La inesperada decisión de Pablo Giralt tras el retiro Lionel Messi de la selección argentina: “No va más”

Pablo Giralt jubiló a la corbata que usó tras la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

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El periodista deportivo Pablo Giralt sorprendió al aire con un gesto cargado de simbolismo tras el último partido de Lionel Messi con la selección argentina: el relator se quitó una prenda frente a cámara mientras cerraba la transmisión del encuentro ante Benín, disputado el martes, el mismo que marcó la despedida oficial del astro rosarino de la camiseta nacional.

La escena se produjo mientras Giralt compartía la cabina con su colega Juan Pablo Varsky. Tras un repaso emotivo sobre lo que significó el cierre de un ciclo, el relator interrumpió la charla para anunciar la “jubilación” de la corbata con la que relató durante 15 años la carrera del capitán albiceleste.

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Dicho accesorio, que lo acompañó en todas sus transmisiones vinculadas con Messi, no volverá a utilizarse. “Esta no va más. Me acompañó durante 15 años, durante la carrera de Leo”, explicó mientras se la quitaba frente a las cámaras.

La decisión no se limitó a la corbata. Giralt extendió la despedida a otros elementos de trabajo que utilizó durante la cobertura de la trayectoria de Messi con la selección. “Estos auriculares tampoco, hace 10 años que los tengo. Todo, a guardarse”, señaló, en referencia al equipo que usó durante una década de transmisiones. También mencionó el micrófono que empleó de manera habitual en sus relatos: “Este micrófono que traigo siempre no va más; todo, a guardarse”.

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A su vez, detalló que todos esos objetos tendrán un destino en común. “Esto va a una cajita especial en la que guardo todo lo relacionado con mi carrera y Leo”, precisó durante la transmisión.

Pablo Giralt analizó la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

Antes de desprenderse de la corbata, Giralt había introducido el momento con una reflexión sobre el fin de un ciclo. “Hoy se cierra una etapa y comienza algo completamente distinto a lo que hemos vivido hasta ahora”, expresó, en referencia tanto al futuro de la selección sin Messi en el campo como a su propio rol como relator de esos encuentros durante más de una década. “El tiempo será el encargado de sanar las heridas. Así es la vida, son etapas, procesos”, añadió el comunicador.

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Un día antes, Giralt había compartido una carta dirigida al futbolista con motivo de la despedida, que leyó al aire con la voz quebrada mientras repasaba hitos de la carrera de Messi con la camiseta albiceleste.

Este miércoles volvió a referirse al retiro de Messi y cómo lo vivió. “Antes estaba muy ansioso y muy desbordado. Derramé algunas lágrimas en privado y después en el post estaba ya tranquilo, porque a medida que pasaban los minutos lo veíamos a Leo tan tranquilo, como que nos bajó a todos la misma sensación”, contó en el programa A La Barbarossa por Telefe.

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Sobre el discurso del crack rosarino luego del encuentro destacó el recuerdo a su padre, Jorge Messi, fallecido el 8 de agosto: “Arrancó con Jorge. Todo su discurso como que lo tenía pensado y lo ejecutó perfectamente. Tenía muy estudiado lo que tenía ganas de decir”.

Y concluyó resaltando que “es un líder total y además fue muy puntual. Agradeció a sus compañeros y fue puntual. Habló del futuro también y de lo que le va a costar, del lugar que va a ocupar sentado en algún momento en la platea mirando y alentando a la Selección”.