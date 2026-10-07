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Karina Iavícoli cruzó a Nora Colosimo por decir que Wanda y Zaira Nara son "poderosas"

Las mujeres forman parte del panel de Ángel de Brito y se enfrentaron al aire cuando la madre elogió a sus hijas

Las mujeres se encuentran trabajando juntas en el panel de LAM y ya protagonizaron algunos roces (Video: Ángel Responde-Bondi Live)
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Nora Colosimo decidió dar un importante pase en su carrera y se sumó al programa de Ángel de Brito cómo angelita y, en el programa del martes por la noche, habló de más y definió a sus sus hijas Wanda y Zaira Nara como “poderosas” en la pantalla de América TV. Esto no le pareció apropiado a Karina Iavícoli, su compañera de LAM, que se lo hizo saber al aire del programa, sin embargo, al día siguiente, al aire de Ángel Responde (Bondi Live) dejó en claro que el elogio le resultó exagerado.

La panelista fue consultada al respecto por un oyente durante su participación en Ángel Responde y no esquivó la pregunta. “Poderoso es Trump, Xi Jinping, Milei, pero Wanda y Zaira no”, disparó. También advirtió sobre la volatilidad del medio: “Norita, vos viste cómo es la tele, un día estas, mañana no. Las infla un montón”.

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Frente a la explicación de que Colosimo habló como madre, Iavícoli matizó su crítica sin retroceder del todo. “Poderosa, podría haber dicho: ‘Ay, me encanta, lo lograron, son reconocidas’”, señaló, sugiriendo que había palabras más apropiadas para expresar orgullo materno.

La discusión derivó en un debate sobre el desempeño de la nueva incorporación al ciclo de Ángel de Brito. Romina Scalora salió en defensa de Colosimo: “Para mí ella es una gran angelita en tanto hable o no hable de sus hijas. Cuando habla de sus hijas es mamá y habla como mamá”. Iavícoli cuestionó el calificativo: “¿Gran angelita?”. Scalora insistió: “A mí me parece que aporta, me parece que está bien”.

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La panelista también apuntó a la falta de atención de Colosimo durante el programa. “Cuando no está distraída, porque viste que es cuando ella no habla y habla el resto”, señaló, y cerró con una imitación burlona de la nueva angelita arreglándose frente a la cámara. “Ay, ella se ama el amor, Nora, el amor”, remató entre risas.

Wanda Nara participa en un enlace en vivo para el programa LAM desde un móvil

El intercambio no es el único antecedente de tensión entre Iavícoli y el entorno de Colosimo. Días atrás, el lanzamiento de MasterChef Celebrity había dejado una escena que anticipaba el clima de rispidez. Durante un móvil desde el evento, Wanda Nara —conductora del ciclo y hija de Colosimo— respondió con dureza cuando Iavícoli le preguntó por la denuncia del Banco Central contra su pareja, Martín Migueles, vinculada a operaciones millonarias durante el cepo cambiario.

“No tengo nada que ver con las cuestiones legales de mis parejas o exparejas”, respondió Wanda de manera firme. La situación se tensó aún más cuando Iavícoli dirigió la consulta hacia Colosimo, quien estaba presente en el estudio. La conductora le reclamó a la panelista que al menos la saludara antes de avanzar con preguntas dirigidas a su madre, y no ocultó su fastidio: “Pero mami, agarrala de los pelos que la tenés ahí. Yo la hubiera agarrado de los pelos. Qué pesada”.

Antes de retirarse del móvil, Wanda cerró con una frase que sintetizó su postura: “Mujeres, se tienen que independizar, trabajar y vivir sus vidas. Lo que hagan sus parejas o ex, que lo arreglen ellos”. Y fue más lejos: “Esta pelotuda”, lanzó en referencia a Iavícoli, una expresión que llegó al aire y que De Brito no dejó pasar sin darle la palabra a la aludida. Iavícoli respondió que su pregunta no estaba dirigida contra Colosimo y atribuyó la reacción de Wanda a la incomodidad que le generó el tema: “Primero, sigue con Migueles. Perdón Nora, no es contra vos”.

El episodio dejó abierta una grieta entre Iavícoli y la nueva integrante del panel que, al calor del debate por el uso de “poderosas”, volvió a hacerse visible.

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