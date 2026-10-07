La mamá de un jugador de la Selección se quedó con el poncho que usó La Sole en la despedida de Lionel Messi: “Festejando”

Agustín Giay le ofreció su camperón de la Selección Argentina a Soledad Pastorutti a cambio de su poncho en el estadio Monumental (Video: Instagram)

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Lorena Bertossi, madre de Agustín Giay, lateral derecho del Palmeiras y titular en el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina, contó los detalles del intercambio que protagonizó su hijo con Soledad Pastorutti durante la despedida del capitán albiceleste en el estadio Monumental. El gesto, que pasó inadvertido para buena parte del público presente, terminó convertido en un regalo especial para ella.

El momento se dio durante uno de los pasajes más emotivos de la noche, cuando la cantante interpretó “Brindis” en el círculo central de la cancha y se fundió en un abrazo con Messi, en una escena que provocó lágrimas entre los espectadores y también entre los futbolistas presentes. En medio de esa secuencia, Giay se acercó a Pastorutti y le ofreció su camperón de la Selección a cambio del poncho que la artista llevaba puesto.

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Giay explicó a su madre por mensaje que ofreció la campera a la artista para resguardarla del frío

En conversación con Radio La Red, Lorena relató cómo vivió la escena desde la tribuna, sin saber en un primer momento que su hijo estaba gestando el intercambio. “Estaba cantando la Sole y nosotros estábamos enfrente. Estaba con mi hijo más grande y le digo ‘qué lindo poncho que tiene la Sole’. Nosotros no veíamos nada y después, cuando se acercaron, Agustín me mostró que tenía el poncho abajo del brazo y me hacía señas”, relató la madre del futbolista.

“Yo festejando en la tribuna por el poncho”, agregó entre risas, al recordar la reacción que tuvo al descubrir que su hijo había guardado la prenda bajo el brazo. El breve cruce con Giay recién se completó a la salida del estadio, cuando el jugador ya se preparaba para viajar de regreso a Brasil, donde Palmeiras disputaba un partido al día siguiente.

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“Lo vimos a la salida un segundo porque mañana juega Palmeiras y lo esperaba una Traffic para ir al aeropuerto. Me dio el poncho, la campera azul y se fue. No pudimos hablar nada porque ya está concentrando”, explicó Lorena sobre ese encuentro fugaz con su hijo.

Lorena Bertossi observó la propuesta de su hijo desde la tribuna del estadio durante el homenaje a Lionel Messi

Según detalló la madre del jugador, la conversación sobre el trueque recién se completó un día después, a través de un intercambio de mensajes. “Anoche le pregunté cómo hiciste y me dijo ‘le cambié la campera porque tenía frío la Sole y le dije que mi mamá iba a estar muy contenta por el poncho’. Eso fue lo único que hablé con él”, cerró Lorena sobre el gesto de su hijo.

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El propio Giay compartió luego la secuencia del partido en sus redes sociales, donde incluyó imágenes de su participación en el encuentro junto a una publicación dedicada a Messi. “Hoy termina una etapa, pero lo que dejaste en nosotros y en millones de personas no termina nunca. Gracias por cada momento, por cada alegría y por hacerme sentir, aunque sea por un rato, parte de algo único”, escribió el futbolista, que cerró el posteo con una fotografía de su madre luciendo el poncho con una sonrisa.

El Poncho Bandera surgió en 2010 para los festejos del Bicentenario con los colores celeste y blanco y el Sol de Mayo en el centro

La prenda que motivó el intercambio tiene una historia propia dentro de la artesanía textil argentina. Se trata del Poncho Bandera, confeccionado por los artesanos catamarqueños Graciela Carrasco y Ramón Baigorria, del taller Rúa Chaky, en la localidad de Belén. La pieza fue creada originalmente en 2010 para los festejos del Bicentenario, con un diseño inspirado en los colores celeste y blanco de la bandera nacional y el Sol de Mayo bordado en el centro.

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Pastorutti había recibido ese poncho como obsequio meses atrás, durante su presentación en la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en Catamarca, en el marco de la celebración de sus 30 años de trayectoria artística. La prenda ya había tenido un antecedente de repercusión en el universo futbolístico en 2023, cuando el defensor Lisandro Martínez apareció con ella en un video que se viralizó en redes sociales.