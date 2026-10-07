Fernando Gray: “Hay sectores muy importantes de la población que no llegan a fin de mes”

Fernando Gray advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo y el alto nivel de endeudamiento de las familias

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Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, cuestionó el impacto de la situación económica sobre los ingresos de las familias y advirtió sobre la pérdida de poder adquisitivo y el endeudamiento. “Hay sectores muy importantes de la población que ven que han perdido poder adquisitivo, que no llegan a fin de mes y hay un endeudamiento muy grande”, sostuvo en Infobae al Regreso.

El jefe comunal contó que todos los miércoles acompaña a los jubilados que se concentran en la Plaza del Congreso y señaló que muchos de ellos viven en el conurbano. “Un jubilado gana 400 mil pesos”, afirmó, al plantear cómo las decisiones económicas se traducen en los ingresos cotidianos. “Ese es el tema, cómo va a resolver la pérdida del poder adquisitivo”, agregó.

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Gray también mencionó el aumento de los servicios y los costos de trasladarse desde Esteban Echeverría hacia la Ciudad de Buenos Aires. “Tengo que pagar tres peajes para venir, tres para volver, lo que cuesta el transporte”, señaló.

“Esas medidas hay que ver cómo se traducen en el bolsillo concreto de los argentinos y argentinas”, planteó al referirse a las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional.

El municipio de Esteban Echeverría eximirá del pago de tasas a 16 mil jubilados mayores de 75 años (Infobae en Vivo)

La exención de tasas para 16 mil jubilados

En ese contexto, Gray anunció una medida para los jubilados y pensionados mayores de 75 años de Esteban Echeverría. Quienes cumplan con los requisitos establecidos quedarán exentos del pago de todas las tasas municipales a partir del 1° de enero.

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El beneficio alcanzará a 16 mil partidas, sobre un total de 82 mil contribuyentes del distrito. Podrán acceder quienes tengan 75 años o más, sean jubilados o pensionados, cobren hasta dos jubilaciones o una jubilación y una pensión y tengan hasta una propiedad.

“Todas las personas mayores de 75 años, jubilados y pensionados que tengan hasta una propiedad, no van a pagar ninguna tasa municipal”, anunció.

La exención será total e incluirá el ABL, los derechos de construcción, las licencias de conducir, las patentes municipales de vehículos de más de diez años y los derechos de cementerio.

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Gray justificó la decisión al señalar que los adultos mayores constituyen uno de los sectores con mayores dificultades para afrontar sus obligaciones. “Es la clase que realmente ha trabajado toda la vida, que se esforzó, que crió a sus hijos y demás, y es el sector más cumplidor de la Argentina”, afirmó.

Esteban Echeverría decidió no aplicar la tasa vial sobre los combustibles para favorecer el comercio y la producción (Infobae en Vivo)

La medida contempla además la condonación total de las deudas por tasas municipales para quienes estén alcanzados por el beneficio. “La gente está muy endeudada y la gente mayor se angustia muchísimo con la deuda”, explicó. “Si tienen deuda no la van a pagar y hacia adelante no queremos que se hagan problemas por la tasa municipal”, agregó.

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La política tributaria de Esteban Echeverría

Gray defendió la administración de las cuentas municipales y sostuvo que Esteban Echeverría mantiene equilibrio fiscal pese a contar con recursos limitados.

“Es un municipio humilde, gente trabajadora, sectores medios. No nos sobra nada, nos faltan muchísimas cosas”, describió. Según afirmó, el distrito no tiene déficit y administra recursos que considera escasos.

El intendente también destacó un régimen de beneficios para las empresas que se instalan en el municipio. Según explicó, las compañías que llegan para invertir tienen diez años de exención de tasas municipales con el objetivo de favorecer la radicación de actividades productivas y generar empleo.

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A su vez, remarcó que Esteban Echeverría no cobra la tasa vial sobre los combustibles. Gray afirmó que es el único municipio de la región que no aplica ese tributo y calculó que la decisión implica resignar más de $1.000 millones anuales de recaudación.

“Nosotros no los cobramos, pero es para favorecer el comercio, la industria, la producción”, explicó.

Fernando Gray solicitó la renovación interna del peronismo y una agenda enfocada en los problemas cotidianos

Gray cuestionó al peronismo

Durante la entrevista, el intendente también planteó sus diferencias con el peronismo y reclamó que la principal fuerza opositora concentre su actividad en los problemas cotidianos.

“Hoy mi partido, que es el principal partido de la oposición, tendría que estar concentrado en esta agenda de temas”, sostuvo, en referencia a las tarifas de los servicios públicos, la pérdida de poder adquisitivo, los jubilados y la inseguridad.

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Gray cuestionó que el espacio esté concentrado en sus disputas internas. “Está en rencillas internas, en las discusiones. No sé en qué andan”, afirmó.

Para el jefe comunal, el peronismo debería construir una agenda propia y presentar alternativas frente a las medidas del Gobierno. “Tiene que haber un partido serio, responsable, con propuestas”, planteó.

En ese marco, se definió como “un peronista independiente” y reclamó una renovación. “Nuestro partido y nuestro espacio debe dar un espacio de reflexión, debe hacer una renovación, debe mostrar caras nuevas, debe mostrar nuevas improntas”, sostuvo.

También habló sobre su futuro electoral. Consultado sobre una eventual candidatura en 2027, respondió que primero dará “luchas y peleas” dentro de su espacio y luego afirmó: “Seguramente voy a ser candidato. No lo he definido todavía”.

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El intendente presentó reclamos ante la Corte Suprema por el proceso de selección de candidatos en su espacio político

Sus diferencias con Cristina y Máximo Kirchner

Gray también se refirió a sus diferencias con Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner. Explicó que sus cuestionamientos están vinculados con la conducción partidaria y con el armado de las listas.

“He llegado hasta la Corte Suprema porque discuto cierta manera de conducción y hacer política”, afirmó.

En particular, cuestionó la selección de candidatos y la influencia de La Cámpora. “Hacen listas a dedo y a lapicera y entre amigos”, sostuvo, y planteó que los distintos sectores deberían tener una representación acorde.

También mencionó a Juan Grabois y afirmó que tuvo un papel central en la última lista peronista. Según Gray, ese armado fue impulsado por Cristina Kirchner.

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El rechazo a la privatización de AySA

Otro de los temas de la entrevista fue la privatización de AySA. Gray afirmó que presentó recursos judiciales y administrativos para cuestionar el proceso, principalmente por su posible impacto en los municipios del conurbano que todavía tienen sectores sin acceso a redes de agua y cloacas.

Su preocupación está centrada en las inversiones necesarias para extender esos servicios en zonas donde la recuperación de las obras puede demandar décadas.

“La gente que no tiene cloaca ni agua no va a tener agua ni cloaca si no lo garantizan ahora en el pliego y en el contrato”, advirtió.

Gray cerró su planteo con un reclamo hacia el espacio que integra: una oposición que, según su posición, debería dejar atrás las disputas internas y concentrarse en construir propuestas sobre los problemas que afectan a la población.

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