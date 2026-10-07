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Se confirmaron el día y la hora del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en la Bombonera

El Xeneize y el Millonario se verán las caras en la fecha 15 del Torneo Clausura

Leandro Paredes fue la gran figura del último Superclásico con la anotación del 1-0 para la victoria del Xeneize (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)
Leandro Paredes fue la gran figura del último Superclásico con la anotación del 1-0 para la victoria del Xeneize (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)
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La Liga Profesional de Fútbol confirmó este miércoles que el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, a disputarse en la Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura, tendrá lugar el domingo 1 de noviembre desde las 15:00 en el duelo interzonal de la jornada. Aún no se confirmó quién será el árbitro de ese cruce.

Este duelo tendrá lugar para el Xeneize en medio de una seguidilla de clásicos y partidos vitales para el futuro de su semestre. El equipo de Rodolfo Arruabarrena debe sobrepasar el escollo del próximo viernes ante Instituto en Alta Córdoba desde las 19:30 con el objetivo de prolongar su invicto de cara a la apertura de la llave de semifinales contra Vasco da Gama el próximo martes (21:30) por la Copa Sudamericana en condición de local. Debido a que la revancha en Brasil será el siguiente martes en idéntico horario, los de la Ribera se medirán el viernes 16 a Talleres (21:30).

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En la jornada 14, que será posterior a la resolución de la serie con una hipotética eliminación o clasificación a la gran final continental, llegará el momento de visitar Avellaneda para cruzarse el domingo 25 de octubre a Independiente desde las 17:00 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Ese mismo día jugará el Millonario frente a Racing (19:15), así que los dos equipos tendrán los mismos días de descanso con vistas al decisivo duelo en el estadio Alberto José Armando.

Por otro lado, el plantel de Leonardo Ponzio tiene una sola competencia por delante y no puede dejar escapar puntos en las últimas seis jornadas para competir en los primeros lugares de la Tabla Anual, en la que su clásico rival lucha por el ingreso directo a la Copa Libertadores 2027 y el título de campeón de Liga.

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Hombre de cabello castaño viste una chaqueta deportiva roja con el escudo de River Plate en un campo de entrenamiento
Leonardo Ponzio agarró las riendas después de la salida del Chacho Coudet (Créditos: @RiverPlate)

El sucesor de Eduardo Chacho Coudet había acumulado una racha positiva de tres triunfos seguidos ante Banfield en el Sur (3-2), Independiente Rivadavia en el Monumental (3-1) y Atlético Tucumán como visitante (2-1), pero Huracán lo venció 2-1 en Núñez antes del inicio de la fecha FIFA que acaba de terminar.

La Banda tiene por delante su encuentro de la fecha 12 contra Estudiantes de Río Cuarto, que se jugará este sábado en la Capital Federal (21:30), saldará el duelo postergado de la jornada 11 ante Sarmiento el próximo miércoles 14 de octubre (19:00), el domingo 18 se cruzará con Belgrano en Córdoba (20:15) y el domingo 25 frente a Racing.

Actualmente, Boca Juniors ocupa el cuarto escalón de la Zona A con 20 puntos y está en el segundo lugar de la tabla acumulada con 50 unidades, en lugar de clasificación directa a la Copa Libertadores 2027, mientras que River Plate está noveno en la Zona B con 13 puntos, fuera de los playoff, y obtendría su pasaje a la próxima Copa Sudamericana vía Tabla Anual por ocupar el décimo lugar con 42 unidades.

El cronograma completo de la fecha 13, 14 y 15

FECHA 13

Jueves 15 de octubre

20.00 Huracán – Gimnasia (Zona B)

Viernes 16 de octubre

19.00 Defensa y Justicia – Instituto (Zona A)

21.30 Boca – Talleres (Zona A)

Sábado 17 de octubre

15.00 Banfield – Argentinos (Zona B)

17.30 Platense – Lanús (Zona A)

17.30 Ind. Rivadavia Mza. – Tigre (Zona B)

20.00 Vélez – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B)

Domingo 18 de octubre

14.45 Racing – Independiente (Interzonal)

18.00 Estudiantes – San Lorenzo (Zona A)

18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi (Zona B)

20.15 Belgrano – River (Zona B)

Lunes 19 de octubre

19.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Sarmiento – Barracas Central (Zona B)

21.15 Deportivo Riestra – Unión (Zona A)

FECHA 14

Viernes 23 de octubre

18.30 Gimnasia (Mza.) – Platense (Zona A)

19.00 Gimnasia – Sarmiento (Zona B)

21.15 Tigre – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 24 de octubre

14.45 Banfield – Lanús (Interzonal)

17.00 Talleres – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 San Lorenzo – Newell’s (Zona A)

21.30 Rosario Central – Huracán (Zona B)

Domingo 25 de octubre

14.45 Aldosivi – Belgrano (Zona B)

17.00 Independiente – Boca (Zona A)

19.15 River – Racing (Zona B)

21.30 Central Córdoba – Vélez (Zona A)

21.30 Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Lunes 26 de octubre

19.00 Unión – Estudiantes (Zona A)

21.15 Instituto – Deportivo Riestra (Zona A)

Martes 27 de octubre

19.00 Argentinos – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

FECHA 15

Viernes 30 de octubre

19.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Gimnasia (Zona B)

19.00 Huracán – Tigre (Zona B)

21.15 Sarmiento – Rosario Central (Zona B)

21.15 Racing – Aldosivi (Zona B)

Sábado 31 de octubre

14.45 Defensa y Justicia – Independiente (Zona A)

17.00 Deportivo Riestra – Talleres (Zona A)

19.15 Vélez – San Lorenzo (Zona A)

21.30 Estudiantes – Instituto (Zona A)

Domingo 1° de noviembre

15.00 Boca – River (Interzonal)

18.30 Newell’s – Unión (Zona A)

18.30 Belgrano – Barracas Central (Zona B)

20.45 Lanús – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Lunes 2 de noviembre

19.00 Platense – Central Córdoba (Zona A)

21.15 Atlético Tucumán – Argentinos (Zona B)

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Banfield (Zona B)

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

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