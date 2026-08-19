SteamOS quiere competir con Windows 11: así es el sistema basado en Linux diseñado para jugar

SteamOS es una opción para los que quieran jugar sin usar Windows 11. (Valve)

Guardar

SteamOS, el sistema operativo desarrollado por Valve para la Steam Deck, busca ampliar su presencia más allá de las consolas portátiles y convertirse en una alternativa a Windows 11 para los jugadores de PC. Basado en Arch Linux, el software permite transformar un ordenador convencional en una máquina similar a una Steam Machine, con una interfaz diseñada para jugar y acceso a un entorno de escritorio tradicional.

La propuesta de Valve parte de una idea sencilla: separar la experiencia de juego del modelo tradicional de PC y ofrecer un sistema operativo optimizado para ejecutar videojuegos. SteamOS es gratuito y está diseñado para facilitar el acceso a la biblioteca de Steam, aunque su compatibilidad con diferentes componentes de hardware todavía presenta algunas limitaciones.

PUBLICIDAD

La compañía continúa ampliando las posibilidades del sistema y trabajando en funciones como la transición entre el modo de juego y el escritorio, además de mejorar el soporte para diferentes tarjetas gráficas.

SteamOS es el sistema operativo de Valve y esta construido para tener un fácil acceso a la biblioteca de Steam. (Steam)

Un PC que puede funcionar como una consola

Una de las principales características de SteamOS es que ofrece dos entornos de uso. El primero es el modo juego, que presenta una interfaz similar a la de una consola y permite acceder directamente a la biblioteca de Steam, configurar controles y comenzar a jugar.

PUBLICIDAD

El segundo es un entorno de escritorio convencional. Desde allí, el usuario puede navegar por internet, instalar aplicaciones y realizar tareas que normalmente asociaría con un ordenador tradicional.

Esta combinación permite utilizar el mismo equipo tanto como consola como PC. Un ordenador equipado con SteamOS puede utilizarse para jugar y, posteriormente, cambiar al escritorio para realizar tareas como navegar por internet, trabajar o incluso ejecutar aplicaciones de modelado 3D.

PUBLICIDAD

En una PC gamer se puede instalar SteamOS sin necesidad de comprar la Steam Machine. (Valve)

El objetivo es ofrecer una experiencia más flexible que la de una consola tradicional, sin renunciar a las posibilidades de un ordenador.

SteamOS busca simplificar la instalación de aplicaciones

Para facilitar el uso del sistema, SteamOS incorpora Discover, una herramienta que permite instalar aplicaciones mediante paquetes Flatpak. Este formato simplifica el proceso de instalación y evita que el usuario tenga que recurrir constantemente a comandos de Linux.

PUBLICIDAD

Sin embargo, quienes quieran modificar determinados componentes del sistema tendrán que realizar configuraciones adicionales.

SteamOS utiliza por defecto un sistema de archivos de solo lectura. Valve implementó esta característica para reducir el riesgo de que una modificación accidental pueda afectar al funcionamiento del sistema operativo.

PUBLICIDAD

SteamOS puede reproducir todos los juegos comprados en Steam. (Valve)

Los usuarios que necesiten realizar cambios más profundos deben crear una contraseña de administrador y desactivar determinadas restricciones. Por ello, aunque SteamOS puede ser sencillo para jugar, algunas tareas avanzadas requieren conocimientos adicionales de Linux.

AMD es la opción más compatible

Otra de las cuestiones que deben tenerse en cuenta es el soporte de hardware. SteamOS está especialmente optimizado para tarjetas gráficas AMD, que ofrecen una integración más directa con el sistema.

PUBLICIDAD

También es posible utilizar equipos con gráficos de Intel o Nvidia, pero estas configuraciones pueden requerir ajustes adicionales para conseguir un rendimiento adecuado.

Esta limitación representa uno de los principales obstáculos para que SteamOS pueda convertirse en una alternativa universal a Windows 11. El sistema operativo de Microsoft tiene una compatibilidad mucho más amplia con componentes y periféricos de PC.

PUBLICIDAD

El procesador AMD es el más compatible con SteamOS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valve, por su parte, continúa ampliando el soporte de hardware, algo fundamental si pretende llevar SteamOS a una mayor cantidad de ordenadores.

¿Puede SteamOS reemplazar a Windows 11?

Por ahora, SteamOS no supone el final de Windows en los videojuegos para PC. Windows continúa siendo la opción más sencilla para los usuarios que buscan instalar juegos y programas sin preocuparse demasiado por configuraciones de compatibilidad.

PUBLICIDAD

La propuesta de Valve está más orientada a quienes quieren una experiencia similar a la de una consola, pero conservando las posibilidades de un ordenador.

Además, SteamOS tiene una ventaja importante: es de código abierto y está basado en Linux, lo que permite a la comunidad y a los desarrolladores trabajar sobre el sistema y ampliar sus posibilidades.

Windows 11 sigue siendo la opción más sencilla para instalar videojuegos. (Microsoft)

El éxito de la Steam Deck ha demostrado que existe interés por una experiencia de PC más cercana a una consola. Ahora Valve busca trasladar esa fórmula a otros equipos. Si consigue ampliar la compatibilidad de hardware y mantener una experiencia sencilla, SteamOS podría convertirse en una alternativa cada vez más relevante para quienes quieren jugar en PC sin depender de Windows 11.