El video inédito que compartió Lisandro Martínez con las lágrimas de Messi camino a su despedida: las fotos y el emotivo mensaje

El defensor registró la emoción del capitán durante el trayecto hacia el Monumental y acompañó la publicación con imágenes del vestuario y un texto cargado de afecto

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Lisandro Martínez publicó en sus redes sociales un video inédito en el que se ve a Lionel Messi con los ojos enrojecidos durante el trayecto hacia el estadio Monumental, horas antes de disputar su último partido con la selección argentina. La grabación, difundida el martes por el defensor del Manchester United, muestra al capitán mirar por la ventanilla del micro que trasladaba al plantel mientras la gente lo ovacionaba a lo largo del recorrido desde el predio de Ezeiza.

El registro se suma a otro material que Martínez compartió el mismo día, en el que se observa a Messi saludar a la gente que se había acercado hasta el complejo de entrenamientos para despedirlo, con el sol de fondo y la canción “No es mi despedida”, de Gilda, como banda sonora. Ambos videos circularon de manera masiva en las horas posteriores al amistoso ante Benín, que terminó 3 a 0 a favor del equipo dirigido por Lionel Scaloni y marcó el cierre de 21 años de Messi con la camiseta nacional.

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Imágenes de Lionel Messi con la indumentaria oficial de la selección argentina de fútbol mientras se abraza con un compañero sobre el terreno de juego en un estadio

Martínez acompañó la publicación con un texto en el que expresó su gratitud por haber compartido plantel con Messi a lo largo de distintas convocatorias. “Qué privilegio fue haber compartido con el mejor deportista de toda la historia. Se nos va el más grande, te vamos a extrañar toda la vida, Leo. Te quiero con todo mi corazón”, escribió el defensor, de 28 años, en la descripción del posteo.

La publicación incluyó, además del video del viaje hacia el estadio, una foto de ambos en el vestuario y otras imágenes del abrazo entre ambos en el campo de juego tras el pitazo final. El contenido generó una amplia repercusión entre los usuarios, que destacaron la capacidad del defensor para capturar un instante que, hasta ese momento, había permanecido fuera del conocimiento público.

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Las emotivas fotos que compartió Lisandro Martínez con Messi en su despedida de la Selección

Martínez también se refirió al clima emocional que atravesó el vestuario a lo largo de la jornada. Según sus declaraciones, el plantel intentó acompañar a Messi con cercanía constante durante los días previos al cierre de su etapa en el combinado nacional. “Jugamos con una angustia enorme. Lo amo con todo mi corazón”, expresó el defensor sobre la experiencia de disputar ese último partido junto al capitán.

Las emotivas fotos que compartió Lisandro Martínez con Messi en su despedida de la Selección

El propio Martínez reconoció que la ausencia de Messi en las próximas convocatorias representará un desafío para el grupo que construyó Scaloni desde 2018, una base que obtuvo la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2024 y disputó la final del Mundial de 2026. “Nos vamos de acá pensando que en noviembre va a volver a estar acá… Va a costar”, admitió el zaguero sobre la costumbre de compartir vestuario con el capitán a lo largo de los últimos años.

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Las emotivas fotos que compartió Lisandro Martínez con Messi en su despedida de la Selección

El clima de angustia no se limitó a Martínez. Otros futbolistas del plantel, como Enzo Fernández, mostraron su desconsuelo con lágrimas durante las palabras finales que Messi dirigió al público presente en el Monumental. La escena se replicó en distintos sectores del estadio, colmado por 85.000 espectadores que acompañaron el cierre de una etapa que incluyó 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias con la camiseta argentina, según los registros oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Las emotivas fotos que compartió Lisandro Martínez con Messi en su despedida de la Selección

Con la despedida ya consumada, el cuerpo técnico encabezado por Scaloni deberá afrontar la reconstrucción del equipo de cara a los próximos compromisos de la agenda internacional, en una etapa inédita que, por primera vez en casi dos décadas, no contará con Messi entre sus convocados.

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