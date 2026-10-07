La historia de “Mi viejo”, la canción que marcó la carrera de Piero

El clásico "Mi viejo" es coautoría suya junto al poeta José Tcherkaski

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La muerte de Piero, ocurrida este miércoles 7 de octubre a los 81 años, vuelve a poner en primer plano una canción que desde hace más de medio siglo acompaña homenajes familiares en buena parte de América Latina. “Mi viejo”, el tema que lo convirtió en una figura masiva de la música popular, nació de la pérdida temprana del padre de su letrista, José Tcherkaski, y atravesó rechazos discográficos antes de llegar al público en 1969.

Piero Antonio Franco De Benedictis, nacido en Galípoli, Italia, y radicado desde niño en la Argentina, había comenzado su carrera con repertorio melódico y apariciones televisivas durante la década de 1960. El encuentro con José Tcherkaski, periodista y poeta, modificó ese rumbo. La sociedad entre ambos produjo varias de las canciones más identificadas con el artista, aunque ninguna alcanzó la dimensión de “Mi viejo”.

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La letra pertenecía a Tcherkaski; Piero compuso la música y le dio la interpretación que fijó el tema en la memoria popular. El resultado fue una canción construida desde la mirada de un hijo hacia un padre envejecido, con imágenes cotidianas y una voz narrativa que evita el discurso solemne. Allí aparece un hombre que camina despacio, que carga una tristeza acumulada y que pertenece a una época distinta de la de su hijo.

La ausencia del padre de José Tcherkaski dio origen a la letra

La historia comenzó mucho antes de que Piero entrara a un estudio. El padre de Tcherkaski era un inmigrante ruso de origen judío que trabajaba como vendedor ambulante. Murió a los 52 años, cuando su hijo tenía 14. Esa muerte dejó una marca que años más tarde se transformaría en material poético.

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A ambos lados de la foto, Piero y José Tcherkaski, el autor de la letra de Mi viejo

Tcherkaski contó que, a los 22 años, escribió un poema llamado El ambulante. En una entrevista recordó: “Yo perdí a mi padre cuando tenía 14 años y me quedé con esa sensación de abandono”. Según explicó, una frase de aquel texto fue el punto de partida para escribir “Mi viejo”.

La relación entre el poema y la canción no se limitaba al impulso inicial. La figura física que aparece en los versos también remitía a su padre. El letrista describió a un hombre de caminar lento, de cuerpo pesado y gestos contenidos, tal como lo conservaba en su memoria adolescente. Esa raíz autobiográfica explica el tono de la obra: no se trata de una evocación abstracta de la paternidad, sino de una mirada atravesada por la ausencia.

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La letra alterna observación y distancia generacional. “Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos”, dice uno de sus pasajes más conocidos. La frase no presenta un conflicto abierto, pero marca dos tiempos vitales que conviven: el hijo avanza hacia la juventud y el padre queda asociado al cansancio, la experiencia y un mundo anterior.

La edición de Mi viejo, acompañado por Si vos te vas, Note vayas, por favor y Tengo la piel cansada de la tarde (Wikipedia)

Piero compuso la melodía para un retrato de la vejez

La intervención de Piero fue decisiva para que el texto adquiriera su forma final como canción. Su melodía y su manera de cantar le dieron una cadencia cercana a la confidencia, lejos de una interpretación grandilocuente. La primera persona se vuelve así un recurso central: quien escucha puede asumir el lugar del hijo que mira a su padre y reconoce en él el paso de los años.

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El retrato de la vejez se construye con detalles precisos. La “tristeza larga de tanto venir andando”, la “figura pesada” y los “ojos buenos” componen una imagen de desgaste cotidiano. El padre no aparece como una figura idealizada ni como un personaje excepcional. Es un hombre común, marcado por el trabajo, las rutinas y el tiempo.

También hay una referencia a una brecha cultural. El verso “creció con el siglo, con tranvía y vino tinto” ubica al personaje en una Buenos Aires reconocible y, a la vez, en un tiempo que ya empezaba a alejarse hacia fines de los años sesenta. El hijo observa esa distancia y admite que son distintos, aunque la canción no convierte esa diferencia en ruptura.

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Luego de años de militancia política y canciones de protesta, Piero regresó con un código de "paz y amor"

Esa combinación de intimidad, lenguaje sencillo y escenas reconocibles favoreció que el tema trascendiera la experiencia particular de Tcherkaski. La historia de un vendedor ambulante inmigrante se volvió una canción apropiada por oyentes de contextos diversos, que encontraron en ella una forma de nombrar la admiración, la preocupación o la despedida de sus propios padres.

CBS apostó por el tema tras el rechazo de otras discográficas

Antes de su lanzamiento, la dupla formada por Piero y Tcherkaski recibió negativas de distintas compañías discográficas. El tema no parecía encajar con las fórmulas comerciales que predominaban entonces. El proyecto avanzó cuando Héctor Techeiro, directivo del sello CBS, vio una oportunidad en la cercanía de las celebraciones por el Día del Padre.

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Techeiro impulsó la producción artística y “Mi viejo” quedó como pieza central del álbum debut homónimo de Piero, editado en 1969. La decisión tuvo resultados inmediatos: la placa superó las 600.000 unidades vendidas, según reconstrucciones publicadas sobre la trayectoria del tema. La canción consolidó al cantante en la Argentina y abrió su proyección regional.

El dato comercial no agota la explicación de su permanencia. El éxito coincidió con un momento en que la música popular argentina incorporaba nuevas formas de narrar experiencias personales y sociales. Piero y Tcherkaski desarrollaron, a partir de ese encuentro, un repertorio que luego incluiría títulos como “Pedro Nadie”, “Juan Boliche” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.

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La dictadura militar argentina impulsó el exilio del músico hacia Bogotá a comienzos de los años 80 - crédito Colprensa

En 1982, “Mi viejo” fue incluida en el recopilatorio Versiones Originales, que recibió disco de platino en la Argentina tras superar las 60.000 copias vendidas. Para entonces, la obra ya había circulado fuera del país y acumulaba interpretaciones de artistas de distintos géneros y nacionalidades. La Fundación Konex estima que la canción fue grabada en más de 500 versiones.

Una canción que siguió circulando en homenajes familiares

Con el paso de las décadas, “Mi viejo” quedó asociada de manera recurrente al Día del Padre, aunque su origen no responde a una fecha celebratoria. Su punto de partida fue el duelo de Tcherkaski y el recuerdo de una pérdida ocurrida durante su adolescencia. La estrategia de CBS para editarla cerca de esa festividad ayudó a fijar un vínculo que el público mantuvo con el tiempo.

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La muerte de Piero devuelve atención a esa historia de composición. El cantautor falleció luego de permanecer internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La canción que interpretó en 1969 continúa circulando como parte de su legado, sostenida por una letra escrita desde una memoria personal y una melodía que convirtió ese recuerdo en una obra de alcance regional.