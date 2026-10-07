Fio Giménez reveló los cambios en su vida sexual tras separarse de Cachete Sierra: “No quiero tuki tuki sin amor”

Fio Giménez contó cómo es su vida sexual tras su separación de Cachete Sierra

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A cinco meses de su separación de Agustín “Cachete” Sierra, Fio Giménez abrió las puertas de su intimidad y contó que atraviesa una etapa de celibato, enfocada en el trabajo terapéutico y en aprender a estar sola.

Todo sucedió cuando Giménez “Es la primera vez en la vida que estoy experimentando el celibato. La retro. Siempre que me separaba, al toque ya estaba chongueando con alguien. Soy libriana y soy muy enamoradiza”.

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La bailarina explicó que, durante mucho tiempo, asoció su facilidad para enamorarse con la dificultad de transitar los períodos sin pareja. “Creo que a mí se me confundía mucho ser muy enamoradiza con el no saber estar sola. Coincido con esta chica que dice: ‘No te saltees la etapa de que no te interese nadie’”.

Para Giménez, esa reflexión surgió a partir del proceso personal que inició. “Esto empieza porque estoy haciendo un laburo terapéutico, que me estoy enfocando toda la energía en mí. No tengo tiempo para un hombre. Cuando vos te pones como prioridad, automáticamente deja de haber lugar para un chongo cualquiera momentáneo”.

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La reflexión de Fio Giménez sobre su intimidad con nuevas parejas

La artista reconoció que el cambio también le despierta dudas, luego de una charla con su psicólogo. “Un poco me asusta, porque el otro día hablé con el psicólogo y él me decía: ‘Con todo lo que estamos haciendo, va a costar mucho enamorarte de alguien’”.

Luego, Fio continuó: “Porque generalmente las personas nos enamoramos desde la necesidad. Es lo que me pasaba a mí, esto de, bueno, no sé tanto estar sola y no soy tan consciente de eso, entonces cualquier chonguito va a estar bien”.

En esa línea, sostuvo que hoy tiene otras expectativas sobre un eventual vínculo afectivo. “Pero cuando una está en su mejor momento y te empezás a sentir empoderada y te encanta tu vida y te encanta todo lo que hacés en el día a día, es muy difícil que venga alguien y te enamore. Que si vos estás un nueve, tiene que venir alguien que te haga sentir un diez”.

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Fio Giménez confirmó que atraviesa un período de celibato tras su separación de Agustín Cachete Sierra

A pesar de su decisión actual, Fio aclaró que no descarta volver a estar en pareja en el corto plazo. “Todo lo que estoy diciendo no quiere decir que en tres Doritos yo aparezca saliendo con alguien porque ya nos conocemos. Somos pocos y nos conocemos mucho”.

También compartió una reflexión sobre las relaciones ocasionales y los sentimientos. “Necesito saber que no soy la única tar... que no sabe separar el amor del tuki tuki. No te amo, no quiero tuki tuki con vos. Me pone mal”. Luego, en tono humorístico, le ‘habló’ a la parte inferior de su cuerpo: “Hola, reina. No, nadie te está dando bola, perdón, que no estamos en esa. Estamos para estar empoderadas, hacer mucha terapia, no volver a caer en una relación tóxica. Y me río pero quiero llorar”.

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Un mes antes de estas declaraciones, Fio Giménez también se había referido a las versiones que vinculan a su expareja, Agustín “Cachete” Sierra, con Mar Cosca, una influencer a la que conocía de su círculo cercano. En una nota con Puro Show, por eltrece, evitó confirmar el supuesto romance, aunque admitió que no le resultaría imposible.

Fio Giménez rompió el silencio sobre los rumores de romance entre Agustín “Cachete” Sierra y Mar Cosca (Video: Puro Show, Eltrece)

Las especulaciones cobraron fuerza cuando Pochi, de Gossipeame, contó en el programa conducido por Pampito y Mati Vázquez que Sierra y Cosca habrían sido vistos juntos durante un viaje a Las Leñas. La posibilidad ya había circulado durante el Mundial 2026, cuando comenzaron las sospechas de un acercamiento entre el actor y la creadora de contenido.

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Al ser consultada por su vínculo con Cosca, Giménez precisó que no se trataba de una amistad íntima, pero sí de una relación cercana. “Teníamos un buen vínculo, no éramos íntimas amigas pero nos vimos un montón de veces y nos llevamos bien”, explicó. Además, señaló que aún conserva mensajes en los que la influencer se refería a ella como “amiga”.

Sobre la posibilidad de que Sierra y Cosca estén en pareja, la bailarina afirmó que no sigue los movimientos de su ex. Sin embargo, reparó en el vínculo que los tres compartían antes de la ruptura. “No vi nada porque me concentro en mi vida, pero si ellos están saliendo realmente, sería de película o de novela. Hemos ido los tres juntos a recitales, compartimos muchas cosas y planes”, sostuvo.

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Por último, Giménez sugirió que durante su relación con Sierra ocurrieron situaciones que no llegaron a conocerse públicamente. “Honestamente, con todas las cosas que pasaron que no fueron públicas, no me sorprendería nada, pero elijo creer que son amigos, y si no es así, me merezco un mensaje de parte de los dos”, cerró.