca se encuentran disponibles las películas clásicas y recientes de Disney, desde animaciones emblemáticas como El Rey León, La Sirenita y Blanca Nieves, hasta producciones contemporáneas como Encanto, Frozen 2 y Raya y el último dragón.

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Actualmente, Disney+ funciona como una plataforma streaming centrada en películas, series, documentales y contenido deportivo. (Disney)

Además, Disney+ incluye de forma exclusiva todo el universo Pixar, con títulos como Toy Story, Intensamente, Soul y Red.

Los suscriptores pueden acceder a la saga completa de Star Wars, tanto a las películas originales como a series derivadas, entre ellas The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi y Ahsoka.

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El catálogo de Marvel es otro de los grandes atractivos, ofreciendo desde la colección de películas del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) hasta series originales como Loki, WandaVision, Ms. Marvel y She-Hulk.

Disney+ también alberga documentales y series de National Geographic, con producciones sobre naturaleza, ciencia, historia y exploración, ideales para el público curioso y familiar.

La aplicación no incluye servicios de reservas, compras ni integración directa con parques o cruceros. (Disney)

La plataforma renueva periódicamente su catálogo con estrenos exclusivos, cortometrajes originales y especiales temáticos.

Además, permite acceder a colecciones completas de franquicias icónicas, contenidos nostálgicos de los años 90 y 2000, así como producciones originales desarrolladas exclusivamente para la plataforma.

El plan Premium de Disney+ ofrecerá en Sudamérica la transmisión de 30 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de ESPN, entre ellos las semifinales, la final y los encuentros de las selecciones nacionales.

La cobertura contará con un canal exclusivo de ESPN Mundial disponible las 24 horas y análisis especiales a cargo de relatores destacados como Mariano Closs.