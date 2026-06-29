Instala tu propia Steam Machine en tu PC con SteamOS 3.8 sin costo

La última actualización de SteamOS, la 3.8, está disponible para descarga directa. (Composición Infobae: Valve)

Instalar SteamOS 3.8 y convertir un PC en una Steam Machine ya es posible para cualquier usuario sin costo alguno. Valve ha lanzado oficialmente la nueva versión de su sistema operativo, facilitando que los entusiastas de los videojuegos puedan transformar sus computadores en plataformas dedicadas para juegos, replicando la experiencia de la Steam Deck desde la comodidad del hogar y con pleno control sobre el hardware.

Cómo instalar SteamOS 3.8 en tu PC sin pagar

La última actualización de SteamOS, la 3.8, está disponible para descarga directa, permitiendo que cualquier persona pueda instalar este sistema en su equipo de escritorio o portátil.

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El proceso se ha simplificado notablemente, con una configuración inicial mucho más accesible para quienes desean convertir su ordenador en una consola doméstica. Valve orienta esta versión especialmente a jugadores con tarjetas gráficas AMD, ya que la optimización actual garantiza un rendimiento sólido para este tipo de hardware.

Una compacta Steam Machine con acabado bicolor y puertos frontales ilumina un escritorio, sugiriendo una nueva era en el entretenimiento de videojuegos. (Valve)

Para comenzar, es necesario obtener la imagen oficial de SteamOS y prepararla en un pendrive de al menos 8 gigabytes. Herramientas gratuitas como Rufus para Windows o Balena Etcher para MacOS y Linux hacen sencillo este procedimiento.

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Una vez listo, se debe conectar la unidad USB al computador apagado, ingresar al menú de arranque y asegurarse de desactivar la función de arranque seguro, denominada “Secure Boot”, antes de iniciar el sistema desde el dispositivo externo.

Al arrancar desde el pendrive, el usuario accederá a un entorno de escritorio clásico, donde podrá seleccionar la opción de reinstalar el dispositivo. Esta acción borra todo el contenido del disco duro e instala una versión limpia de SteamOS, culminando el proceso con un reinicio automático y la aparición de la pantalla de bienvenida oficial del sistema.

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Para comenzar, es necesario obtener la imagen oficial de SteamOS y prepararla en un pendrive de al menos 8 gigabytes. (help.steampowered.com)

Compatibilidad de SteamOS con tarjetas gráficas

Actualmente, SteamOS 3.8 está optimizado para equipos con tarjetas gráficas AMD. Esto permite a quienes cuenten con este tipo de hardware construir una plataforma personalizada y disfrutar del mismo software que utiliza la Steam Deck. Sin embargo, los usuarios con componentes Nvidia todavía deben esperar.

Valve, según declaraciones de su representante Pierre-Loup Griffais, ya trabaja en colaboración con Nvidia para lograr una compatibilidad oficial, aunque se anticipa que esta función no estará disponible durante el año en curso.

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Mientras se desarrolla el soporte para nuevas tarjetas gráficas, la versión actual de SteamOS ya ofrece un desempeño fluido para quienes conectan su equipo a un televisor. Se mantienen funciones esenciales como la gestión avanzada del controlador gráfico y la precompilación de sombras, aspectos clave para una experiencia de juego estable.

Un aspecto técnico relevante al instalar SteamOS 3.8 es que el instalador elimina por completo todo el contenido del disco duro. (help.steampowered.com)

Precauciones antes de instalar SteamOS y alternativas para jugadores

Un aspecto técnico relevante al instalar SteamOS 3.8 es que el instalador elimina por completo todo el contenido del disco duro. El sistema no permite, en su estado actual, la convivencia de varios sistemas operativos en un mismo equipo.

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Por ello, es imprescindible realizar una copia de seguridad de toda la información personal antes de iniciar el procedimiento, para evitar cualquier pérdida irreversible de archivos.

Aquellos que no deseen formatear su disco principal de inmediato tienen la opción de probar otras distribuciones Linux orientadas a videojuegos, como Bazzite o Nobara. Estas alternativas permiten experimentar con plataformas similares hasta que SteamOS amplíe sus opciones de instalación y compatibilidad.

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SteamOS es un sistema operativo creado por la empresa Valve, diseñado específicamente para optimizar tu experiencia jugando títulos de PC. VALVE

Proceso paso a paso para instalar SteamOS 3.8 en tu ordenador

El primer paso consiste en descargar la imagen oficial de SteamOS 3.8 desde el sitio de Valve. Es fundamental contar con un pendrive de al menos 8 GB, donde se montará el sistema utilizando programas como Rufus o Balena Etcher, según el sistema operativo de origen.

Después, se conecta el pendrive al computador apagado y se accede al menú de arranque de la placa madre, donde es necesario desactivar el arranque seguro.

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Al iniciar desde el dispositivo externo, el entorno de instalación guía al usuario hacia la opción de reinstalación, que borra el disco duro y coloca una versión limpia de SteamOS. Tras completar el proceso y reiniciar el equipo, la pantalla de bienvenida confirma que la instalación fue exitosa y que el PC está listo para funcionar como una Steam Machine personalizada.

Valve mantiene actualmente una colaboración activa con NVIDIA con el objetivo de alcanzar una compatibilidad oficial entre SteamOS y las tarjetas gráficas de esta marca. REUTERS/Dado Ruvic

Valve continúa desarrollando mejoras para SteamOS, con el objetivo de ofrecer pronto soporte para tarjetas gráficas Nvidia y optimizar la experiencia en hardware de escritorio tradicional.

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Mientras tanto, se recomienda a los usuarios respaldar toda información relevante antes de instalar el sistema operativo y, en caso de dudas o limitaciones técnicas, considerar alternativas basadas en Linux orientadas a videojuegos.