El Salvador busca la emisión de USD 515 millones en deuda con exención tributaria para financiar el Presupuesto 2027

El ministro de Hacienda Jerson Posada entregó la propuesta de Presupuesto de Estado 2027 a la vicepresidenta del Órgano Legislativo, Suecy Callejas (Cortesía: Ministerio de Hacienda)

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El Gobierno de El Salvador solicitó a la Asamblea Legislativa autorización para emitir hasta USD 515 millones en títulos valores de crédito, una operación que busca cubrir necesidades de financiamiento del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2027.

La iniciativa ya fue admitida y pasará al análisis de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

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El proyecto faculta al Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, a obtener los recursos mediante emisiones en el mercado nacional o internacional.

El texto establece que los fondos deberán destinarse al financiamiento integral requerido para el Presupuesto de 2027 y que no podrán cubrirse con ingresos corrientes ordinarios.

La solicitud señala que el Gobierno requiere una fuente de recursos complementaria para responder a gastos y obligaciones estatales durante el próximo ejercicio fiscal. El decreto plantea que el Ministerio de Hacienda actúe en representación del Estado en las operaciones de colocación de valores, previa autorización legislativa.

Títulos a colocarse con descuento, premio o rendimiento variable

La propuesta establece que las condiciones financieras de los títulos se definirán al momento de cada transacción, según las prácticas del mercado. Los instrumentos podrán colocarse con descuento o con premio y tendrán rendimientos determinados en cada operación.

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Entrevista a Jerson Posada, ministro de Hacienda de El Salvador, sobre la reorientación de fondos a Educación en el presupuesto 2027. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Los valores podrán emitirse a mediano o largo plazo. El monto nominal podrá amortizarse con pagos periódicos, mediante un único pago al vencimiento o en una fecha establecida previamente.

El documento también prevé que el valor nominal y los rendimientos de los títulos queden exentos de impuestos, tasas y contribuciones. Las ganancias de capital derivadas de la compraventa estarán sujetas al tratamiento tributario previsto en la legislación vigente.

Hacienda podrá contratar bancos, agentes y servicios financieros

El proyecto autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar las gestiones necesarias para concretar las operaciones, con base en las condiciones existentes en los mercados de capitales.

También habilita la contratación de bancos de inversión, agentes y otros servicios financieros requeridos para estructurar y ejecutar las emisiones.

La iniciativa contempla la exención de tributos para esos servicios, incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. La norma aclara que la exoneración no elimina las retenciones de impuestos cuando los servicios se contraten con personas o entidades domiciliadas en El Salvador.

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Gobierno solicita a la Asamblea emitir $515 millones en títulos valores para el Presupuesto 2027.

El Banco Central de Reserva de El Salvador actuaría como agente financiero del Estado. Para ese fin, el Ministerio de Hacienda podrá suscribir el contrato respectivo con la institución.

Posibilidad de colocar deuda en el mercado estadounidense

El texto prevé que los títulos puedan colocarse en los mercados local, regional o internacional. Para las emisiones externas, Hacienda podrá utilizar mecanismos de registro ante la Comisión de Valores e Intercambios de Estados Unidos, conocida como SEC, o esquemas previstos en las reglas 144A y Regulación S de ese organismo.

El Ministerio de Hacienda quedaría facultado para presentar declaraciones de registro y otros documentos ante la SEC, así como para ejecutar reformas, certificaciones y trámites vinculados con la colocación de los valores.

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La propuesta también habilita la contratación de coberturas frente a riesgos asociados con las tasas de interés y el pago de costos vinculados con operaciones ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos, conocida como Finra, si la emisión se concreta.