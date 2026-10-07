Costa Rica encenderá la Navidad con 18 actividades culturales entre noviembre y diciembre

Las Posadas de Luz recorrerán distintos espacios culturales del centro de San José con coros, pasacalles y gastronomía tradicional. Crédito: Ministerio de Cultura y Juventud

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Costa Rica tendrá una agenda cultural especial para cerrar el año con 18 actividades programadas entre el 19 de noviembre y el 27 de diciembre de 2026, como parte de la temporada Tiempo de Compartir, anunciada por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

La propuesta abarcará 39 días de actividades en teatros, museos, parques, calles y otros espacios públicos, con una programación que combinará música, gastronomía, artes visuales, teatro, tradiciones populares y celebraciones cívicas. La temporada estará encabezada por artistas costarricenses y contará con el apoyo del Instituto Nacional de Seguros (INS)y Kölbi.

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Uno de los ejes centrales será reforzar tradiciones vinculadas con la identidad costarricense. El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, afirmó que “la Navidad tica se vive en familia, en la calle y alrededor de la mesa”y destacó que todas las actividades estarán encabezadas por talento nacional.

La programación se apoya además en datos de la Encuesta Nacional de Cultura 2026, según la cual 94,5 % de la población considera importante la comida costarricense en su vida cotidiana, mientras que la escucha de música nacional pasó de 25,8 % a 42,7 % en una década.

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La tradicional Jornada Coral Navideña llegará a los jardines del Teatro Nacional con villancicos, cuentos y actividades para toda la familia. Crédito: Ministerio de Cultura y Juventud

Jazz, posadas y artes visuales abrirán la temporada

Uno de los primeros grandes eventos será el 506 Costa Rica Jazz Fest, que se realizará del 19 al 21 de noviembre en el Centro de Patrimonio y el Centro Nacional de la Cultura (CENAC).

El festival tendrá a Estados Unidos como país invitado y contará con artistas nacionales e internacionales, entre ellos Ed Calle, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Big Band del Instituto Nacional de la Música.

El 20 de noviembre, a partir de las 5:30 p. m., se realizarán las Posadas de Luz, un recorrido por distintos espacios culturales del centro de San José.

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La caminata iniciará en la Dirección de Patrimonio Cultural y pasará por el Cine Variedades, Centro de Cine, Taller Nacional de Teatro, Pinacoteca y Biblioteca Nacional, para terminar en el CENAC. A lo largo del recorrido habrá coros, pasacalles y degustaciones de comidas, bebidas y postres típicos navideños.

Ese mismo fin de semana, la Antigua Aduana recibirá VIVÍ Vitrina Visual CR, una plataforma pública enfocada en fortalecer el mercado de las artes visuales costarricenses.

Participarán 70 artistas seleccionados entre 193 propuestas, además de nueve artistas invitados, entre ellos Leda Astorga, Fernando Carballo, Rosella Matamoros, Fabio Herrera y Otto Apuy.

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Boyeros, marimbas y abolición del Ejército

Las tradiciones costarricenses también tendrán un espacio importante dentro de la agenda.

El 28 y 29 de noviembre, el Parque Metropolitano La Sabana será sede del Festival de Boyeros, que incluirá actividades en homenaje al Día Nacional de la Marimba Costarricense.

El sábado se realizará el tradicional sesteo de carretas y yuntas, acompañado por bailes, cimarrona y conciertos, mientras que el domingo se llevará a cabo el desfile de boyeros.

La programación también incorporará la celebración por los 78 años de la abolición del Ejército.

El 29 de noviembre, el Museo Nacional albergará un festival con feria de emprendimientos, títeres y conciertos, mientras que el 1.º de diciembre se realizará un desfile de bandas desde las cercanías del Cine Variedades hasta la Plaza de la Democracia.

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Posteriormente, la Orquesta Sinfónica Juvenil presentará el concierto Costa Rica Canta junto a artistas nacionales.

Tiempo de Compartir reunirá 18 actividades culturales y cívicas entre el 19 de noviembre y el 27 de diciembre. Crédito: Ministerio de Cultura y Juventud

Coros, iluminación y espectáculos navideños

Del 1.º al 3 de diciembre, los jardines del Teatro Nacional recibirán la tradicional Jornada Coral Navideña, que alcanzará 52 años de historia.

El programa incluirá villancicos, canciones navideñas, lectura de cuentos y la bendición del pasito.

El 3 de diciembre, la fachada del Museo de Arte Costarricense será utilizada para un espectáculo de video mapping, acompañado de música, actividades artísticas y gastronomía navideña.

Entre el 6 y el 16 de diciembre, el Teatro Nacional presentará “Donde nace la luz”, un espectáculo que combinará teatro, danza y música sinfónica en vivo.

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La obra contará la historia de Lucía, una joven que realiza un recorrido mágico por Costa Rica para reencontrarse con el significado de una Navidad costarricense.

El Mercado Navideño del CENAC ofrecerá emprendimientos de artesanía, gastronomía, textiles y cuero, además de espectáculos infantiles. Crédito: Ministerio de Cultura y Juventud

Feria, mercado y desfiles cerrarán diciembre

La Feria Hecho Aquí se realizará del 4 al 6 de diciembre en la Antigua Aduana y tendrá a Filipinas como país invitado.

El evento reunirá productos costarricenses y una programación cultural con música, danza, cine, cimarronas y agrupaciones nacionales.

Del 18 al 20 de diciembre, el CENAC se convertirá en un Mercado Navideño, con emprendimientos de artesanía, gastronomía, textiles y cuero, además de conciertos y espectáculos infantiles.

El 25 de diciembre, La Sabana recibirá un concierto navideño con actividades familiares, mientras que el 26 de diciembre se realizará el Desfile del Día Nacional del Caballista, desde Plaza Víquez hasta La Sabana.

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La temporada cerrará el 27 de diciembre con Costa Rica de Fiesta: Desfile por las 7 provincias, que recorrerá las calles de San José con bandas de marcha y representaciones artísticas inspiradas en las distintas regiones del país.

Rodríguez Vives resumió la propuesta como una invitación a ocupar los espacios culturales y públicos durante el cierre de año. “Tiempo de Compartir es una invitación a llenar las plazas, los teatros y los museos”, señaló el jerarca.