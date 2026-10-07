“Fuck off”: la respuesta de Galperín al alcalde de Nueva York por el aniversario de los atentados a Israel

El empresario Marcos Galperín cruzó en X a Zohran Kwame Mamdani, alcalde de Nueva York. (Foto: EFE)

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El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, respondió con dos palabras al mensaje que publicó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al cumplirse tres años del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. “Fuck off” (andate al carajo, en castellano), escribió el empresario argentino en su cuenta de X, sin agregar ningún otro texto.

La respuesta fue publicada debajo del mensaje que había difundido la cuenta oficial del alcalde, @NYCMayor. Galperín no incluyó argumentos ni referencias a puntos concretos de la publicación de Mamdani.

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El mensaje del alcalde es el primero que emite en un aniversario del 7 de octubre desde que gobierna la ciudad. Mamdani, que se define como demócrata socialista, asumió el 1 de enero de 2026, después de imponerse en las elecciones del 4 de noviembre de 2025 al exgobernador Andrew Cuomo y al candidato republicano Curtis Sliwa. Es un crítico sostenido del gobierno israelí y de su accionar en Gaza.

Su publicación comenzó con una referencia al ataque de Hamás: “Este día es profundamente doloroso para tantos neoyorquinos. Marca tres años desde los horrendos crímenes de guerra del 7 de octubre. Ese día, Hamás mató a más de 1.100 israelíes y secuestró a 251 personas más. Lloramos junto a nuestros muchos amigos y vecinos que aún cargan esa pérdida impensable”.

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Lo que dijo Mamdani sobre Gaza

A partir de ese punto, el texto del alcalde se centró en la situación en la Franja. “El sufrimiento no comenzó ni terminó ese día. En cambio, continuó a través del devastador y continuo genocidio del gobierno israelí en Gaza, en el que ha matado a más de 74.000 palestinos —incluyendo a más de 21.000 niños—. Incluso desde el llamado alto al fuego, más de 1.400 palestinos han sido asesinados”, escribió.

Mamdani continuó su publicación haciendo referencia a algunos hechos puntuales: “Ese sufrimiento se ha intensificado con cada bomba israelí lanzada sobre ambulancias esperando fuera de hospitales, cada ataque con drones dirigido a un edificio residencial o a un periodista, y cada envío de ayuda alimentaria rechazado en un cruce fronterizo”. Y agregó: “Muchos neoyorquinos están lidiando con este duelo insoportable, y lloramos junto a ellos —todo mientras sabemos que nuestros dólares en impuestos financian estos crímenes de guerra—”.

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El mensaje terminó con un planteo político dirigido también al gobierno de Estados Unidos. “Tres años después, debemos rechazar aceptar un mundo en el que la ocupación y el ‘apartheid’ continúen, donde los crímenes de guerra se encuentren con la impunidad, y nuestro gobierno federal continúe su complicidad con cada envío de armas”, escribió. La última frase fue: “Para honrar a los muertos, debemos luchar por un mundo en el que cada persona pueda vivir con libertad, seguridad y dignidad”.

Según los datos visibles en la plataforma al momento de publicarse este artículo, la publicación de Mamdani acumulaba 14 millones de visualizaciones, 113.000 “me gusta”, 16.000 reposts y 21.000 respuestas. El “Fuck off” de Galperín sumaba 6.717 visualizaciones.

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La postura definida de Galperín

No es la primera vez que Galperín se expresa públicamente sobre el conflicto en Medio Oriente ni sobre Mamdani. Tras la victoria del dirigente demócrata en noviembre de 2025, el empresario compartió en X una serie de publicaciones críticas. Una de ellas decía: “Un comunista tercermundista ganó en Nueva York porque Nueva York es ahora una ciudad tercermundista”. Otra mostraba a la Estatua de la Libertad con la frase “A la mierda, me mudo a Florida”. También replicó un texto que calificaba el resultado como “una sentencia de muerte” para la ciudad y reclamaba “detener la migración masiva y acelerar las deportaciones”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, fue calificado por Galperín como “Un comunista tercermundista". (Reuters)

Asimismo, en mayo de 2021, en medio de los enfrentamientos entre Israel y Palestina, Galperín mantuvo un cruce en redes con el empresario uruguayo Martín Pittaluga. Este había escrito: “¿Solidaridad? En vez de condenar la violencia desmedida del gobierno reaccionario de Netanyahu. Más de 50 muertos, es lamentable y triste”. Galperín le contestó: “Sugiero que visites Franja de Gaza y milites ahí el matrimonio homosexual, los derechos de la mujer y la democracia igualitaria para que sientas lo que es la ‘violencia desmedida’”.

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Pittaluga respondió después: “Quiero aclarar: No soy antisionista, mucho menos antisemita. Creo en la coexistencia en paz de los dos países, Israel y Palestina”. Galperín volvió a escribirle: “Me consta que no sos antisemita”.

En julio de 2024, el empresario argentino cuestionó a la BBC, que había descripto a los Altos del Golán como un territorio ocupado por Israel, tras el ataque en el que murieron una docena de niños. En un mensaje en inglés, Galperín escribió: “BBC, cuando escribís sobre las Islas Malvinas, ¿son sólo las ‘Islas Malvinas’ o son las ‘Islas Malvinas ocupadas por los británicos’?”.