Juan Otero reveló cuál es la fobia que lo paraliza: “Se me pone la piel de gallina”

Juan Otero reveló la fobia que tiene: "Se me pone la piel de gallina"

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A poco de cumplir sus 18 años y lejos de los conflictos legales que tuvo que afrontar, Juan Otero reveló la fobia que padece durante una conversación con Nicole Neumann y su hermana Gegé Neumann. El joven contó que las arañas le provocan una reacción inmediata y aseguró que ni siquiera puede hablar demasiado sobre el tema.

Durante la transmisión de su programa de streaming Solo con Niki, Nicole preguntó: “¿Tiene alguna fobia?”. Así, Juan respondió: “Sí, aracnofobia”. La conductora llevó el asunto a una situación hipotética vinculada con un próximo streaming: “¿Aracnofobia? Y si cuando ahora vamos a hacer el streaming en la chacra te aparece una arañita”.

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La respuesta de Otero dejó en claro la intensidad de su temor: “Me puedo llegar a ir a morir. A ver, la, la arañita chiquita, perdón, lo que voy a decir, las mato”. Nicole objetó esa reacción y le respondió: “No. no hay que matarlas”.

Juan amplió su explicación y expresó: “Yo llego ver una arañita grande, chicos, me hace poner la piel gallina. No puedo ni hablar del tema. Me hace mal. Es un tema que me da oscuridad, yo soy luz”.

Juan Otero reveló que padece aracnofobia durante un intercambio con Nicole Neumann

En el mismo intercambio, una panelista contó que padece claustrofobia. “Claustrofobia tengo”, afirmó. Nicole le preguntó: “¿A lugares encerrados? ¿Sí, seguro?”, y Gegé intervino con una observación hacia su hermana: “Tenés muchas dudas”.

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Nicole propuso entonces mostrar una imagen ficticia de un avión. “Miren esto entonces, miren esto. A ver”, dijo. Al verla, todos reaccionaron con la misma expresión: “Ay, no, no”. Gegé preguntó: “¿Eso es un avión?”, mientras Juan planteó: “Igual cómo llegás, ¿no? Cómo llegás a sentarte”.

La modelo buscó definir el origen de esa reacción: “La fobia es, es eso, es un miedo que uno no puede ni, ni, ni poner en lógica ni controlar, o sea”. Gegé relató una experiencia propia vinculada a los ataques de pánico: “A mí me ha pasado de estar en, en, en un remis y que me agarre así como un ataque de fobia, pánico, todo y me, me empiezo como a ahogar. Me empiezo a ahogar, se me acelera el corazón y entro en necesito bajar”.

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Nicole le señaló: “Bueno, eso es tipo ataque de pánico”. Su hermana coincidió y añadió: “Claro, como un ataque de pánico, pero porque tiene que ver mucho con sí, con la paranoia”.

Florencia Peña eligió una serie de imágenes de sus momentos más preciados con su hijo Juan para homenajarlo por sus 18 años (Instagram)

Días antes de contar que padece aracnofobia, Juan Otero celebró sus 18 años y recibió un extenso saludo de su madre, Florencia Peña, en las redes sociales. La actriz publicó un video con fotografías de distintas etapas junto a su hijo, acompañado por “Me hacés bien”, de Jorge Drexler, y dedicó un mensaje centrado en su crecimiento.

“Para todos mis miedos… está tu sonrisa”, escribió Peña al inicio de la publicación. Luego se refirió a los cambios del joven con una reflexión: “Me emociona verte crecer, mi pequeño Juan, y ver cómo te convertís en vos”. También lo definió como “único, original, lleno de vida y alegría”, “valiente y fuerte”, “genuino y sensible”, además de “amoroso, ocurrente y talentoso”.

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En el video se sucedieron imágenes familiares de Otero, quien trabaja en televisión desde hace dos años, se desempeña como actor y cantante, participa en ciclos de streaming y fue subcampeón de Cantando 2024. La actriz señaló que su hijo del medio vive “defendiendo tu libertad con uñas y dientes”, con “un corazón gigante y una tremenda fortaleza para bancar las embestidas”.

Sobre el vínculo entre ambos, Peña expresó: “Cómo podría con palabras expresarte el amor que siento. Me explota el corazón de orgullo y amor profundo”. A la vez, valoró los momentos compartidos: “Qué hermoso plan es estar juntos. Reírnos tanto. Decirnos cosas lindas y no tan lindas. Discutir ideas, abrazarte aunque ya no seas mi pequeño Buda”.

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La actriz también le dedicó una declaración directa: “Te amo. Desde las entrañas. Desde lo más profundo de mi ser”. Y proyectó su acompañamiento en esta nueva etapa: “Vas a estar siempre donde seas feliz, donde sientas que creces, donde haya amor. Ahí también voy a estar yo. Aunque ya no me necesites tanto, yo voy a ser tu guardiana hasta el último de mis días”.

Peña cerró el mensaje con un saludo de cumpleaños: “Feliz cumple, Juan de mi corazón. La vida es más linda desde que estás en este mundo”. Antes de finalizar, lo alentó con otras frases: “Volá alto que tus alas son grandes y poderosas”, “nadie nunca podrá contra tu determinación” y “sos extraordinario”. “Hoy y siempre celebro tu vida (y nosotros sí que sabemos celebrar)”, concluyó.

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