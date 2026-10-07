El 65% de los usuarios de la app de citas Gleeden está usando IA para ligar: falta o no de respeto

Entre el 30% y el 45% de los hombres adultos encuestados admite haber recurrido a la IA para abordar conversaciones difíciles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La IA empieza a formar parte de las estrategias de conquista en las aplicaciones de citas. Según una encuesta de Gleeden, plataforma de encuentros extraconyugales dirigida a mujeres, el 65% de sus usuarios ha recurrido a herramientas de IA para mejorar su experiencia dentro de estas apps, ya sea para redactar biografías, retocar fotografías o sostener conversaciones con otros usuarios.

El fenómeno no se limita a un uso ocasional. Quienes emplean estas herramientas reportan resultados concretos: cerca del 70% de los usuarios que usaron IA para mejorar sus perfiles o iniciar charlas consiguió un mayor número de matches y respuestas más rápidas.

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Sin embargo, la misma encuesta revela una tensión de fondo: más del 60% de las mujeres consultadas consideraría decepcionante o una falta de respeto descubrir que los primeros mensajes de un pretendiente fueron escritos por una máquina.

Gleeden es una red social y plataforma de citas en línea enfocada en relaciones extramatrimoniales y vínculos no monógamos. (Gleeden)

Cómo la IA transforma las estrategias de conquista en apps de citas

El uso de IA en el terreno de la seducción digital abarca distintas etapas del proceso de conquista. Va desde la construcción del perfil hasta el mantenimiento de una conversación activa, y responde a una necesidad cada vez más común entre los usuarios: optimizar el tiempo y aumentar las probabilidades de generar una conexión.

De acuerdo con la encuesta de Gleeden, quienes utilizan estas herramientas para mejorar su biografía o iniciar un intercambio no solo logran más coincidencias, también perciben una mayor velocidad de respuesta por parte de sus interlocutores.

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Esto convierte a la IA en una especie de asistente de coqueteo digital, pensado para quienes buscan conexiones discretas o simplemente desean evitar el desgaste de empezar una conversación desde cero.

El uso de IA en el terreno de la seducción digital abarca distintas etapas del proceso de conquista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los usos más particulares tiene que ver con los temas delicados. Entre el 30% y el 45% de los hombres adultos encuestados admite haber recurrido a la IA para abordar conversaciones difíciles, como explicar qué tipo de vínculo están buscando.

En estos casos, la tecnología permite encontrar fórmulas más sutiles para comunicar intenciones de relaciones sin compromiso, sin caer en mensajes directos que puedan generar rechazo inmediato.

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Este tipo de intervención no reemplaza la decisión final del usuario, pero sí modifica el tono y la estrategia de acercamiento. La IA actúa como filtro entre la intención real y la manera en que esta se comunica, suavizando mensajes que de otro modo podrían resultar incómodos o apresurados.

El 35% de los encuestados reconoce utilizar prompts de IA para redactar o mejorar sus biografías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfiles y fotografías retocadas con inteligencia artificial

La construcción de la identidad digital también se ve atravesada por estas herramientas. El 35% de los encuestados reconoce utilizar prompts de IA para redactar o mejorar sus biografías, con el objetivo de proyectar una personalidad más atractiva, divertida o enigmática ante los demás usuarios.

Las fotografías siguen una lógica similar. La mitad de los encuestados, el 50%, admite haber usado alguna herramienta de inteligencia artificial para realizar ajustes en sus imágenes de perfil. Estos retoques incluyen desde mejoras en rasgos físicos hasta la eliminación de fondos o de otras personas que aparecen en la fotografía original.

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Estos datos muestran que la inteligencia artificial en apps de citas no solo interviene en el texto de los perfiles, sino también en la imagen que los usuarios eligen mostrar, lo que plantea interrogantes sobre cuánto de esa presentación corresponde a la realidad del usuario.

Un 25% adicional recurre a la IA cuando una conversación pierde ritmo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la IA en las conversaciones y el paso al encuentro real

Dentro de las conversaciones, el 35% de los usuarios de Gleeden asegura utilizar prompts para generar primeros mensajes a partir de los intereses que la otra persona muestra en su perfil. Un 25% adicional recurre a la IA cuando una conversación pierde ritmo o queda sin respuesta, con el objetivo de reactivarla.

La tecnología también interviene en una de las decisiones más delicadas del proceso: el paso de la conversación virtual a un encuentro presencial. Según la encuesta, el 25% de los usuarios consultados afirma recurrir a la IA para identificar el momento adecuado y encontrar las palabras precisas al momento de proponer una cita privada y discreta.

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La autenticidad, el límite que impone el uso de la IA en el coqueteo

Pese a los beneficios que reportan los usuarios en términos de eficiencia y resultados, la encuesta de Gleeden deja en evidencia un límite claro. Más del 60% de las mujeres consultadas señala que descubrir que los primeros mensajes de un pretendiente fueron redactados por inteligencia artificial les resultaría decepcionante o incluso una falta de respeto.

El 35% de los usuarios de Gleeden asegura utilizar prompts para generar primeros mensajes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este dato refleja una tensión que atraviesa las relaciones digitales actuales: mientras la IA agiliza el proceso de iniciar un vínculo y reduce la incertidumbre de los primeros mensajes, la búsqueda de autenticidad sigue siendo un factor determinante para quienes buscan una conexión real.

La encuesta fue realizada de forma online entre el 9 y el 21 de agosto de 2026, a 16.500 usuarios de Gleeden.