Tecno

Un joven de 19 años recaudó USD 11 millones para vender una computadora dedicada a la IA personal

Core cuesta USD 3.499 y procesa todo en el dispositivo, sin que ni la propia empresa pueda acceder a los datos del usuario

Un hombre con camiseta negra apoya su mano sobre un dispositivo rectangular iluminado ubicado encima de una base blanca
Zain Javaid fundó la empresa a los 19 años junto a Nicholas Chua, Yifei Chen y Gautam Sharda tras la aparición de ChatGPT. (Foto: Core)
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Zain Javaid, de 19 años, recaudó USD 11 millones para financiar Ghost, la startup detrás de Core, una computadora personal diseñada para que agentes de inteligencia artificial actúen en nombre de su dueño. La ronda semilla fue liderada por el fondo Andreessen Horowitz.

Del total invertido también participaron Abstract, Audacious Ventures, SV Angel y Nova. Ghost salió del sigilo el lunes, después de un año de desarrollo del producto.

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Javaid quería ser quant, el especialista que usa matemática y datos para tomar decisiones de inversión, y durante un tiempo lo fue. Pero se aburrió. Todo cambió en 2022, cuando se lanzó ChatGPT. “Sentí una emoción genuina como nunca antes había sentido”, le dijo a TechCrunch.

Esa experiencia lo llevó a interesarse por la inteligencia artificial personal y a fundar Ghost junto a Nicholas Chua, de 19 años, Yifei Chen, de 24, y Gautam Sharda, de 23.

Un hombre con camiseta negra apoya su mano sobre un dispositivo rectangular iluminado ubicado encima de una base blanca
El dispositivo Core cuesta 3.499 dólares, se ensambla en San Francisco e incluye una tarjeta gráfica Nvidia RTX Pro Blackwell. (Foto: Core)

El mercado de computadoras dedicadas a ejecutar asistentes de inteligencia artificial personales todavía es incipiente, y Ghost se suma a un grupo reducido de startups que buscan una alternativa al uso constante de la nube para este tipo de tareas.

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Cómo funciona la computadora personal con IA

Core busca centralizar la información de una persona, desde lo que tiene en su escritorio hasta sus aplicaciones y dispositivos del hogar inteligente, en un único equipo que ejecuta de manera continua agentes capaces de actuar como asistentes.

“Se pueden correr modelos en una computadora común, pero la experiencia es mala en muchos sentidos”, explicó Javaid, que además es el director ejecutivo de Core.

El equipo incluye una placa gráfica Nvidia de la línea RTX Pro Blackwell, cuyo costo ya está incluido en el precio final, por lo que el usuario no necesita comprarla por separado.

Un hombre con camiseta negra apoya su mano sobre un dispositivo rectangular iluminado ubicado encima de una base blanca
La computadora ejecuta agentes de inteligencia artificial de forma local en un equipo sin pantalla con sistema de archivos propio. (Foto: Core)

Core tiene además su propia capa de software, un navegador y un sistema de archivos propio, y puede procesar información y tareas sin que el usuario le dé instrucciones constantemente. El equipo arma cada unidad en sus instalaciones de San Francisco.

Core cuesta USD 3.499. Las reservas se abrieron el lunes y los primeros envíos están programados para la última semana de octubre.

Javaid describió a Core como “un cerebro dentro de una caja” sin pantalla, al que se accede desde el teléfono o una aplicación. También tiene un modo de voz, aunque el usuario debe hablarle a la aplicación y no al dispositivo físico.

Qué modelos de IA integra el dispositivo

La computadora viene con tres modelos de inteligencia artificial preinstalados: Qwen-3.8-Next y Qwen-3.8-27B, de la china Alibaba, y Gemma-4-31B, de Google. Los usuarios también pueden instalar otros modelos desde Hugging Face, la plataforma donde los desarrolladores comparten modelos de inteligencia artificial, o cargar modelos propios ya entrenados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sistema incluye modelos preinstalados de Alibaba y Google, además de recibir actualizaciones remotas al estilo de Tesla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“A medida que salen modelos nuevos o mejoras de los existentes, podemos enviar actualizaciones remotas, de manera similar a como funciona Tesla”, señaló Javaid. Si aparece una nueva generación de modelos, la empresa consulta a cada usuario si quiere cambiar, aunque también existe la opción de activar las actualizaciones automáticas.

Según Javaid, los modelos y la memoria personal se ejecutan de forma local y toda la información está cifrada, de manera que ningún proveedor de la nube ni terceros, ni siquiera Ghost, pueden acceder a ella de forma significativa.

El usuario controla además cuánta autonomía le da a los agentes, y el dispositivo sigue funcionando aunque la empresa cierre. “Todo el código fuente, la lógica y los pesos de los modelos viven en el dispositivo, no en los servidores de la compañía”, afirmó el fundador.

“Construimos este equipo para que no dependa de que una entidad externa mantenga el servicio”, agregó Javaid.

Una laptop antigua humeante con pantalla de IA "cargando" y cable rojo, frente a una AI PC moderna con luz azul y pantalla de IA fluida en un entorno de laboratorio limpio.
Ghost ingresa al mercado de computadoras dedicadas a la inteligencia artificial como una alternativa al procesamiento en la nube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la apuesta frente al resto de la industria

El equipo está desarrollando un sistema de seguridad que limita cómo un agente puede usar las credenciales guardadas, como contraseñas. Ese sistema vigila cada solicitud de red saliente de la computadora y, si detecta que el agente intenta filtrar datos que no debería, rechaza el pedido y lo marca para que el usuario lo revise.

Javaid dijo no preocuparse mucho por la competencia de empresas ya establecidas. “A veces se les da crédito a las compañías dominantes por haber construido ya el producto, porque tienen los ingredientes”, sostuvo.

Reconoció que Apple tiene buen hardware y capacidad de disrupción, pero que gran parte del desafío de Core pasa por el software: cómo el modelo razona sobre la vida del usuario, cómo recuerda y cómo decide cuándo actuar.

Como ejemplo de funcionamiento, Javaid mencionó que Core podría enviarle a un usuario una notificación anticipándole que podría estar por enfermarse, a partir de un pulso en reposo elevado, del historial de la computadora que muestra que trabajó hasta tarde y del contexto de que es temporada de gripe en la ciudad donde vive.

El objetivo de la compañía, según su fundador, es construir un producto que la gente quiera usar. “Si no podemos lograrlo, Apple no va a ser la razón por la que fracasamos”, concluyó.

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