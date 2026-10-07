Una avioneta tuvo una falla en pleno vuelo y tuvo que aterrizar de emergencia en un campo de Trelew

El piloto observó fuego en el motor y decidió descender de inmediato al evaluar que no llegaría a la pista del aeropuerto (Gentiliza LM Neuquén)

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Una avioneta Cessna 182 perteneciente al Aeroclub Puerto Madryn protagonizó este miércoles por la mañana un aterrizaje de emergencia en campo abierto, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut. A bordo viajaban tres personas —el piloto y dos pasajeros—, todas mayores de edad, que salieron ilesas luego de que la aeronave sufriera un desperfecto en pleno vuelo.

La alerta llegó alrededor de las 8:30. Según relató el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Trelew, Cristian Otero, en declaraciones a Radio Chubut, la comunicación de un posible accidente aéreo activó de inmediato un operativo de emergencia. Las unidades se movilizaron primero hacia el sector del aeropuerto de Trelew para obtener información precisa sobre la posición de la aeronave y luego se reorientaron hacia la Ruta Nacional 3, pasando el Instituto Penitenciario Provincial, en dirección a Puerto Madryn.

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El avión había despegado desde Puerto Madryn y tenía como destino, según las primeras informaciones, una playa de la zona. El vuelo había sido contratado para fotografiar paisajes de la costa patagónica. Sin embargo, durante el trayecto en dirección a Trelew, el piloto advirtió una irregularidad en el motor. El director del Aeropuerto de Trelew, Fabio Orellano, explicó en declaraciones a Canal 12 que el hombre “había visto fuego en el motor, pero después se apagó”. Ante esa señal de peligro, y al evaluar que la aeronave no podría alcanzar la pista con seguridad, tomó la decisión de buscar dónde descender de inmediato.

Desde la cabina, el piloto divisó desde el aire una huella utilizada como cortafuego, ubicada aproximadamente a 1.500 metros de la Ruta Nacional 3, en las inmediaciones de los molinos eólicos de la zona. Ese terreno, empleado previamente por los bomberos para contener incendios de pastizales, fue el sitio elegido para ejecutar la maniobra. El suelo irregular provocó algunos daños en la aeronave, aunque Otero aclaró que no son de importancia. Lo que importaba —y se logró— era preservar la integridad de los tres ocupantes.

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Los pasajeros caminaron hacia la ruta para solicitar auxilio y la Policía de Seguridad Aeroportuaria los recibió en la terminal de Trelew (Gentiliza Canal 12)

Según consignó LM Neuquén, el hombre al mando de la Cessna 182 se desempeña como jefe de instructores del Aeroclub Puerto Madryn y cuenta con larga trayectoria en la actividad. Su decisión de no intentar llegar al aeropuerto fue destacada por las autoridades locales como determinante para el resultado del incidente. Orellano señaló que las causas exactas del desperfecto se establecerán mediante pericias, ya que por el momento no existe una conclusión oficial sobre lo ocurrido con el motor.

Tras el aterrizaje, el piloto permaneció junto a la aeronave, mientras que los dos pasajeros emprendieron la marcha a pie hacia la Ruta Nacional 3, con la intención de solicitar ayuda y orientar a los equipos de rescate que ya estaban en camino. Otero confirmó que ambos fueron localizados sobre la ruta y trasladados hasta el aeropuerto de Trelew, donde quedaron a cargo de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Más tarde, tanto la PSA como la Policía del Chubut tomaron intervención en el lugar del aterrizaje.

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En paralelo al operativo terrestre, el aeropuerto activó su propio protocolo. Orellano explicó que, al tomar conocimiento de la situación, se desplegaron bomberos y personal especializado en la pista ante la posibilidad de que la aeronave intentara aterrizar allí. Esa contingencia finalmente no fue necesaria, y el aeropuerto mantuvo su operatividad sin interrupciones durante todo el episodio.

En el operativo general participaron Bomberos Voluntarios de Trelew, efectivos de la Policía del Chubut, Protección Civil y organismos vinculados a la seguridad aeronáutica. La Junta de Accidentes Aéreos y otras entidades competentes también intervinieron en el lugar para iniciar las inspecciones técnicas que permitirán determinar qué falla se produjo en el vuelo. La aeronave permanece en el sitio del aterrizaje a la espera de esos peritajes.

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